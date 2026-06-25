Lyon à bicyclette : le Rhône et la Saône en littérature

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
À l’heure où La Ville de Lyon intègre le réseau des Villes créatives de littérature de l’UNESCO, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) souhaite vous faire redécouvrir la Cité des gones à travers le regard que les écrivains ont porté sur elle. Un événement hors les murs, ce vendredi 26 juin de 18h30 à 20h. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
Le 25/06/2026 à 15:40 par Revue Topo
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25/06/2026 à 15:40
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À l’occasion du Festival Entre Rhône et Saône, nous vous proposons une promenade pleine de surprises… à bicyclette, le long des fleuves et à l’ombre des quais.
Ces lectures en plein air sont une autre manière de faire résonner des extraits d’œuvres, célèbres ou plus anonymes, avec le paysage.
Ici nous évoquerons les ponts sur le Rhône et la Saône, un peu plus loin des eaux profondes et troubles, la frivolité des berges, là, les brumes de Brumerives ou les reflets des monuments des quais sur l’eau.
Le point de rendez-vous est à l’entrée de la passerelle Saint Vincent (côté Presqu’île, 1er arrdt). La balade se terminera sur les berges du Rhône sous le quai Général de Gaulle, près du pont Winston Churchill.
Prévoir des vêtements confortables, une gourde, un vélo et un casque. Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle.
Les balades sont gratuites mais sur inscription sur le site de la BmL. Venir 1/4 d’heure avant l’animation. Animation annulée en cas de conditions météorologiques trop mauvaises. En partenariat avec La Ville à vélo.
TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon
Crédits photo : © Jules Sylvestre, BML, P0546 S 0742
Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com
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Pensé comme une rencontre entre bande dessinée, musique baroque et création contemporaine, ce concert dessiné adapte sur scène l'univers de Soli Deo Gloria, bande dessinée d'Edouard Cour et JC Deveney (Editions Dupuis). Le spectacle fait dialoguer le dessin en direct d'Edouard Cour avec le piano, les compositions et l'univers sonore de Francesco Tristano.
08/06/2026, 16:45
Après Victor Hugo Dessins en 2023 et Hugo décorateur, la Maison de Victor Hugo poursuit l’exploration de l’œuvre visuelle de l’écrivain avec Hugo et l’architecture. De la pierre à la plume. L’exposition sera présentée du 11 juin au 22 novembre 2026 à la Maison de Victor Hugo, place des Vosges, à Paris.
08/06/2026, 13:25
Comment adapter en bande dessinée un classique de la littérature jeunesse ? Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition consacrée au Buveur d’encre donne corps à l’univers imaginé par Éric Sanvoisin et dessiné par Steve Baker. Décors reconstitués, planches originales, jeux et clins d’œil au roman dévoilent les coulisses d’une transposition graphique pensée pour les jeunes lecteurs.
07/06/2026, 19:24
Invitées des Rendez-vous de la BD d’Amiens autour d’une exposition consacrée à Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris et Pénélope Bagieu ont échangé sur leurs pratiques, leurs lecteurs et la place de la bande dessinée dans une époque traversée par les tensions politiques et culturelles. Une conversation où l’enfance, la peur et la liberté de création occupaient une place centrale.
07/06/2026, 19:15
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens 2026, Guy Delisle, Fabien Toulmé et Maëlle Reat ont échangé autour d’un thème apparemment simple : raconter le quotidien. De la classe ULIS aux cafés de Murmure de Café, en passant par le deuil attaché à une façade dans L’Occupation des sols, les trois auteurs montrent combien l’ordinaire, en bande dessinée, peut devenir un terrain d’émotion, d’observation et de mise à distance.
06/06/2026, 19:49
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