Abdelaziz Baraka Sakin et Xavier Luffin reçoivent le Prix Laure-Bataillon 2026

Le Prix Laure-Bataillon récompense depuis 1986 une œuvre de fiction traduite en français. Pour son édition 2026, il distingue Le Corbeau qui m’aimait, roman d’Abdelaziz Baraka Sakin traduit par Xavier Luffin. Le prix associe ainsi l’auteur et le traducteur du livre primé.

Le jury est composé d’écrivains, de traducteurs et de critiques littéraires. Il réunit Marianne Alphant, Damien Aubel, Pierre Benetti, Patrick Deville, Francesca Isidori, Valérie Marin La Meslée, Gérard Meudal, Gaëlle Obiegly, Jean-Baptiste Para et Alain Nicolas. La remise du prix est prévue dans le cadre des rencontres littéraires internationales de la Meet.

Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan. Il vit en exil entre la France et l’Autriche. Plusieurs de ses livres ont été publiés en français, dont Le Messie du Darfour, qui a reçu le Prix Littérature-Monde en 2017.

Il est aussi l’auteur de La Princesse de Zanzibar, interdit à Oman et au Koweït. Son roman Les Jango a reçu le Prix de la littérature arabe en 2020. Ce livre a également provoqué la censure des autorités soudanaises.

Un auteur soudanais et son traducteur

Xavier Luffin est professeur de langue et littérature arabes à l’Université libre de Bruxelles. Il est membre de l’Académie royale de Belgique et de l’Académie royale des sciences d’outre-mer. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la littérature arabe et traduit des romans, du théâtre, de la poésie, des nouvelles et des récits de voyage.

Il a déjà traduit plusieurs textes d’Abdelaziz Baraka Sakin. Parmi eux figurent Le Messie du Darfour et Les Jango. Pour ce dernier, Xavier Luffin a d'ailleurs reçu le Grand Prix de traduction de la Ville d’Arles en 2020.

Le Corbeau qui m’aimait suit Nour et Adam, deux hommes partis du Soudan. Ils avancent ensemble sur la Route des fourmis jusqu’à la Jungle de Calais, avant d’être séparés. Lorsque Nour retrouve Adam devant une gare en Autriche, celui-ci ne le reconnaît plus et disparaît.

Nour part alors à sa recherche. Son enquête passe par celles et ceux qui ont croisé Adam, l’ont aidé ou aimé. Le roman recompose ainsi le portrait d’un homme qui parlait aux corbeaux et rêvait d’Angleterre, jusqu’à imaginer traverser la Manche en montgolfière.

L'année dernière, les lauréats étaient Mia Couto, et sa traductrice Elisabeth Monteiro Rodrigues, pour Terre somnambule, traduit du portugais du Mozambique et publié aux éditions Métailié.

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Crédits photo : éditions Zulma - éditions de l'Université de Bruxelles

Par Dépêche

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