Littérature et poche : le thriller offre l’une des rares croissances du marché

Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.
Le 25/06/2026 à 16:40 par Nicolas Gary
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25/06/2026 à 16:40
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Le marché du livre a reculé en 2025, mais la littérature a pris le mouvement à rebours. Avec 694,6 M€ de chiffre d’affaires, elle demeure le premier segment de l’édition française, soit 25,2 % du marché, et progresse de 4,7 % sur un an. La hausse ne traverse pas uniformément les rayons : le roman contemporain, qui concentre encore 49,5 % de ses recettes, perd 5 % en valeur.
Le relais est venu des romans noirs, policiers, d’espionnage et des thrillers. Le Syndicat national de l’édition chiffre à 37 % la croissance du chiffre d’affaires de ce sous-ensemble entre 2024 et 2025. Le rapport l’associe explicitement aux succès de Freida McFadden : « Impossible de passer à côté du phénomène Freida McFadden qui fait s’envoler les ventes de ce segment et croître son chiffre d’affaires de 37 % entre 2024 et 2025. »
Les données de caisse compilées par Edistat donnent un visage précis à cette poussée. Dans le palmarès annuel du poche publié par ActuaLitté, La Psy, traduite par Karine Forestier et parue chez J’ai lu, arrive largement en tête avec 921.319 exemplaires vendus.
La femme de ménage se marie et La femme de ménage voit tout, également traduits par Karine Forestier, complètent le trio de tête avec respectivement 865.633 et 482.717 ventes. Ce classement décrit les ventes suivies par Edistat ; il ne recouvre pas à lui seul l’activité de l’ensemble des éditeurs.
Le poche a rapporté 429 M€ aux éditeurs, contre 425,4 M€ en 2024, soit +0,9 %. Ses volumes, eux, diminuent de 1,38 %, à 110,3 millions d’exemplaires. Le format représente ainsi 15,6 % des ventes en valeur, mais 26,3 % des exemplaires écoulés : une présence toujours décisive dans la circulation des textes.
Le contraste se précise quand les mangas sortent du calcul. Hors manga, le chiffre d’affaires du poche gagne 2,31 % et les volumes 0,23 %. Le SNE souligne que « la baisse des ventes de mangas — majoritairement publiés au format poche — tire le marché vers le bas ». Le ralentissement d’un genre particulièrement présent dans les circuits à bas prix pèse donc au-delà de la seule catégorie BD.
La littérature générale concentre 62 % du chiffre d’affaires du poche, avec 265,9 M€, et 67,5 millions d’exemplaires vendus. Elle progresse de 5,6 % en valeur et de 3,7 % en volume ; plus de six poches sur dix relèvent de cette catégorie. La jeunesse arrive loin derrière, mais conserve une assise de 60,7 M€, soutenue par des titres de fonds tels que Harry Potter. La bande dessinée, troisième segment du format avec 31,2 M€, reste pour sa part dépendante du socle manga.
Le rapport relève également une légère progression des œuvres classiques, portée par la multiplication d’éditions collector en poche. Ce mouvement de réédition côtoie des succès beaucoup plus rapides, construits autour d’auteurs immédiatement identifiables, de séries et d’effets de prescription. Derrière McFadden, le classement Edistat fait notamment apparaître Virginie Grimaldi, Anna Stuart, Jean-Baptiste Andrea, David Foenkinos, Morgane Moncomble, Mélissa Da Costa et Franck Thilliez.
Le classement et les données du SNE font ainsi ressortir le poids conjoint des rééditions, des auteurs installés et des séries. La progression de 2025 repose sur cette combinaison, davantage que sur une hausse homogène de tous les genres littéraires.
À 429 M€ de chiffre d’affaires, le poche confirme sa capacité à amortir le recul du marché. Mais ses 110,3 millions d’exemplaires rappellent la limite de l’exercice : la littérature générale progresse, quand le format, pris dans son ensemble, perd encore des volumes sous l’effet du manga.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Une analyse du Guardian alerte sur des calendriers de publication trop courts en Australie : corrections bâclées, lancements expéditifs et livres retirés des tables avant d’avoir trouvé leur public. Au-delà de la quantité de nouveautés, le dossier pose la question du temps réellement accordé à la fabrication et à la découverte d’un ouvrage.
22/06/2026, 12:21
Saisie par la Société d'exploitation d'un service d'information — une appellation qui dissimule CNews —, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'avait pas enfreint la liberté d'expression en adressant un avertissement à la chaine. Celui-ci portait sur une séquence diffusée en 2021, pendant laquelle Christian Perronne, auteur de plusieurs livres publiés par Albin Michel, s'exprimait sur la pandémie de Covid-19.
22/06/2026, 11:34
En Espagne, en Italie et aux États-Unis, les bibliothèques entrent désormais dans les plans municipaux de lutte contre les vagues de chaleur. Ouvertures maintenues en août, horaires prolongés, salles repérées sur des cartes publiques, accès à l’eau potable et espaces climatisés : sans abandonner leurs missions de lecture, elles accueillent aussi celles et ceux qui cherchent quelques heures de répit lorsque les températures deviennent difficiles à supporter.
22/06/2026, 10:48
La Library of Congress remet en lumière plusieurs objets surprenants de ses collections jeunesse : des albums imprimés sur toile, conçus pour résister à l’eau, au repassage et aux dents des enfants, mais aussi une gravure du XIXe siècle recyclée dans deux publications aux publics et aux enjeux radicalement différents.
22/06/2026, 10:48
À Delhi, la bibliothèque du British Council organise jusqu’au 28 juin un défi destiné aux enfants de 5 à 12 ans : lire quatre livres en quatre semaines. Au terme du parcours, chaque participant ayant rempli les conditions reçoit un certificat et une médaille.
22/06/2026, 10:47
Le guide grand public le plus complet en langue française pour se familiariser avec l’univers des bolets, ces champignons à tubes dont font partie les fameux cèpes, si prisés des cueilleurs et des gastronomes. Un livre accessible aux débutants, richement illustré, avec des clés de détermination précises, des schémas illustratifs, des photographies légendées et les confusions possibles pour chaque espèce.
22/06/2026, 10:00
À l'occasion du congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), le ministère de la Culture a confirmé la conditionnalité des aides du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) au respect des obligations relatives à la déclaration d’accessibilité et au schéma pluriannuel d’accessibilité, à partir de 2027. Et annoncé une nouvelle date pour l'ouverture du Portail national de l'édition accessible et adaptée, repoussée à 2029.
22/06/2026, 09:55
Dans la rue Al-Mutanabbi, marché historique du livre à Bagdad, les libraires décrivent une chute sévère des ventes. Le reportage, publié par Arab News le 11 juin, met en cause la concurrence les versions numériques, les réseaux sociaux, la baisse du pouvoir d’achat et l’érosion des habitudes de lecture longue. Des préoccupations assez peu éloignées de leurs confrères occidentaux...
21/06/2026, 22:52
Dans Le Bureau des Âmes, Phébé Leroyer-Roussel imagine un Paris où les morts ont leurs procédures, les faucheuses leurs dossiers, et les vivants leurs enquêtes criminelles. Après La Dame en noir, le tome 2, Les Âmes Jumelles, poursuit la traque du Foudroyeur avec Mathieu Bonnaire et Prudence Lacroix. Publiée aux Éditions Octoquill, cette saga de thriller fantastique mêle polar, au-delà, humour et satire sociale dans une campagne Ulule pensée pour offrir une édition collector soignée.
21/06/2026, 10:00
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
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