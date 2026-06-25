Livre neuf : les grandes surfaces spécialisées dominent les achats en 2025

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Les grandes surfaces spécialisées réalisent 29,8 % des ventes de livres imprimés neufs en 2025, contre 25,7 % pour les librairies, dont la part recule de 1,1 point. Les sites marchands et librairies en ligne suivent avec 20,1 %. Cette répartition, fondée sur les données Kantar reprises par le SNE, décrit les lieux d’achat des lecteurs ; elle ne mesure ni les marges ni la santé économique des commerces.
Le 25/06/2026 à 14:42 par Nicolas Gary
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25/06/2026 à 14:42
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Les grandes surfaces spécialisées — Fnac, Cultura, Espaces culturels E.Leclerc et enseignes comparables — arrivent en tête des achats de livres imprimés neufs. Elles concentrent 29,8 % du marché en 2025, selon les données Kantar publiées par le ministère de la Culture et reprises dans la synthèse 2025/2026 du Syndicat national de l’édition.
Les librairies suivent avec 25,7 % des achats, soit un recul de 1,1 point par rapport à 2024. Les sites Internet marchands et librairies en ligne atteignent 20,1 %. Hyper- et supermarchés représentent 16,8 %, tandis que les commerces non spécialisés, soldeurs et salons pèsent 5,5 %. Les clubs, la vente par correspondance et le courtage réunissent les 2,1 % restants.
Ces parts de marché décrivent les lieux d’achat des consommateurs. Elles ne mesurent ni les revenus des maisons d’édition ni le compte d’exploitation des librairies. Elles ne permettent donc pas d’en déduire les marges, les loyers, le niveau des stocks ou les coûts de personnel supportés par chaque établissement.
Les données de distribution du SNE répondent à une autre question : comment les livres des éditeurs atteignent les détaillants. Le rapport rappelle que « La diffusion/distribution traditionnelle est le principal canal de vente des ouvrages des éditeurs (81,3 %). » Les ventes directes aux grossistes et détaillants suivent, à 8,9 %, devant la vente par correspondance — qui inclut les commandes sur Internet — à 5 %.
Le relevé mensuel des distributeurs, couvrant selon le SNE environ 90 % de la distribution de livres papier, enregistre une légère baisse de l’activité : -0,23 % en valeur nette et -0,50 % en exemplaires par rapport à 2024. Les expéditions vers les détaillants restent presque stables en valeur (-0,01 %), tandis que les retours augmentent de 0,85 % en valeur. Ce sont des flux entre professionnels, non des passages en caisse.
La baisse de 1,1 point des librairies dans les achats de livres neufs ne suffit pas à qualifier leur situation économique. Pour éclairer cette nuance, le suivi de l’Observatoire de la librairie du SLF relève que, sur son panel de près de 500 librairies indépendantes, les ventes avaient progressé de 0,5 % en valeur en 2025 tout en baissant de 0,7 % en volume. Il s’agit d’un périmètre différent des données Kantar ; le décalage entre valeur et exemplaires y apparaît néanmoins lui aussi.
Les Rencontres nationales de la librairie d’Angers, en 2022, avaient déjà mis au premier plan l’écart entre une place dans les achats et la viabilité quotidienne des commerces. Dans un entretien accordé à ActuaLitté, Anne Martelle, alors présidente du Syndicat de la librairie française, déclarait : « il n’y avait pas de viabilité possible en dessous de 36 % », à propos du niveau de remise minimum accordé aux librairies.
Formulée dans le contexte de 2022, cette assertion ne se substitue pas aux données 2025 ; elle rappelle que la part de marché ne renseigne pas, à elle seule, la marge dégagée sur chaque vente.
En 2025, la librairie reste ainsi un circuit majeur, avec plus d’un achat de livres imprimés neufs sur quatre. Mais le paysage se partage entre une GSS dominante, une vente en ligne à un cinquième du marché et des commerces dont l’équilibre dépend de paramètres absents des seules données de part de marché.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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En Espagne, en Italie et aux États-Unis, les bibliothèques entrent désormais dans les plans municipaux de lutte contre les vagues de chaleur. Ouvertures maintenues en août, horaires prolongés, salles repérées sur des cartes publiques, accès à l’eau potable et espaces climatisés : sans abandonner leurs missions de lecture, elles accueillent aussi celles et ceux qui cherchent quelques heures de répit lorsque les températures deviennent difficiles à supporter.
22/06/2026, 10:48
La Library of Congress remet en lumière plusieurs objets surprenants de ses collections jeunesse : des albums imprimés sur toile, conçus pour résister à l’eau, au repassage et aux dents des enfants, mais aussi une gravure du XIXe siècle recyclée dans deux publications aux publics et aux enjeux radicalement différents.
22/06/2026, 10:48
À Delhi, la bibliothèque du British Council organise jusqu’au 28 juin un défi destiné aux enfants de 5 à 12 ans : lire quatre livres en quatre semaines. Au terme du parcours, chaque participant ayant rempli les conditions reçoit un certificat et une médaille.
22/06/2026, 10:47
Lancé le 17 juin par la Green Book Alliance, un calculateur en ligne gratuit permet aux éditeurs, imprimeurs et partenaires de la chaîne du livre d’estimer l’empreinte carbone d’un ouvrage imprimé. Son intérêt tient au moment où il intervient : avant le tirage, lorsque les choix de production restent ouverts.
22/06/2026, 10:23
Le guide grand public le plus complet en langue française pour se familiariser avec l’univers des bolets, ces champignons à tubes dont font partie les fameux cèpes, si prisés des cueilleurs et des gastronomes. Un livre accessible aux débutants, richement illustré, avec des clés de détermination précises, des schémas illustratifs, des photographies légendées et les confusions possibles pour chaque espèce.
22/06/2026, 10:00
À l'occasion du congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), le ministère de la Culture a confirmé la conditionnalité des aides du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) au respect des obligations relatives à la déclaration d’accessibilité et au schéma pluriannuel d’accessibilité, à partir de 2027. Et annoncé une nouvelle date pour l'ouverture du Portail national de l'édition accessible et adaptée, repoussée à 2029.
22/06/2026, 09:55
Dans la rue Al-Mutanabbi, marché historique du livre à Bagdad, les libraires décrivent une chute sévère des ventes. Le reportage, publié par Arab News le 11 juin, met en cause la concurrence les versions numériques, les réseaux sociaux, la baisse du pouvoir d’achat et l’érosion des habitudes de lecture longue. Des préoccupations assez peu éloignées de leurs confrères occidentaux...
21/06/2026, 22:52
Dans Le Bureau des Âmes, Phébé Leroyer-Roussel imagine un Paris où les morts ont leurs procédures, les faucheuses leurs dossiers, et les vivants leurs enquêtes criminelles. Après La Dame en noir, le tome 2, Les Âmes Jumelles, poursuit la traque du Foudroyeur avec Mathieu Bonnaire et Prudence Lacroix. Publiée aux Éditions Octoquill, cette saga de thriller fantastique mêle polar, au-delà, humour et satire sociale dans une campagne Ulule pensée pour offrir une édition collector soignée.
21/06/2026, 10:00
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