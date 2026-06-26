Alaska, 1925 : des enfants menacés, un remède à 1000 km

Or, depuis quelques jours, l’équipe médicale est en alerte. Plusieurs enfants souffrent de la gorge. S’il s’agit de la diphtérie, l’unique remède – de l’antitoxine – se trouvera à mille kilomètres de Nome, distance qu’aucun musher, de toute évidence, ne pourra parcourir.

Voilà pourtant qu’un attelage de chiens s’élance. Toute la ville retient son souffle, dans l’attente d’un impossible exploit.

Cette communauté de personnages rugueux mais lumineux, tenaces dans l’espérance, fait de cette histoire vraie un antidote à l’individualisme. Claudie Gallay signe ici un roman splendidement dédié à l’amitié et la solidarité.

Les éditions Le Cercle Ouvert vous proposent un extrait en avant-première :

Claudie Gallay est l’autrice d’une œuvre romanesque très suivie en librairies, et connue d’un large public. Une quinzaine de romans ont paru aux éditions du Rouergue ou chez Actes Sud, et lui ont valu – notamment Les Déferlantes (Rouergue, 2006, Prix des lectrices de Elle) – succès et nombre de distinctions littéraires. Sa dernière publication est Les Jardins de Torcello (Actes Sud, 2024, et poche Babel, 2026).

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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