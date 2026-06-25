Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Le mot « cloud » a longtemps fait son travail : il a allégé, adouci, rendu l’infrastructure invisible. Le 25 juin, la Commission européenne a toutefois indiqué, à titre préliminaire, qu’Amazon Web Services et Microsoft Azure devraient être désignés comme « contrôleurs d’accès » au titre du Digital Markets Act.

La décision n’est pas arrêtée. Mais l’enquête touche au point sensible : l’Europe regarde désormais les entreprises qui ne vendent pas seulement des services, mais tiennent les portes d’une part croissante de la vie numérique.

Le dossier n’a rien de théorique. Dès novembre 2025, la Commission avait ouvert trois enquêtes sur le cloud. Elle y citait les obstacles à l’interopérabilité, l’accès limité ou conditionné aux données des entreprises utilisatrices, les ventes liées et des clauses contractuelles potentiellement déséquilibrées. Rien de cela ne vise en propre les éditeurs ou les bibliothèques.

Pourtant, la question les concerne directement : que vaut une collection numérique si l’institution qui l’a constituée ne peut plus la déplacer simplement, en conserver les accès ou en maîtriser les métadonnées ?

Un livre n’habite pas le nuage

Ce qui n'empêche pas un lecteur d'avoir la tête dans les nuages à la lecture. Or, le fichier n’est que la partie visible d’une chaîne qui inclut stockage, interface, comptes, droits d’accès, données de consultation et contrats. Un catalogue peut être parfaitement accessible aujourd’hui, tout en dépendant demain du prix d’une migration, de conditions techniques imposées ou du bon vouloir d’un prestataire. La conservation numérique ne consiste donc pas seulement à déposer : elle suppose de pouvoir reprendre.

C’est précisément ce que Guillaume Pitron démonte dans L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like. Derrière la légèreté du clic, l’enquête rétablit les câbles, les centres de données, les minerais et l’électricité. Le cloud n’est pas un ailleurs : il occupe des terrains, absorbe des ressources et relève de décisions industrielles. Quand une bibliothèque « monte » dans le nuage, elle ne disparaît pas de la géographie ; elle change de propriétaire, de régime technique et parfois de juridiction.

Anna Wiener, dans L’Étrange Vallée (trad. Nathalie Peronny), raconte depuis l’intérieur les codes de la Silicon Valley et l’assurance d’un secteur persuadé d’apporter la solution avant même que la question ne soit posée.

Dave Eggers pousse cette logique jusqu’à l’absurde dans Le Tout (trad. Juliette Bourdin) : la fusion d’un réseau social et d’un géant du commerce y fabrique une entreprise dont le vocabulaire de la commodité recouvre une captation progressive des choix et des comportements. Le roman ne décrit pas AWS. Il indique ce que l’infrastructure peut devenir lorsqu’elle cesse d’être un outil parmi d’autres : un milieu auquel il faut consentir pour continuer d’exister.

La dépendance commence quand sortir devient difficile

Shoshana Zuboff, dans L’Âge du capitalisme de surveillance (trad. Bee Formentelli et Anne-Sylvie Homassel), n’écrit pas l’histoire du cloud ; elle montre comment des données ordinaires peuvent être converties en pouvoir d’anticipation et d’influence. Olivier Tesquet, avec À la trace, s’intéresse lui aussi aux dispositifs qui deviennent les plus efficaces à mesure qu’ils se dérobent au regard. Chez l’un comme chez l’autre, la question n’est jamais la technique seule, mais le rapport de force qu’elle rend acceptable par habitude.

Dans Les nouveaux serfs de l’économie, Yanis Varoufakis appelle « technoféodalisme » le système où les grandes entreprises technologiques contrôlent les espaces de circulation et prélèvent leur part sur ceux qui doivent les emprunter. La thèse est discutée, mais elle aide à formuler l’enjeu européen : on ne parle plus seulement de performance ou de cybersécurité. On parle de l’autonomie des organisations qui confient à quelques groupes le fonctionnement de leurs outils essentiels.

E. M. Forster avait déjà imaginé, dans La Machine s’arrête (trad. Laurie Duhamel), des êtres qui ne savent plus vivre hors du dispositif censé les protéger de tout. Alain Damasio, dans La Zone du dehors, met en scène une société où le contrôle se dissimule derrière l’organisation raisonnable des existences. Aucun de ces romans ne prédit l’enquête de Bruxelles. Tous rappellent, en revanche, qu’un système ne devient vraiment total qu’au moment où l’on ne parvient plus à imaginer son dehors.

AWS et Azure n’ont donc pas encore reçu la qualification définitive de « contrôleurs d’accès ». Mais la Commission a déjà déplacé le débat : le sujet n’est plus seulement de savoir si les données sont sauvegardées, mais qui conserve la capacité de les déplacer, de les lire et de les maintenir disponibles. Pour le livre, cette question est moins technique qu’elle n’en a l’air : une archive qui ne peut pas quitter son hébergeur n’est pas seulement conservée. Elle est prisonnière.

Un extrait de chacun des ouvrages est proposé en fin d'article.

Crédits photo : JACLOU-DL CC 0 et Memed_Nurrohmad CC 0

Par Nicolas Gary

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