On ne protège bien que ce qu'on connaît vraiment ! Découvrez Mon Cahier d'Explorateur

C’est en instruisant mon fils à la maison que l’envie de créer a germé. Et avec elle, celle de mettre en lumière l’engagement de ceux qui œuvrent à la conservation des espèces. Un cahier d’activités à feuilleter tout au long de l’année dont le premier tome en précommande est consacré aux espèces du Parc Le PAL.

Il y a des animaux que tout le monde reconnaît et que presque personne ne connaît vraiment. La girafe, par exemple. Grande, tachetée, africaine, l’affaire semble entendue. Mais combien sauraient citer une seule de ses espèces ? Combien savent lesquelles sont menacées, pourquoi, et par quoi ? La familiarité est parfois la pire des ignorances.

C’est l’une des convictions qui a donné naissance à Mon Cahier d’Explorateur : un cahier d’activités pour les 9–11 ans, à ouvrir et rouvrir tout au long de l’année. Pas un simple cahier de vacances, mais un compagnon durable, qui mêle fiches espèces, jeux, anecdotes et quiz.

Un objet qui s’intéresse autant aux animaux emblématiques qu’à ceux que personne ne choisirait pour illustrer une affiche. Parce que dans un écosystème, les rôles ne se distribuent pas selon la beauté.

Le premier tome s’appuie sur les espèces accueillies au Parc Le PAL, dans l’Allier, dont la Fondation finance et soutient des programmes actifs de conservation et de sauvegarde. Cette collection spéciale Parcs animaliers et Bioparcs met en valeur ces acteurs engagés, qui travaillent en lien avec des réseaux internationaux pour maintenir des populations viables d’espèces menacées.

Ces engagements, ces métiers, ces enjeux, les enfants peuvent les comprendre, et ils méritent de les connaître.

Le projet regarde aussi vers les territoires français d’Outre-mer. La Martinique, la Guyane, La Réunion, la Polynésie... Autant de territoires que l’on réduit trop souvent à leur littoral et à leur douceur de vivre, alors qu’ils abritent une biodiversité d’une richesse exceptionnelle, majoritairement endémique, et pour une large part menacée.

Des espèces que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, dans des écosystèmes que le braconnage, la déforestation et la pression touristique grignotent année après année. Les faire connaître aux enfants, c’est peut-être la meilleure façon de les faire exister aux yeux des générations qui en hériteront.

Les collections s’annoncent riches : d’autres parcs animaliers, d’autres territoires, d’autres espèces à porter à la connaissance du plus grand nombre. La prochaine escale, si ce premier tome rencontre son public, sera la Martinique. Et l’ambition, discrète mais réelle, que quelques-uns de ces enfants referment le cahier en se demandant si biologiste, soigneur ou botaniste, ce n’est pas finalement le chemin qu’ils veulent prendre.

La campagne de précommande est ouverte sur Ulule. Un objectif modeste de vingt préventes pour déclencher les premiers envois mais derrière lui, l’espoir d’une collection qui grandira tome après tome, espèce après espèce, territoire après territoire. De quoi donner, peut-être, à quelques enfants l’envie de regarder le monde vivant autrement.





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Par Projet Ulule

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