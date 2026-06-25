Lyon à bicyclette : le Rhône et la Saône en littérature

À l’occasion du Festival Entre Rhône et Saône, nous vous proposons une promenade pleine de surprises… à bicyclette, le long des fleuves et à l’ombre des quais.

Ces lectures en plein air sont une autre manière de faire résonner des extraits d’œuvres, célèbres ou plus anonymes, avec le paysage.

Ici nous évoquerons les ponts sur le Rhône et la Saône, un peu plus loin des eaux profondes et troubles, la frivolité des berges, là, les brumes de Brumerives ou les reflets des monuments des quais sur l’eau.

Le point de rendez-vous est à l’entrée de la passerelle Saint Vincent (côté Presqu’île, 1er arrdt). La balade se terminera sur les berges du Rhône sous le quai Général de Gaulle, près du pont Winston Churchill.

Prévoir des vêtements confortables, une gourde, un vélo et un casque. Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle.

Les balades sont gratuites mais sur inscription sur le site de la BmL. Venir 1/4 d’heure avant l’animation. Animation annulée en cas de conditions météorologiques trop mauvaises. En partenariat avec La Ville à vélo.

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon

Crédits photo : © Jules Sylvestre, BML, P0546 S 0742

Par Revue Topo

Contact : contact@actualitte.com