Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Roxane Blondel n’est pas arrivée au yoga par hasard, mais par nécessité. Avant d’enseigner, elle travaillait comme pâtissière. Un burn-out, puis une blessure sportive, l’ont conduite vers cette pratique, d’abord pour elle-même. Le yoga s’est alors imposé comme une ressource physique et mentale, avant de devenir un métier. « J’ai découvert le yoga à un moment où j’en avais profondément besoin. Ses effets sur mon corps et sur mon équilibre mental m’ont donné envie de me former. Au départ, je ne pensais pas enseigner ; c’est la formation qui a fait naître ce désir. »

Professeure depuis six ans, installée à Biarritz, elle a ensuite créé Yoga Sana, une marque d’outils pédagogiques consacrés au yoga. Son livre prolonge cette démarche : rendre la pratique plus accessible, moins intimidante, plus proche des besoins réels de chacun. « J’avais envie de proposer un outil complémentaire à ce que je faisais déjà. Mon approche consiste à permettre à chacun de pratiquer à son rythme, quel que soit son âge, son niveau ou son rapport au corps. »

Un guide à consulter selon ses besoins

Le Yoga qui vous ressemble n’a pas été conçu comme un manuel à lire d’une traite. L’ouvrage se veut plutôt un compagnon de pratique, dans lequel on vient chercher une réponse à un état, une difficulté ou une envie du moment. Les séquences proposées permettent notamment de mieux dormir, de retrouver de l’énergie, de travailler son ancrage ou d’accueillir ses émotions.

Roxane Blondel a organisé le livre autour de trois axes : la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle. Cette structure permet au lecteur de se repérer facilement, sans devoir suivre un parcours imposé. « L’idée est d’intégrer le yoga dans le quotidien. On peut ouvrir le livre parce que l’on dort mal, parce que l’on se sent anxieux, ou simplement parce que l’on a besoin de se remettre en mouvement. »

Chaque séquence associe plusieurs postures à des exercices de respiration ou à des propositions inspirées du coaching, domaine auquel Roxane Blondel est également formée. Les postures sont expliquées, accompagnées de variantes et de précautions, afin que chacun puisse adapter sa pratique. « Je voulais que les postures soient claires, détaillées et modulables. Une même posture ne convient pas forcément à tout le monde de la même manière ; il faut pouvoir l’ajuster. »

L’autrice insiste sur la dimension pratique de son ouvrage. Elle ne cherche pas à produire une somme théorique, mais un outil simple à prendre en main. « J’ai souvent vu des ouvrages très volumineux, parfois difficiles d’accès, qui demandaient déjà des connaissances. Je voulais au contraire un format souple, facile à utiliser, que l’on puisse ouvrir, refermer, reprendre plus tard. », explique-t-elle. Ce choix répond aussi à une difficulté qu’elle a souvent observée : beaucoup de livres de yoga supposent déjà une certaine familiarité avec la discipline.

Son approche se veut moderne et fonctionnelle. Le yoga n’y apparaît pas comme une pratique figée, ni comme une discipline coupée du quotidien. Il devient un moyen de prendre soin de soi, dans une société où les questions de santé mentale, de fatigue et de reconversion occupent une place croissante. « Pour moi, le mouvement participe à la santé globale. Il ne s’agit pas seulement de faire travailler le corps, mais de soutenir un équilibre plus large. »

Une approche inclusive

Dans les cours qu’elle anime, Roxane Blondel observe une évolution des attentes. Le yoga dialogue davantage avec d’autres pratiques corporelles, notamment autour de la mobilité, du renforcement et de l’assouplissement. Les frontières entre les disciplines lui semblent aujourd’hui plus poreuses : « On a longtemps opposé les pratiques, en associant le yoga à une dimension très spirituelle et le Pilates à une autre approche du corps. Aujourd’hui, je vois plutôt émerger des pratiques hybrides, qui cherchent à renforcer, assouplir et mobiliser le corps de manière fonctionnelle. »

Sans lieu propre, elle intervient dans des studios, mais aussi lors d’événements, de retraites ou de séjours. Elle aime particulièrement croiser le yoga avec d’autres dimensions du soin de soi, notamment l’alimentation : « Le lien entre yoga et alimentation m’intéresse beaucoup. Ce sont deux portes d’entrée différentes, mais elles rejoignent la même intention : apprendre à mieux prendre soin de soi. »

Le projet de livre a mûri pendant plusieurs années. Roxane Blondel en a elle-même présenté l’idée à des maisons d’édition : « J’avais ce projet en tête depuis environ trois ans. Je voulais prolonger mon travail au-delà des cartes, avec un support qui permette d’accompagner la pratique autrement. »

Yoga Sana

Yoga Sana naît en 2021, pendant le Covid, alors que Roxane Blondel interrompt son activité de pâtissière. L’idée, conçue durant sa formation, est simple : créer des cartes pour rendre le yoga plus accessible. « Au départ, c’était un projet parallèle. J’ai lancé un financement participatif sans imaginer que cela deviendrait mon activité principale. »

Le jeu compte 80 cartes, dont 75 postures classées par catégories, avec indications et bénéfices. « C’est avant tout un outil pédagogique, utile autant aux professeurs qu’aux pratiquants. »

Au fond, Le Yoga qui vous ressemble défend une idée simple : le mouvement peut devenir un soin, à condition de ne pas être vécu comme une contrainte supplémentaire : « Bouger, c’est prendre soin de sa santé. Mais cela ne doit pas devenir un “il faut” ou un “je dois”. J’aimerais que chacun puisse se mettre en mouvement avec plaisir, sans pression. » Roxane Blondel refuse l’idée d’un yoga performatif, centré sur l’image ou la réussite d’une posture.

L’autrice souhaite représenter des corps divers, des profils variés, et rappeler que le yoga n’a pas à correspondre à un modèle unique. « L’approche inclusive est essentielle pour moi. Dans les textes comme dans les dessins, je veux montrer différentes couleurs de peau, différentes corpulences et différentes manières d’habiter son corps. »

Crédit photo : Syed Shameel / CC0 1.0

Par Clotilde Martin

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