Scolaire et essais politiques : les deux hausses qui tranchent dans l’édition 2025

L’enseignement scolaire signe la plus nette hausse parmi les grands marchés du livre français. Son chiffre d’affaires atteint 315,9 M€ en 2025, contre 292,1 M€ l’année précédente, soit +8,2 %. L’écart est notable dans un exercice où la plupart des catégories reculent, mais son origine est identifiée : le Syndicat national de l’édition l’associe au renouvellement des programmes et à ses effets sur le primaire, le secondaire général et le parascolaire.

Les nouveaux programmes de français et de mathématiques, du CP au CM1, ainsi que les révisions intervenues en sixième et en seconde, ont entraîné une demande de manuels, de cahiers et de ressources pédagogiques. Le rapport ne détaille pas la part exacte de chacun de ces supports dans les 315,9 M€ enregistrés, mais identifie le préscolaire et primaire, le secondaire général et le parascolaire comme les moteurs de l’exercice.

Le SNE invite pourtant à ne pas lire ce résultat comme une reprise durable. « La performance du scolaire en 2025 est cependant à nuancer ; elle ne traduit pas une hausse durable du secteur mais plutôt une évolution conjoncturelle liée aux réformes des programmes. » La série historique va dans le même sens : les exercices 2019 et 2020, marqués par la réforme du baccalauréat, avaient déjà porté le chiffre d’affaires de la catégorie autour de 388 M€, avant son retour sous les 300 M€ entre 2022 et 2024.

Des ventes calées sur le calendrier des programmes

La progression de 2025 relève donc d’abord d’un calendrier scolaire et réglementaire. Elle ne dit pas, à elle seule, quel sera le niveau des commandes lorsque la vague de renouvellement se sera éloignée. Les éditeurs préparent les collections à l’avance ; les enseignants s’approprient les nouveaux référentiels ; établissements et familles renouvellent une partie de leurs équipements selon les niveaux concernés.

Cette dépendance aux réformes explique les écarts très marqués d’une année sur l’autre. En 2025, le scolaire bénéficie de décisions publiques qui entraînent un renouvellement des contenus et des outils. Le SNE en fait l’explication principale de la hausse, tout en rappelant qu’elle ne reflète pas une expansion continue de la demande.

La politique redonne de l’élan aux essais

Les documents, actualité et essais suivent une logique presque inverse. Leur croissance, de 5,9 %, porte le chiffre d’affaires à 106,2 M€. Le SNE indique que toutes les catégories y progressent en valeur, avec une poussée particulièrement forte des essais politiques.

Le rapport place L’Heure des prédateurs, de Giuliano da Empoli, parmi les titres les plus visibles de l’année. Les données Edistat, reprises par ActuaLitté lors de sa sortie, avaient enregistré 14.118 exemplaires vendus dès la première semaine et une première place dans les ventes de librairies.

Les livres de Nicolas Sarkozy, Philippe de Villiers et Jordan Bardella sont également cités par le SNE, de même que La Meute, enquête d’Olivier Pérou et Charlotte Belaïch publiée chez Flammarion, présentée par ActuaLitté à sa parution.

Le mouvement ne recouvre pas toute la non-fiction de la même manière. Les essais sociétaux consacrés à l’écologie, au féminisme ou au racisme connaissent, selon le SNE, un léger recul après leur bonne année 2024. En 2025, ce sont les livres offrant des clés de lecture de la politique, des conflits internationaux, des inégalités et de la crise démocratique qui ont davantage porté le segment.

Deux ressorts très différents expliquent ainsi les principales hausses de l’année : le scolaire répond à la mécanique des programmes ; les essais avancent au rythme de la conversation publique et des titres capables de s’y inscrire. Le premier est annoncé comme conjoncturel par le SNE ; le second reste dépendant de la force ponctuelle de quelques ouvrages et des thèmes qui ont structuré l’actualité.

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DOSSIER - Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension

Par Nicolas Gary

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