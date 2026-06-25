BD, manga, jeunesse : les franchises amortissent un recul général

Bandes dessinées, comics et mangas ont généré 419 M€ en 2025, mais perdent 5 % sur un an. L’édition jeunesse recule de 3 %, à 359,6 M€. Astérix, One Piece, Harry Potter ou Hunger Games maintiennent des points hauts de vente ; ils ne compensent plus le tassement du manga, de l’éveil et du documentaire jeunesse.
Le 25/06/2026 à 16:35 par Nicolas Gary
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25/06/2026 à 16:35
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Avec 419 M€ de chiffre d’affaires, la bande dessinée, les comics et les mangas restent le deuxième ensemble éditorial français, derrière la littérature et devant la jeunesse. Le total représente 15,2 % du marché, mais il s’inscrit dans une baisse de 5 % par rapport à 2024. Le Syndicat national de l’édition y voit la poursuite du reflux engagé après le point haut de 2021, à 509 M€.
La rentrée d’automne n’a pourtant pas manqué de locomotives. Paru en octobre, Astérix en Lusitanie a soutenu la catégorie, aux côtés des suites de Largo Winch, Blake & Mortimer, Les Guerres de Lucas ou de Mortelle Adèle.
Le classement annuel Edistat d’ActuaLitté mesure l’ampleur du phénomène : l’album de Fabcaro et Didier Conrad a vendu 1,542 millions d'exemplaires pour 16,47 M€ de chiffre d’affaires. Il devance largement Instinct T. 2, porté par Inoxtag, et le vingt-deuxième tome de Mortelle Adèle.
Le SNE attribue surtout le recul global au manga, en baisse de 10,5 % en valeur et de 13,7 % en volume. Il formule l’hypothèse avec prudence : « Ce phénomène peut en partie s’expliquer par la fin de grandes séries locomotives telles que Demon Slayer ou l’Attaque des Titans. » La fin de ces cycles éditoriaux pèse sur la comparaison annuelle, sans faire disparaître le genre des meilleures ventes.
Dans le même classement, trois volumes de One Piece et Spy x Family figurent encore parmi les dix premiers titres BD et mangas de 2025. La France reste, selon le rapport, le deuxième marché mondial du manga hors Asie après les États-Unis. Le changement concerne donc moins l’installation du genre que le niveau de croissance atteint dans les années de très forte expansion.
Son effet déborde le seul rayon BD. Majoritairement publié au format poche, le manga contribue au recul de ce format : le SNE calcule que les ventes de poches gagneraient 0,23 % en volume hors manga, alors qu’elles baissent de 1,38 % dans leur ensemble. Le tassement des séries japonaises agit ainsi sur les volumes de plusieurs segments.
Troisième marché de l’édition française, la jeunesse réalise 359,6 M€ de chiffre d’affaires, en baisse de 3 % ; les volumes diminuent de 4,3 %. Les albums d’éveil et de petite enfance reculent pour la troisième année consécutive, dans toutes les tranches d’âge. Le rapport y voit notamment le reflet de la baisse de la natalité et signale aussi des choix de fabrication plus sobres, face à la hausse du prix des matières premières et aux préoccupations environnementales.
Le documentaire jeunesse souffre davantage encore, avec -12 % en valeur et -13,6 % en volume. Les thématiques de biodiversité, d’écologie, de découverte du monde ou de bien-être émotionnel restent présentes, sans retrouver le même niveau de ventes. La fiction jeunesse résiste mieux : elle demeure « largement dominée par les titres du fonds comme Harry Potter, de J.K. Rowling », note le SNE.
Le rapport identifie toutefois un titre neuf comme principal succès de l’année : Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins. Dès sa première semaine de commercialisation, l’ouvrage s’était écoulé à 33.193 exemplaires, selon les données Edistat publiées par ActuaLitté, et avait pris la première place des ventes en librairies.
Les grands univers restent donc des appuis essentiels, de l’album événementiel à la série de mangas et au roman jeunesse. Mais les résultats 2025 montrent aussi leur limite : les franchises soutiennent le marché, sans empêcher le recul des segments plus diffus, de l’éveil au documentaire, ni la correction marquée du manga.
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DOSSIER - Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension
Par Nicolas Gary
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Basé dans le nord de la Mauritanie, Muhammad Gholam el-Habot conserve environ 1400 manuscrits dans une bibliothèque familiale. Un reportage consacré à ce gardien éclaire la fragilité des bibliothèques du désert et l’urgence de leur conservation.
20/06/2026, 17:37
Laurent Trupin, inspecteur général des finances, est nommé médiateur auprès de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Désigné par Yves Rolland, président de la Commission, il prend ses fonctions à compter du 16 juin 2026 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
19/06/2026, 17:04
L’ouverture ne concerne pas New York, mais York, dans le nord de l’Angleterre. Topping & Company a inauguré sa nouvelle librairie le 5 juin dernier. Installée à l’angle de Museum Street et Blake Street, face à York Minster, la maison présente cette nouvelle implantation comme « la plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne ».
19/06/2026, 14:25
Une proposition de loi, déposée au Sénat par Mathilde Ollivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires) et vice-présidente de la commission des affaires européennes, suggère de restituer au Mexique deux manuscrits majeurs. Rendre le Codex Azcatitlan, conservé par la Bibliothèque nationale de France, et le Codex Borbonicus, qui se trouve dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, marquerait la reconnaissance « du droit des peuples à leur héritage culturel ».
19/06/2026, 10:31
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