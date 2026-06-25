Édition : en 2025, le chiffre d’affaires résiste mieux que les ventes

Le chiffre d’affaires de l’édition française recule moins vite, mais les livres continuent de se vendre en moindre quantité. Dans sa synthèse statistique 2025/2026 (voir le document en fin d’article), le Syndicat national de l’édition chiffre à 2 883,3 millions d’euros les revenus des éditeurs en 2025, contre 2 901,6 M€ un an plus tôt. La baisse atteint 0,63 %. Les volumes passent, eux, de 426 à 419,6 millions d’exemplaires, soit -1,49 %.

Le mouvement ralentit après le décrochage de 2024. Les données alors publiées par ActuaLitté à partir du précédent rapport du SNE faisaient état d’un recul de 1,5 % en valeur et de 3,1 % en volume. La contraction s’atténue cette année, sans s’interrompre : 448,5 millions d’exemplaires avaient été vendus en 2022, 439,7 millions en 2023, puis 426 millions en 2024.

Le niveau de 2025 se situe même sous celui de 2020, année des confinements, où 421,6 millions d’exemplaires avaient trouvé preneur. Sur la période 2019-2025, le marché demeure en hausse de 2,8 % en valeur, mais baisse de 3,6 % en volume. L’écart résume une situation désormais familière : la valeur tient davantage que les quantités écoulées.

Des données à lire selon leur périmètre

Le rapport du SNE agrège les réponses d’environ 150 maisons représentant près de 500 marques éditoriales. Il mesure l’activité des éditeurs, papier et numérique confondus, à partir d’un chiffre d’affaires net des retours et des remises. Il ne s’agit donc pas de données de caisse relevées chez les libraires, les enseignes culturelles ou les plateformes.

En 2024, les données sur les circuits de vente situaient les grandes surfaces spécialisées en tête des achats de livres imprimés neufs, devant les librairies et la vente en ligne. Elles renseignent la distribution au détail ; le SNE décrit, lui, les revenus des maisons d’édition.

Son premier constat est formulé sans détour : « Légère baisse de l’activité en 2025 ». Selon l’Insee, cité par le Syndicat, le prix des livres a augmenté de 1 % sur l’année. Cette progression contribue à amortir le repli des volumes, sans en modifier la nature.

Les ventes de livres représentent 2751,9 M€, contre 2763,2 M€ en 2024, soit -0,4 %. Les produits de cessions de droits reculent plus nettement, de 138,4 M€ à 131,4 M€ (-5,1 %). Le rapport rappelle que « les revenus issus des cessions de droits sont le résultat des vies multiples du livre », qu’il s’agisse du poche, des clubs, des traductions ou des adaptations audiovisuelles.

Les droits d’auteur progressent, les nouveautés reculent

Dans le même temps, les droits d’auteur portés en charge augmentent de 4,27 %, à 543,8 M€, après 521,6 M€ en 2024. Ils représentent, en moyenne, 11,7 % du chiffre d’affaires au prix public hors taxe de l’échantillon, contre 11 % l’année précédente.

Le document ne détaille ni les catégories éditoriales concernées ni la structure contractuelle de cette évolution. Il établit en revanche que la charge progresse alors que le revenu global des éditeurs diminue légèrement.

La production confirme une politique d’offre plus retenue. Le nombre de nouveautés publiées s’établit à 36 119 titres, contre 36 232 en 2024 (-0,3 %). Le recul paraît limité sur un an, mais atteint 19,2 % sur la période 2019-2025. Les exemplaires imprimés pour les nouveautés diminuent encore de 0,4 %, à 247,4 millions.

Le SNE attribue ce mouvement à une volonté de « mieux gérer leur politique éditoriale afin de contenir l’augmentation des titres et ne pas saturer le marché ». À l’inverse, les réimpressions gagnent du terrain : 70 522 titres en 2025, soit +1,5 % sur un an et +12,9 % depuis 2019. Leur volume imprimé progresse de 2,5 %, à 206,2 millions d’exemplaires.

Le fonds s’affirme, les achats restent fragiles

Le tirage moyen des réimpressions est passé de 3 522 exemplaires en 2019 à 2 924 en 2025. Pour le SNE, cet ajustement témoigne d’un recours accru aux fabrications plus courtes et d’une attention plus forte au fonds : « les éditeurs cherchent à répondre au mieux à la demande des lecteurs sur les titres du fonds ».

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Nouveautés et réimpressions portent la production totale à 106 642 titres, en hausse de 0,9 %. Le nombre d’exemplaires imprimés progresse dans la même proportion, à 453,6 millions. Le tirage moyen global demeure stable, à 4 253 exemplaires.

Les données disponibles dans les librairies indépendantes dessinaient déjà, pour 2025, une tendance comparable. Sur le panel de près de 500 établissements suivi par l’Observatoire du Syndicat de la librairie française, les ventes avaient gagné 0,5 % en valeur tout en reculant de 0,7 % en volume. Il s’agit d’un périmètre différent de celui du SNE, mais le décalage entre recettes et exemplaires vendus y apparaissait déjà.

Les premiers résultats de 2026 ne signalent pas, à ce stade, d’inversion. Selon les données Edistat que nous avions analysées, le premier quadrimestre s’est achevé à 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 M€ de chiffre d’affaires, soit -7,9 % en volume et -7,2 % en valeur par rapport à la même période de 2025.

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Comparée à 2019, l’édition française conserve 77,2 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire. Mais elle écoule 15,5 millions de livres de moins. Le rapport 2025 fixe ainsi une ligne claire : les éditeurs préservent mieux la valeur de leur activité que ses volumes, tandis que le fonds, les réimpressions et l’ajustement des tirages deviennent des leviers plus visibles de l’équilibre économique.

L'ensemble de la synthèse peut être consultée ci-dessous :

Crédits photo : Exposition autour de l'oeuvre de Tom Gauld - bibliothèque Louis Aragon d'Amiens, du 6 juin au 29 août 2026 – ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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