Le Poids des os : c’est quoi, le prix d’une belle vie ?

Shih-Li Kow émerveille, au-delà de l’entendement. Chaque texte est écrit avec finesse et dévoile un pan de l’humanité, souvent surprenant, parfois démoralisant. Ces vies difficiles qui s’agglutinent, nous rappellent notre immortalité et nos limites. L’amour, entre exaltation et chagrin, côtoie pléthore d’émotions et d’expériences. Certaines histoires sont ancrées dans une réalité géographique, politique, sociale bien précise, permettant notamment de découvrir une saisissante vision de la Malaisie.

Les autres évoquent des récits de science-fiction, presque dystopiques : Assurance vie en est un exemple saisissant. Ici, une assurance de réincarnation permet une « renaissance garantie », à travers un rajeunissement progressif. Chaque année, un an est rattrapé, jusqu’à retrouver la forme d’un œuf fécondé.

Raccord, courte et pinçante, raconte comment une maman assiste à la noyade de sa petite fille… avant d’appeler son assurance, qui revient en arrière de quelques minutes afin d’annuler ce terrible accident. Afin d’éviter que les évènements s’enchaînent à l’identique une seconde fois, certains éléments sont modifiés. Sofia oublie donc ce livre qu’elle tenait à lire sur la plage, celui-là même avec lequel elle s’est assoupie…

Pourtant, le drame se répète. Encore, et encore, inévitablement, malgré l’intervention de sa compagnie d’assurance. Enfin, difficile de ne pas mentionner la dernière nouvelle, éponyme, la plus longue. Un homme se considère comme « calculateur des destins », à travers le poids des os de chaque individu. Comme si le destin était, finalement, une question de densité osseuse plutôt que liée à notre capacité à saisir les opportunités qui se présentent ou se défaire des injustices qui accompagnent les conditions de notre naissance.

« Selon l’almanach Tong Shu qu’il utilisait, des os lourds auguraient une bonne vie. Ils étaient denses, emplis de moelle et riches en calcium céleste, suffisamment forts pour résister aux coups durs du temps et pour avancer sans encombre à travers l’existence. Les individus aux os légers, eux, voletaient à ses marges, vides de substance, aisément brisés. »

Ce qui est d’autant plus fascinant, c’est la capacité de l’autrice à tisser des liens plus ou moins évident entre ces nouvelles.

Parfois, ce n’est qu’un mot qui se glisse sur la page pour créer ce lien, évoquant le titre de l’histoire précédente. Parfois, c’est le nom d’un personnage, qu’on recroise dans un autre lien, un autre moment de sa vie, explorant alors les points de vue et les expériences individuelles comme les fils d’une même fresque immense. Ces fils se croisent, peut-être, une fois ou même dix, ou pas du tout, évoluant parallèlement sans s’en douter…

Avec un traduction assurée par Dominique Vitalyos, ce recueil de nouvelles est un délice.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com