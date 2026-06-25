Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.
Le 25/06/2026 à 16:19 par Clotilde Martin
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Publié le :
25/06/2026 à 16:19
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Roxane Blondel n’est pas arrivée au yoga par hasard, mais par nécessité. Avant d’enseigner, elle travaillait comme pâtissière. Un burn-out, puis une blessure sportive, l’ont conduite vers cette pratique, d’abord pour elle-même. Le yoga s’est alors imposé comme une ressource physique et mentale, avant de devenir un métier. « J’ai découvert le yoga à un moment où j’en avais profondément besoin. Ses effets sur mon corps et sur mon équilibre mental m’ont donné envie de me former. Au départ, je ne pensais pas enseigner ; c’est la formation qui a fait naître ce désir. »
Professeure depuis six ans, installée à Biarritz, elle a ensuite créé Yoga Sana, une marque d’outils pédagogiques consacrés au yoga. Son livre prolonge cette démarche : rendre la pratique plus accessible, moins intimidante, plus proche des besoins réels de chacun. « J’avais envie de proposer un outil complémentaire à ce que je faisais déjà. Mon approche consiste à permettre à chacun de pratiquer à son rythme, quel que soit son âge, son niveau ou son rapport au corps. »
Le Yoga qui vous ressemble n’a pas été conçu comme un manuel à lire d’une traite. L’ouvrage se veut plutôt un compagnon de pratique, dans lequel on vient chercher une réponse à un état, une difficulté ou une envie du moment. Les séquences proposées permettent notamment de mieux dormir, de retrouver de l’énergie, de travailler son ancrage ou d’accueillir ses émotions.
Roxane Blondel a organisé le livre autour de trois axes : la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle. Cette structure permet au lecteur de se repérer facilement, sans devoir suivre un parcours imposé. « L’idée est d’intégrer le yoga dans le quotidien. On peut ouvrir le livre parce que l’on dort mal, parce que l’on se sent anxieux, ou simplement parce que l’on a besoin de se remettre en mouvement. »
Chaque séquence associe plusieurs postures à des exercices de respiration ou à des propositions inspirées du coaching, domaine auquel Roxane Blondel est également formée. Les postures sont expliquées, accompagnées de variantes et de précautions, afin que chacun puisse adapter sa pratique. « Je voulais que les postures soient claires, détaillées et modulables. Une même posture ne convient pas forcément à tout le monde de la même manière ; il faut pouvoir l’ajuster. »
L’autrice insiste sur la dimension pratique de son ouvrage. Elle ne cherche pas à produire une somme théorique, mais un outil simple à prendre en main. « J’ai souvent vu des ouvrages très volumineux, parfois difficiles d’accès, qui demandaient déjà des connaissances. Je voulais au contraire un format souple, facile à utiliser, que l’on puisse ouvrir, refermer, reprendre plus tard. », explique-t-elle. Ce choix répond aussi à une difficulté qu’elle a souvent observée : beaucoup de livres de yoga supposent déjà une certaine familiarité avec la discipline.
Son approche se veut moderne et fonctionnelle. Le yoga n’y apparaît pas comme une pratique figée, ni comme une discipline coupée du quotidien. Il devient un moyen de prendre soin de soi, dans une société où les questions de santé mentale, de fatigue et de reconversion occupent une place croissante. « Pour moi, le mouvement participe à la santé globale. Il ne s’agit pas seulement de faire travailler le corps, mais de soutenir un équilibre plus large. »
Dans les cours qu’elle anime, Roxane Blondel observe une évolution des attentes. Le yoga dialogue davantage avec d’autres pratiques corporelles, notamment autour de la mobilité, du renforcement et de l’assouplissement. Les frontières entre les disciplines lui semblent aujourd’hui plus poreuses : « On a longtemps opposé les pratiques, en associant le yoga à une dimension très spirituelle et le Pilates à une autre approche du corps. Aujourd’hui, je vois plutôt émerger des pratiques hybrides, qui cherchent à renforcer, assouplir et mobiliser le corps de manière fonctionnelle. »
Sans lieu propre, elle intervient dans des studios, mais aussi lors d’événements, de retraites ou de séjours. Elle aime particulièrement croiser le yoga avec d’autres dimensions du soin de soi, notamment l’alimentation : « Le lien entre yoga et alimentation m’intéresse beaucoup. Ce sont deux portes d’entrée différentes, mais elles rejoignent la même intention : apprendre à mieux prendre soin de soi. »
Le projet de livre a mûri pendant plusieurs années. Roxane Blondel en a elle-même présenté l’idée à des maisons d’édition : « J’avais ce projet en tête depuis environ trois ans. Je voulais prolonger mon travail au-delà des cartes, avec un support qui permette d’accompagner la pratique autrement. »
Yoga Sana naît en 2021, pendant le Covid, alors que Roxane Blondel interrompt son activité de pâtissière. L’idée, conçue durant sa formation, est simple : créer des cartes pour rendre le yoga plus accessible. « Au départ, c’était un projet parallèle. J’ai lancé un financement participatif sans imaginer que cela deviendrait mon activité principale. »
Le jeu compte 80 cartes, dont 75 postures classées par catégories, avec indications et bénéfices. « C’est avant tout un outil pédagogique, utile autant aux professeurs qu’aux pratiquants. »
Au fond, Le Yoga qui vous ressemble défend une idée simple : le mouvement peut devenir un soin, à condition de ne pas être vécu comme une contrainte supplémentaire : « Bouger, c’est prendre soin de sa santé. Mais cela ne doit pas devenir un “il faut” ou un “je dois”. J’aimerais que chacun puisse se mettre en mouvement avec plaisir, sans pression. » Roxane Blondel refuse l’idée d’un yoga performatif, centré sur l’image ou la réussite d’une posture.
L’autrice souhaite représenter des corps divers, des profils variés, et rappeler que le yoga n’a pas à correspondre à un modèle unique. « L’approche inclusive est essentielle pour moi. Dans les textes comme dans les dessins, je veux montrer différentes couleurs de peau, différentes corpulences et différentes manières d’habiter son corps. »
Crédit photo : Syed Shameel / CC0 1.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 10/06/2026
164 pages
Editions Jacques Grancher
18,50 €
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ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.
15/06/2026, 12:30
La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.
15/06/2026, 11:28
Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.
13/06/2026, 08:33
ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.
13/06/2026, 06:00
Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.
12/06/2026, 12:59
Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.
12/06/2026, 11:51
Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.
12/06/2026, 06:00
Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.
11/06/2026, 12:07
Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.
09/06/2026, 16:16
Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.
08/06/2026, 14:36
Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?
08/06/2026, 12:28
Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.
08/06/2026, 11:47
Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.
07/06/2026, 19:26
Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».
07/06/2026, 09:30
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.
06/06/2026, 19:46
À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.
05/06/2026, 18:41
Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.
05/06/2026, 16:57
À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.
05/06/2026, 15:32
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
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