12 Fêtes d'Asie : Un album illustré pour apprendre les cultures asiatiques aux enfants

Ludique et éducatif, l’album leur permet une découverte de célébrations encore méconnues en Europe et une rencontre avec les différents pays du continent. Actuellement en campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, le livre paraîtra aux Éditions Kyliaméo à partir de septembre 2026.

12 mois, 12 pays, 12 fêtes traditionnelles, c’est ce que propose de faire découvrir l’album jeunesse 12 Fêtes d’Asie, accessible dès quatre ans. Composé de dix-huit doubles pages entièrement illustrées par Salomé Mallié, le livre suit les aventures de douze petites filles, plongées dans une journée de fête de leurs pays respectifs.

Explorant différentes façon de fêter la nouvelle année, comme avec la célébration de Norouz en Iran et de Songkran en Thaïlande, mais aussi des fêtes religieuses du bouddhisme et de l’hindouisme comme le Saga Dawa au Tibet ou Divali en Inde, ou encore des fêtes culturelles comme Setsubun au Japon, le livre traverse les pays pour offrir une suite de récits de petites filles axés autour de la joie, de la transmission et de la famille.

Accompagné d’un lexique pour familiariser les enfants au vocabulaire en langues étrangères et d’une carte du continent, chaque double-page contient une grande illustration ainsi que plusieurs petites et d’une page de texte sur la journée de fête.

Inspiré par la culture coréenne de la dessinatrice Salomé Mallié et par la passion pour les tenues traditionnelles de Clémence Hohl, le livre allie le travail des deux artistes autour de leur envie de partager des histoires imprégnées des cultures du monde, ici auprès d’un jeune public.

Pour Salomé Mallié, connue principalement pour son activité de doubleuse et de comédienne, le livre est le premier projet qu’elle publie. « C’est toujours un plaisir de collaborer avec Clémence, avec qui je travaille régulièrement sur mes projets. » Clémence Hohl, autrice et dramaturge, en est également à sa première publication.

« L’idée serait de faire une série de livres illustrés autour des cultures du monde, centrés autour du thème des fêtes. » Elles reçoivent également le soutien d’Émil Lec'hvien depuis avril pour la création graphique du projet.

Publié aux toutes jeunes Éditions Kyliaméo, le livre est le premier projet de la maison, née au printemps 2026. Soutenu par une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule depuis le 1er juin, l’objectif de campagne est atteint le 09 juin 2026 ! La campagne reste en ligne jusqu’au 3 juillet 2026. Pour l’occasion, des produits dérivés et des illustrations de Salomé Mallié sont également mis en vente.

Le prochain album de la série, dont la date de sortie n’est pas encore connue à ce jour, portera sur les fêtes traditionnelles des différentes régions de France.

Retrouvez la campagne de financement sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :