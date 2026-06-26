Nous ouvrons notre café littéraire à Rennes. Plus précisément, il prendra place au 19 quai Lamennais.

Le Quartier Littéraire est un rêve qui se concrétise.

L’histoire commence lorsque j’ai 16 ans. Nous sommes en juillet, l’air est chaud, et je lis au bord d’une piscine, dans un petit hôtel niché au cœur de la campagne italienne. Entre mes mains, un livre qui changera tout : Les Gens Heureux Lisent et Boivent du Café d’Agnès Martin-Lugand.

Je découvre alors une histoire de deuil, d’amour et de renaissance. Mais surtout, je découvre l’existence d’un lieu : un café littéraire. Un refuge. Un endroit où les livres, les émotions et les rencontres se mêlent.

À cet instant précis, quelque chose s’ancre en moi : un jour, j’ouvrirai le mien.

La littérature est devenue ma maison. Et aujourd’hui, grâce à ce lieu que nous construisons avec Julien, mon associé, je vous en ouvre les portes.

Au Quartier Littéraire, vous trouverez :

– Des milliers de livres d’occasion soigneusement sélectionnés ;

– Du café, du thé et des pâtisseries gourmandes ;

– Du temps. Pour lire, travailler, écrire, ou simplement ne rien faire.

Mais surtout, vous trouverez un lieu de vie. Un refuge du quotidien, où la lecture devient une expérience partagée, où les rencontres se font naturellement autour des livres et de la culture.

L’ouverture est prévue pour septembre 2026.

Pour donner vie à ce projet, nous lançons une campagne de financement afin de transformer cet espace en lieu culturel ouvert à tous. Les fonds serviront notamment à :

– mettre aux normes l’accessibilité (PMR) en remplaçant la porte d’entrée ;

– rénover le plafond pour accueillir du public ;

– aménager la bibliothèque et ses espaces de lecture ;

– construire le comptoir du café ;

– financer le matériel essentiel (machine à café, équipements de service) ;

– créer un lieu chaleureux, vivant et propice aux événements culturels ;

Le Quartier Littéraire est pensé comme un espace de lien, où la culture rassemble et où lire n’est plus une activité solitaire mais un moment partagé.

D’avance, merci pour votre confiance. Les contreparties ont été imaginées avec soin, amour et beaucoup de passion.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes Julien & Stéphanie, amis depuis longtemps et entrepreneurs depuis près de six ans. Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l’école, à Rennes, en master. Très vite, nous avons partagé une même envie : créer.

Ensemble, nous avons fondé VU Magazine, un média et une agence de marketing digital. Après plusieurs années d’aventure entrepreneuriale, et une fois cette première structure stabilisée, nous avons ressenti le besoin de revenir à quelque chose de plus tangible, de plus humain.

Créer un lieu physique, ancré dans la ville, est devenu une évidence. Pour moi, grande lectrice, ce projet est un rêve d’enfant. Aujourd’hui, il prend enfin vie au cœur de Rennes, aux côtés de mon associé et ami de toujours.

Découvrez la campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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