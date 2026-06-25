Le FIG 2026 annonce les sélections de ses trois prix littéraires

Fondé en 1990, le Festival International de Géographie tiendra sa 37ᵉ édition autour du thème du paysage. La Bulgarie et la Roumanie seront les pays à l’honneur. Pendant trois jours, l’événement réunira chercheurs, enseignants, écrivains, géographes, journalistes, auteurs, illustrateurs, cartographes, artistes et public à Saint-Dié-des-Vosges. Plus de 250 rendez-vous gratuits sont prévus.

Trois distinctions littéraires seront attribuées lors de cette édition. Le Prix Amerigo Vespucci concerne un roman, un récit de voyage ou un récit d’aventure. Le Prix Amerigo Vespucci Jeunesse récompense un ouvrage d’aventure ou de voyage destiné au jeune public. Le Prix de la BD Géographique, créé en 2020, porte sur un roman graphique ou une bande dessinée d’aventure ou de découverte.

Les jurys réunissent des journalistes, écrivains, libraires, bibliothécaires, élèves et géographes. Ils se retrouveront fin août à Saint-Dié-des-Vosges pour choisir les lauréats. Chaque prix est doté de 1 500 euros grâce au Crédit Mutuel Enseignant, à la Mae et à Icade. La remise officielle aura lieu le samedi 3 octobre 2026, pendant le festival.

Vingt-six ouvrages sélectionnés

Neuf ouvrages concourent pour le Prix Amerigo Vespucci : Le soleil se lève deux fois de Soundouss Chraïbi, aux éditions Gallimard, Ponant Express de Thierry Clermont, aux éditions Stock, Prendre le large de Martin Dumont, aux éditions Les Avrils, Lâcher les chiens d’Antonin Feurté, aux éditions Paulsen, et L’enfant du vent des Féroé d’Aurélien Gautherie, aux éditions Noir sur Blanc.

La sélection se poursuit avec Le Septième Siffleur de Colin Niel, aux éditions du Seuil, Il était une fois l’Ouest sauvage de Pauline Quierzy, aux éditions Transboréal, Le Festin de pierres de Jean-Marc Rochette, aux éditions Les étages, et ¡Vamos! d’Olivia Ruiz, aux éditions JC Lattès.

Dix titres sont retenus pour le Prix Amerigo Vespucci Jeunesse : Une mission pour Dato de Thémo Anargyros et Étienne Martin, aux éditions L’école des Loisirs, La Traversée de Mathilde Arnaud, aux éditions Les Grandes Personnes, Ceci n’est pas un arbre d’Emilie Angebault et Suzanne Bogeat, aux éditions Didier Jeunesse, et Ciels de Charline Collette, aux éditions Albin Michel Jeunesse.

Dans la même catégorie figurent aussi Mongolie. Mon chameau s’appelle Charlotte de Charlotte Marchina, Jim Jourdane et Naïs Coq, aux éditions Actes Sud Jeunesse, Mon tour de France écolo de Stéphanie De Bussierre et Lola Oberson, aux éditions Akinomé, L’Aventure d’Isabelle Gil, aux éditions Hélium, et Le Voyage de Nickel le teckel de Juliette Lagrange, aux éditions Albin Michel Jeunesse, Le tambour de Jeanne Saboureault, aux éditions MeMo, et S’emmontagner de Coquelicot Vitale et Agathe Meunier, aux éditions Cambourakis.

Sept bandes dessinées ou romans graphiques figurent dans la sélection du Prix de la BD Géographique : Tout mais pas Beyrouth de Mathieu Diez et Jibé, aux éditions Delcourt, Les fantômes de la rue Freta de Jérémie Dres, aux éditions Bayard Graphic, Les gens qui sont nés quelque part de Lisa Hab, aux éditions Actes Sud, L’Âge d’Eau – Seconde partie de Benjamin Flao, aux éditions Futuropolis, Je reviens dans six mois de Lucas Landais, aux éditions Albin Michel, Encordée avec une ombre de Thomas Luksenberg, aux éditions Paulsen, et Mon village révolté de Lili Sohn, aux éditions Delcourt.

L’année dernière, les lauréats étaient Sacha Bertrand pour 11h02, le vent se lève, aux éditions Paulsen, pour le Prix Amerigo Vespucci ; Brice Postma Uzel pour Les horizons sauvages, aux éditions MeMo, pour le Prix Amerigo Vespucci Jeunesse ; et Aurel pour Méditerranée, aux éditions Futuropolis, pour le Prix de la BD Géographique.

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Crédits photo : Festival International de Géographie

Par Dépêche

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