En Italie, le général devenu best-seller menace Giorgia Meloni sur sa droite

À l’occasion du sommet franco-italien organisé ce 25 juin à Antibes, Emmanuel Macron reçoit une Giorgia Meloni moins tranquille qu’il n’y paraît. La présidente du Conseil italienne reste dominante dans son camp, mais un nouveau concurrent s’est installé sur sa droite : Roberto Vannacci, ancien général, eurodéputé et fondateur du parti Futuro Nazionale.

La librairie comme rampe politique

À 57 ans, celui que ses partisans appellent encore « le général » tente de capter les électeurs qui jugent Giorgia Meloni trop modérée depuis son arrivée au pouvoir. Son mouvement, lancé après sa rupture avec la Ligue de Matteo Salvini, reste encore modeste dans les intentions de vote. Mais dans une Italie où les prochaines législatives doivent se jouer en 2027, quelques points peuvent suffire à peser lourd dans la construction d’une majorité.

Avant de devenir un problème politique pour Giorgia Meloni, il a été un phénomène de vente, surtout via Amazon. C’est par un livre, Il mondo al contrario, publié à compte d’auteur en août 2023, que ce militaire jusque-là peu connu du grand public a fait irruption dans le débat italien. L’ouvrage attaque les migrants, les personnes LGBT+, le féminisme, le « politiquement correct » et les politiques d’égalité. Il avait notamment estimé que la volleyeuse Paola Egonu, née en Italie de parents nigérians, avait des traits qui « ne représentent pas l’italianité ».

Le livre devient l’un des titres les plus commentés d’Italie, porté par l’indignation de ses adversaires autant que par le soutien d’une partie de la droite radicale. L’affaire donne à Roberto Vannacci une visibilité nationale que les circuits politiques classiques ne lui auraient sans doute pas offerte aussi vite. L’autopublication, dans son cas, a fonctionné comme une machine de lancement politique.

Les conséquences institutionnelles ne tardent pas. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, issu du parti de Giorgia Meloni, critique publiquement les propos du général. Roberto Vannacci est ensuite suspendu de ses fonctions militaires pendant onze mois à la suite d’une procédure disciplinaire liée à la publication du livre. La justice s’intéresse également à certains passages de l’ouvrage, après des plaintes d’associations.

Mais la polémique, loin de le marginaliser, nourrit sa notoriété. Dans l’Italie d’après 2022, où Giorgia Meloni a dû composer avec Bruxelles, les marchés, l’OTAN et les contraintes de gouvernement, Roberto Vannacci devient pour une partie de l’électorat radical le symbole d’une droite qui ne s’excuse pas. Il présente ses outrances comme une forme de franchise, son vocabulaire comme un refus de l’euphémisme, et son livre comme un acte de résistance contre ce qu’il appelle le conformisme dominant.

À LIRE - Le général italien auteur d'un livre raciste et homophobe rattrapé par la justice

Le Zemmour italien

Matteo Salvini comprend vite l’utilité électorale du personnage. Le patron de la Ligue, affaibli par la montée de Fratelli d’Italia, le parti dirigé par Giorgia Meloni depuis 2014, lui ouvre les portes de son parti. Roberto Vannacci est élu député européen en 2024 sous l’étiquette de la Ligue. Mais l’alliance ne dure pas. Au début de l’année 2026, il claque la porte, jugeant le parti trop modéré, et lance sa propre formation : Futuro Nazionale.

#[pub-2]

Autour de lui se structure une offre politique qui reprend les thèmes de Il mondo al contrario : identité nationale, refus du « wokisme », rejet des politiques d’inclusion, obsession migratoire, défense d’une conception traditionnelle de la famille, hostilité aux institutions européennes et discours favorable à un rapprochement avec Moscou.

Roberto Vannacci ne se présente pas comme un chef d’extrême droite. Il préfère parler d’une « droite authentique ». Il a qualifié Mussolini d’« homme d’État », tout en ajoutant « comme Staline ». Il affirme que les homosexuels ne sont pas « normaux », et fait de la « remigration » l’un des mots-clés de son offre politique.

