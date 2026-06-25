Littérature et poche : le thriller offre l’une des rares croissances du marché

Le marché du livre a reculé en 2025, mais la littérature a pris le mouvement à rebours. Avec 694,6 M€ de chiffre d’affaires, elle demeure le premier segment de l’édition française, soit 25,2 % du marché, et progresse de 4,7 % sur un an. La hausse ne traverse pas uniformément les rayons : le roman contemporain, qui concentre encore 49,5 % de ses recettes, perd 5 % en valeur.

Le relais est venu des romans noirs, policiers, d’espionnage et des thrillers. Le Syndicat national de l’édition chiffre à 37 % la croissance du chiffre d’affaires de ce sous-ensemble entre 2024 et 2025. Le rapport l’associe explicitement aux succès de Freida McFadden : « Impossible de passer à côté du phénomène Freida McFadden qui fait s’envoler les ventes de ce segment et croître son chiffre d’affaires de 37 % entre 2024 et 2025. »

Les données de caisse compilées par Edistat donnent un visage précis à cette poussée. Dans le palmarès annuel du poche publié par ActuaLitté, La Psy, traduite par Karine Forestier et parue chez J’ai lu, arrive largement en tête avec 921.319 exemplaires vendus.

La femme de ménage se marie et La femme de ménage voit tout, également traduits par Karine Forestier, complètent le trio de tête avec respectivement 865.633 et 482.717 ventes. Ce classement décrit les ventes suivies par Edistat ; il ne recouvre pas à lui seul l’activité de l’ensemble des éditeurs.

Le poche résiste mieux, sans échapper au recul des volumes

Le poche a rapporté 429 M€ aux éditeurs, contre 425,4 M€ en 2024, soit +0,9 %. Ses volumes, eux, diminuent de 1,38 %, à 110,3 millions d’exemplaires. Le format représente ainsi 15,6 % des ventes en valeur, mais 26,3 % des exemplaires écoulés : une présence toujours décisive dans la circulation des textes.

Le contraste se précise quand les mangas sortent du calcul. Hors manga, le chiffre d’affaires du poche gagne 2,31 % et les volumes 0,23 %. Le SNE souligne que « la baisse des ventes de mangas — majoritairement publiés au format poche — tire le marché vers le bas ». Le ralentissement d’un genre particulièrement présent dans les circuits à bas prix pèse donc au-delà de la seule catégorie BD.

La littérature générale concentre 62 % du chiffre d’affaires du poche, avec 265,9 M€, et 67,5 millions d’exemplaires vendus. Elle progresse de 5,6 % en valeur et de 3,7 % en volume ; plus de six poches sur dix relèvent de cette catégorie. La jeunesse arrive loin derrière, mais conserve une assise de 60,7 M€, soutenue par des titres de fonds tels que Harry Potter. La bande dessinée, troisième segment du format avec 31,2 M€, reste pour sa part dépendante du socle manga.

Fonds, classiques et phénomènes éditoriaux

Le rapport relève également une légère progression des œuvres classiques, portée par la multiplication d’éditions collector en poche. Ce mouvement de réédition côtoie des succès beaucoup plus rapides, construits autour d’auteurs immédiatement identifiables, de séries et d’effets de prescription. Derrière McFadden, le classement Edistat fait notamment apparaître Virginie Grimaldi, Anna Stuart, Jean-Baptiste Andrea, David Foenkinos, Morgane Moncomble, Mélissa Da Costa et Franck Thilliez.

Le classement et les données du SNE font ainsi ressortir le poids conjoint des rééditions, des auteurs installés et des séries. La progression de 2025 repose sur cette combinaison, davantage que sur une hausse homogène de tous les genres littéraires.

À 429 M€ de chiffre d’affaires, le poche confirme sa capacité à amortir le recul du marché. Mais ses 110,3 millions d’exemplaires rappellent la limite de l’exercice : la littérature générale progresse, quand le format, pris dans son ensemble, perd encore des volumes sous l’effet du manga.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension

Par Nicolas Gary

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