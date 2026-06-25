BD, manga, jeunesse : les franchises amortissent un recul général

Avec 419 M€ de chiffre d’affaires, la bande dessinée, les comics et les mangas restent le deuxième ensemble éditorial français, derrière la littérature et devant la jeunesse. Le total représente 15,2 % du marché, mais il s’inscrit dans une baisse de 5 % par rapport à 2024. Le Syndicat national de l’édition y voit la poursuite du reflux engagé après le point haut de 2021, à 509 M€.

La rentrée d’automne n’a pourtant pas manqué de locomotives. Paru en octobre, Astérix en Lusitanie a soutenu la catégorie, aux côtés des suites de Largo Winch, Blake & Mortimer, Les Guerres de Lucas ou de Mortelle Adèle.

Le classement annuel Edistat d’ActuaLitté mesure l’ampleur du phénomène : l’album de Fabcaro et Didier Conrad a vendu 1,542 millions d'exemplaires pour 16,47 M€ de chiffre d’affaires. Il devance largement Instinct T. 2, porté par Inoxtag, et le vingt-deuxième tome de Mortelle Adèle.

Le manga corrige après des années d’expansion

Le SNE attribue surtout le recul global au manga, en baisse de 10,5 % en valeur et de 13,7 % en volume. Il formule l’hypothèse avec prudence : « Ce phénomène peut en partie s’expliquer par la fin de grandes séries locomotives telles que Demon Slayer ou l’Attaque des Titans. » La fin de ces cycles éditoriaux pèse sur la comparaison annuelle, sans faire disparaître le genre des meilleures ventes.

Dans le même classement, trois volumes de One Piece et Spy x Family figurent encore parmi les dix premiers titres BD et mangas de 2025. La France reste, selon le rapport, le deuxième marché mondial du manga hors Asie après les États-Unis. Le changement concerne donc moins l’installation du genre que le niveau de croissance atteint dans les années de très forte expansion.

Son effet déborde le seul rayon BD. Majoritairement publié au format poche, le manga contribue au recul de ce format : le SNE calcule que les ventes de poches gagneraient 0,23 % en volume hors manga, alors qu’elles baissent de 1,38 % dans leur ensemble. Le tassement des séries japonaises agit ainsi sur les volumes de plusieurs segments.

Jeunesse : l’éveil et le documentaire décrochent

Troisième marché de l’édition française, la jeunesse réalise 359,6 M€ de chiffre d’affaires, en baisse de 3 % ; les volumes diminuent de 4,3 %. Les albums d’éveil et de petite enfance reculent pour la troisième année consécutive, dans toutes les tranches d’âge. Le rapport y voit notamment le reflet de la baisse de la natalité et signale aussi des choix de fabrication plus sobres, face à la hausse du prix des matières premières et aux préoccupations environnementales.

Le documentaire jeunesse souffre davantage encore, avec -12 % en valeur et -13,6 % en volume. Les thématiques de biodiversité, d’écologie, de découverte du monde ou de bien-être émotionnel restent présentes, sans retrouver le même niveau de ventes. La fiction jeunesse résiste mieux : elle demeure « largement dominée par les titres du fonds comme Harry Potter, de J.K. Rowling », note le SNE.

Le rapport identifie toutefois un titre neuf comme principal succès de l’année : Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins. Dès sa première semaine de commercialisation, l’ouvrage s’était écoulé à 33.193 exemplaires, selon les données Edistat publiées par ActuaLitté, et avait pris la première place des ventes en librairies.

Les grands univers restent donc des appuis essentiels, de l’album événementiel à la série de mangas et au roman jeunesse. Mais les résultats 2025 montrent aussi leur limite : les franchises soutiennent le marché, sans empêcher le recul des segments plus diffus, de l’éveil au documentaire, ni la correction marquée du manga.

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DOSSIER - Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension

Par Nicolas Gary

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