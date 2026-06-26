Le fantasme en ligne qui menace de briser son mariage

Maya Marta a quarante-neuf ans et une peur viscérale : mourir sans avoir jamais connu la jouissance. Entre les devoirs maternels et la dégradation de son mariage, elle se sent étrangère à son propre corps, qu’elle juge monstrueux. Chaque nuit, elle erre sur un site de rencontre à la recherche d’une étincelle. Jusqu’au soir où apparaît l’Amiral. Un pseudonyme. Une photo.

Entre la chambre conjugale où elle s’efface et l’écran où elle s’invente, Maya s’engage dans une danse risquée. Les mots deviennent caresses. La complicité, une dépendance. Mais quand le fantasme menace de franchir les cent cinquante kilomètres qui les séparent, Maya doit décider jusqu’où elle est prête à aller — et ce qu’elle est prête à sacrifier.

Les éditions de La Martinière vous proposent un extrait en avant-première :

Caroline Dorka-Fenech a fait des études de lettres et de cinéma. Elle est aujourd’hui responsable de la Mission cinéma du ministère de la Justice, où elle accompagne des projets de films de fiction tournés dans les tribunaux et les prisons. Après Rosa dolorosa et Tempêtes et brouillards, Maya-fantôme est son troisième roman.

Parution le 21 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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