Lors de l’assemblée constituante de Futuro Nazionale, organisée les 13 et 14 juin à Rome, Roberto Vannacci a placé l’immigration et la sécurité au centre de son programme. Le général fixe un objectif chiffré : ramener la présence étrangère en Italie à 4 % de la population. Il entend aussi mettre fin au décret sur les flux migratoires, qui organise chaque année l’entrée de travailleurs étrangers dans le pays. « Nous n’avons pas un programme d’immigration, mais de remigration », a-t-il résumé devant ses partisans.

Giorgia Meloni, arrivée au pouvoir sur une ligne très dure contre l’immigration, a été contrainte depuis de composer avec les besoins économiques du pays. Son gouvernement a durci le discours sur les arrivées irrégulières et multiplié les accords de contrôle des frontières, tout en ouvrant davantage de quotas de travail pour les étrangers afin de répondre aux pénuries de main-d’œuvre. Le décret sur les flux 2026-2028 prévoit ainsi près de 500.000 entrées de travailleurs non européens sur trois ans.

Cette ligne s’accompagne d’un discours identitaire appuyé. Vannacci présente Futuro Nazionale comme un mouvement enraciné dans la tradition « romaine et chrétienne » de l’Italie, et oppose ses soutiens à la fois à la gauche et à une droite de gouvernement jugée trop conciliante.

Depuis la tribune, il a aussi revendiqué l’étiquette de parti des exclus, lançant à ses partisans qu’ils étaient « les rebuts » et « les enfants de personne », mais « fiers » de l’être. Une rhétorique de rupture qui vise directement les électeurs déçus par Giorgia Meloni et Matteo Salvini, accusés d’avoir modéré leur ligne une fois confrontés au pouvoir.

La majorité rattrapée par sa droite

La Ligue de Matteo Salvini a longtemps occupé l’espace le plus agressif de la droite italienne, sur l’immigration, l’Europe et la souveraineté. Mais l’arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir a bouleversé l’équilibre interne de la coalition. Fratelli d’Italia domine désormais largement, tandis que la Ligue a perdu de son poids.

Futuro Nazionale est crédité d’environ 4 à 5 % dans plusieurs sondages, avec une progression qui inquiète la majorité. Un sondage YouTrend pour Sky TG24 l’a même placé à 5,9 %, légèrement devant la Ligue. Ce score ne suffit pas à faire de Vannacci un prétendant sérieux au pouvoir national, mais il peut transformer son parti en arbitre de la droite italienne.

Son implantation parlementaire progresse aussi. Futuro Nazionale revendique désormais huit députés, après le ralliement de parlementaires issus de la majorité, notamment de la Ligue et de Forza Italia.

Si Giorgia Meloni ignore Vannacci, elle prend le risque de voir une partie de son électorat le plus radical s’éloigner. Si elle cherche à l’intégrer à une coalition, elle pourrait effrayer les alliés plus modérés de droite et du centre droit, notamment Forza Italia, et abîmer l’image de respectabilité internationale qu’elle s’efforce de construire depuis son arrivée au pouvoir.

Depuis 2022, Giorgia Meloni a maintenu une ligne pro-Ukraine, dialogué avec Bruxelles, et tenté de donner à son gouvernement une image de stabilité. Cette normalisation relative laisse toutefois un espace politique à ceux qui estiment que la droite italienne s’est « assagie » au contact du pouvoir.

Son discours joue sur une frustration classique des droites radicales arrivées au gouvernement : la transformation de la promesse de rupture en gestion quotidienne. Les slogans de campagne se heurtent aux contraintes budgétaires, diplomatiques et institutionnelles.

Le livre reste au cœur de cette mise en scène. Après Il mondo al contrario, Roberto Vannacci a publié Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore (Le courage gagne. Vie et valeurs d’un général des forces spéciales) chez Piemme en 2024. Présenté comme une autobiographie, le volume prolonge la construction d’un personnage : militaire, homme d’action, figure de courage, adversaire déclaré de la pensée dominante. L’auteur y devient candidat avant même que le parti ne soit constitué. Le parcours éditorial prépare le récit politique.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com