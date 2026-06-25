Livre neuf : les grandes surfaces spécialisées dominent les achats en 2025

Les grandes surfaces spécialisées — Fnac, Cultura, Espaces culturels E.Leclerc et enseignes comparables — arrivent en tête des achats de livres imprimés neufs. Elles concentrent 29,8 % du marché en 2025, selon les données Kantar publiées par le ministère de la Culture et reprises dans la synthèse 2025/2026 du Syndicat national de l’édition.

Les librairies suivent avec 25,7 % des achats, soit un recul de 1,1 point par rapport à 2024. Les sites Internet marchands et librairies en ligne atteignent 20,1 %. Hyper- et supermarchés représentent 16,8 %, tandis que les commerces non spécialisés, soldeurs et salons pèsent 5,5 %. Les clubs, la vente par correspondance et le courtage réunissent les 2,1 % restants.

Ces parts de marché décrivent les lieux d’achat des consommateurs. Elles ne mesurent ni les revenus des maisons d’édition ni le compte d’exploitation des librairies. Elles ne permettent donc pas d’en déduire les marges, les loyers, le niveau des stocks ou les coûts de personnel supportés par chaque établissement.

Deux lectures distinctes : les achats et les flux de distribution

Les données de distribution du SNE répondent à une autre question : comment les livres des éditeurs atteignent les détaillants. Le rapport rappelle que « La diffusion/distribution traditionnelle est le principal canal de vente des ouvrages des éditeurs (81,3 %). » Les ventes directes aux grossistes et détaillants suivent, à 8,9 %, devant la vente par correspondance — qui inclut les commandes sur Internet — à 5 %.

Le relevé mensuel des distributeurs, couvrant selon le SNE environ 90 % de la distribution de livres papier, enregistre une légère baisse de l’activité : -0,23 % en valeur nette et -0,50 % en exemplaires par rapport à 2024. Les expéditions vers les détaillants restent presque stables en valeur (-0,01 %), tandis que les retours augmentent de 0,85 % en valeur. Ce sont des flux entre professionnels, non des passages en caisse.

Une part de marché dans une économie sous tension

La baisse de 1,1 point des librairies dans les achats de livres neufs ne suffit pas à qualifier leur situation économique. Pour éclairer cette nuance, le suivi de l’Observatoire de la librairie du SLF relève que, sur son panel de près de 500 librairies indépendantes, les ventes avaient progressé de 0,5 % en valeur en 2025 tout en baissant de 0,7 % en volume. Il s’agit d’un périmètre différent des données Kantar ; le décalage entre valeur et exemplaires y apparaît néanmoins lui aussi.

Les Rencontres nationales de la librairie d’Angers, en 2022, avaient déjà mis au premier plan l’écart entre une place dans les achats et la viabilité quotidienne des commerces. Dans un entretien accordé à ActuaLitté, Anne Martelle, alors présidente du Syndicat de la librairie française, déclarait : « il n’y avait pas de viabilité possible en dessous de 36 % », à propos du niveau de remise minimum accordé aux librairies.

Formulée dans le contexte de 2022, cette assertion ne se substitue pas aux données 2025 ; elle rappelle que la part de marché ne renseigne pas, à elle seule, la marge dégagée sur chaque vente.

En 2025, la librairie reste ainsi un circuit majeur, avec plus d’un achat de livres imprimés neufs sur quatre. Mais le paysage se partage entre une GSS dominante, une vente en ligne à un cinquième du marché et des commerces dont l’équilibre dépend de paramètres absents des seules données de part de marché.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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