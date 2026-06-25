LivreConnect, le réseau professionnel du livre entre en phase de test

LivreConnect, une plateforme qui ambitionne de relier auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et prestataires. L’outil recrute désormais des « Membres Fondateurs » avant un lancement officiel annoncé dans les prochains mois.
Le 25/06/2026 à 16:58 par Dépêche
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25/06/2026 à 16:58
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Jean-Charles Caplier, directeur commercial librairie de Dilisco, a officialisé le lancement de LivreConnect, solution destinée à relier des métiers qui travaillent autour d’un même objet, mais trop souvent à distance les uns des autres
Sur LinkedIn, il annonce ainsi l’ouverture des inscriptions à une plateforme de test et la recherche de « Membres Fondateurs », invités à éprouver le service, formuler des retours et orienter ses évolutions.
L’initiative ne se présente donc pas comme un réseau déjà stabilisé. Son promoteur l’écrit sans détour : « La plateforme est en développement. Les premiers outils arrivent. »
Les fonctions mises en avant couvrent un large spectre : profils et mise en relation entre professionnels, dépôt et suivi de manuscrits, forums, formations, annuaire de prestataires et outils de collaboration.
Pour les auteurs, le site annonce une soumission de textes vers des maisons « partenaires », des retours structurés et des services de correction, d’illustration ou de traduction. Les éditeurs y trouveraient un espace de gestion des soumissions et un outil de recommandation ; les libraires, des dispositifs de découverte d’auteurs et d’organisation de rencontres. À ce stade, les partenaires éditoriaux ou professionnels associés ne sont pas publiés.
L’intelligence artificielle occupe une place notable dans la feuille de route. CAPARO, désigné dans les conditions d’utilisation comme éditeur de la plateforme, présente Volt’R comme un assistant pour la préanalyse de manuscrits, la génération de contenus et le conseil par métier. Les conditions publiées par LivreConnect détaillent, pour leur part, un usage d’Anthropic afin d’identifier un ouvrage depuis l’image de sa couverture, à la demande du libraire.
L’enjeu est sensible pour les textes confiés à un intermédiaire numérique. Les CGU indiquent que les utilisateurs conservent leurs droits sur leurs contenus, tout en accordant à la plateforme une licence non exclusive nécessaire à leur hébergement et aux traitements techniques.
Elles précisent aussi que les manuscrits figurent parmi les données collectées. Les modalités concrètes de la préanalyse et du « matching » entre auteurs et éditeurs ne sont pas détaillées dans ces conditions.
Le site présente aussi des abonnements et des formations, avec des tarifs qui ne concordent pas entièrement entre sa page d’accueil et ses conditions générales de vente. Autant de paramètres à fixer alors que LivreConnect cherche ses premiers utilisateurs.
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Par Dépêche
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