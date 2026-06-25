Portée par les réimpressions, une production éditoriale en hausse, en 2025

Après l'ère de la nouveauté à tout prix, l'édition est-elle entrée dans celle de la réimpression ? Les données partagées par le Syndicat national de l'édition font état d'une production qui renoue avec la croissance en 2025, après plusieurs années de reculs très marqués.

La production éditoriale annuelle a ainsi cumulé 106.642 titres, pour 453,6 millions d'exemplaires, contre 105.684 titres et 449,5 millions d'exemplaires en 2024, soit des hausses, dans les deux cas, de 0,9 %.

Extrait du rapport du Syndicat national de l'édition

Cela faisait plusieurs années que ces indicateurs étaient à la baisse. En 2022, le nombre d'exemplaires reculait ainsi de 3 %, pour se stabiliser à 536,9 millions, quand le nombre de titres restait encore à la hausse (de 1,85 %, pour atteindre 111.503). En 2023, la tendance baissière était bien plus visible, avec un recul de 6 % du nombre de titre et de 14,8 % du volume d'exemplaires, phénomène renforcé par l'éclatement de la « bulle manga ».

En 2024, elle s'était poursuivie sur le nombre d'exemplaires produits (- 1,7 %), mais interrompue sur le nombre de titres (1,3 % de hausse). Lors de cette année se dessinait déjà un phénomène qui se précise, celui d'une tendance à la réimpression.

Les réimpressions en relais de croissance ?

Pour la quatrième année consécutive, les nouveautés éditoriales reculent, aussi bien en nombre de titres (36.119, - 0,3 %) qu'en nombre d'exemplaires produits (247,4 millions, - 0,4 %). Pour le SNE, cette baisse générale « découle de la volonté des éditeurs de mieux gérer leur politique éditoriale afin de contenir l’augmentation des titres et ne pas saturer le marché ».

Si les chiffres attestent de cette tendance, ils doivent être replacés dans une perspective plus globale. Une étude récente, publiée au moment des Rencontres nationales de la librairie, révélait ainsi que la production éditoriale, nouveautés et rééditions prises en compte, avait augmenté de 57 % sur les 25 dernières années.

Dans le détail, la période 2021-2025 est bien marquée par une forme de décroissance, mais qui suivait 20 ans de croissance en roue libre ou presque, portée par les plus grands groupes éditoriaux, par ailleurs de plus en plus concentrés.

Les réimpressions ont le vent en poupe, comme l'avait déjà noté l'étude citée plus haut. Elles concernent 70.522 titres en 2025, contre 69.452 en 2024 (+ 1,5 %), soit 206,2 millions d'exemplaires, contre 201,1 millions l'année précédente (+ 2,5 %).

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« Sur une période plus longue de 6 ans, on note une tendance à la hausse du nombre de titres en réimpression (+ 12,9 %) », indique le SNE, qui l'attribue au fait « que les éditeurs cherchent à répondre au mieux à la demande des lecteurs sur les titres du fonds ». De la même manière, la baisse du tirage moyen (3522 exemplaires en moyenne par impression en 2019 contre 2924 exemplaires en 2025) « montre un effort d’ajustement à la demande, en utilisant les techniques de réimpression à court tirage », selon l'organisation professionnelle.

La synthèse des chiffres-clés complète est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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