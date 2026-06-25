Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne

Patricia Martin est d’abord entrée à France Inter par la réalisation. Elle travaille notamment sur Télescopage, l’émission de Philippe Meyer, avant de passer par L’Agenda de..., présenté par Nicolas Hulot. La suite donnera à ce compagnonnage une autre couleur : dans les années 1990, devenue l’une des voix centrales de la matinale, elle lancera à son tour Philippe Meyer à l’antenne, dans ce 7/9 où son ton, sa précision et son sens de la relance s’imposent durablement.

Après avoir rejoint la rédaction de France Inter, Patricia Martin présente les journaux du matin de 1988 à 1991. Cette année-là, elle prend les commandes d’Inter Matin, le 7/9 de la station, devenant la première femme à présenter seule cette tranche emblématique. Elle l’animera jusqu’en 1999, dans un format qui mêle actualité, entretiens, chroniques et rendez-vous culturels.

Après cette longue séquence en matinale, Patricia Martin poursuit son parcours dans différents formats. Elle anime Alter Ego, puis Philofil, avant de retrouver les premières heures de la journée avec le 5/7. À partir de 2010, elle s’installe dans la matinale du week-end, d’abord aux côtés de Fabrice Drouelle, puis dans une formule élargie qui deviendra Le Six neuf du week-end.

C’est toutefois dans le champ littéraire que Patricia Martin a trouvé l’un de ses espaces les plus durables. Depuis le début des années 2000, elle fait partie de l’équipe livres du Masque et la Plume, émission historique de France Inter où la critique repose autant sur le goût que sur l’argument. Dans ce rendez-vous, elle s’est imposée par une manière de parler des ouvrages sans les réduire à un verdict.

Cette approche traverse aussi L’Heure philo, qu’elle anime depuis la rentrée 2021. L’émission accueille philosophes, essayistes et chercheurs autour de sujets contemporains.

Elle a également connu un passage par la télévision avec Ah ! Quels titres, émission littéraire et culturelle présentée avec Philippe Tesson sur France 3 dans les années 1990. Mais c’est bien à la radio, et plus particulièrement sur France Inter, que son parcours s’est construit dans la durée.

Le grand ménage de l'été

À France Culture comme à France Inter, plusieurs rendez-vous installés disparaissent ou changent de mains, tandis que des figures de l’antenne quittent leur case. Officiellement, il s’agit de faire évoluer les grilles. En interne comme chez certains auditeurs, ces décisions nourrissent surtout l’impression d’un remaniement mené à marche forcée.

À France Culture, la juriste et constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina animera Au nom du Droit, nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions juridiques, installé le jeudi après-midi à la place de La Suite dans les idées. Produite par Sylvain Bourmeau depuis 1999, cette émission ne sera pas reconduite à la rentrée.

Géraldine Mosna-Savoye reprendra de son côté Avec philosophie, jusqu’ici présenté par Géraldine Muhlmann, qui a choisi de se retirer. La mi-journée culturelle pourrait également être touchée : d’après Télérama, Marie Labory ne serait pas reconduite aux Midis de Culture, qu’elle avait repris à la rentrée 2024. Autre départ notable, La Conversation scientifique d’Étienne Klein ne sera pas reconduite, décision annoncée après les récents éléments liés à sa thèse de doctorat.

À France Inter, les secousses sont plus visibles encore. La station reste très largement en tête des audiences radio, avec 7,08 millions d’auditeurs quotidiens entre janvier et mars 2026. Mais cette position dominante n’empêche pas une baisse de 170.000 auditeurs sur un an ni des tensions autour de la future grille, d’après les chiffres Médiamétrie relayés par l’AFP.

La recomposition porte désormais la marque de Céline Pigalle, nommée directrice de France Inter en février et entrée en fonctions début mars, après le départ d’Adèle Van Reeth. Sa mission intervient dans un moment sensible : présidentielle à venir, attentes fortes autour du service public, concurrence accrue sur l’information et débats internes sur l’identité de l’antenne.

Florence Paracuellos restera à la tête de la matinale de semaine, avec Benjamin Duhamel aux interviews de 7h50 et 8h20, tandis que Nicolas Demorand reviendra le week-end avec Recto verso, les samedis et dimanches de 9h à 10h à partir du 29 août. Ali Baddou quitte de son côté la matinale du week-end pour une tranche 18h-20h du vendredi au dimanche, sur fond de tensions rapportées avec son binôme Marion L’Hour.

Les départs touchent aussi l’humour et la culture, deux marqueurs forts de la station. Nagui arrête La Bande originale après 12 ans d’antenne, Bertrand Chameroy quitte la matinale après une saison sur la case stratégique de 7h57, et Tanguy Pastureau rejoint RTL. D’après Le Parisien, le quart d’heure occupé par Bertrand Chameroy avant le journal de 8 heures avait perdu 60.000 auditeurs sur un an, entre janvier et mars 2026.

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L’arrêt de La 20e heure d’Eva Bester cristallise davantage les critiques. Lancé en 2023 sur France Inter, dans la suite de L’Heure bleue, ce rendez-vous culturel du soir ne sera pas reconduit. La décision a suscité de nombreuses réactions d’auditeurs, attachés à cette émission de conversation avec des artistes, écrivains, intellectuels et penseurs.

Crédits photo : Patricia Martin (France Inter)

Par Hocine Bouhadjera

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