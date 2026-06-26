Vacances en famille : surtout, ne pas parler politique

On cherche l’ombre pour boire le café. Il fait incroyablement chaud cet été, non ? La forêt va finir par brûler. Grand-mère, c’était comment les jours passés ? Seul compte le temps présent. Et surtout ne pas parler politique, surtout ne pas parler, surtout ne pas...

Les éditions du Panseur vous proposent un extrait en avant-première :

Née en 1998, Pauline de Vergnette est doctorante en philosophie. Son travail porte notamment sur l’œuve de Monique Wittig à l’intersection entre la théorie politique et la pratique littéraire. Elle écrit des histoires et des poèmes, ainsi que des poèmes-histoires et des histoires-poèmes (tout pour nous ravir). Elle vit à Paris.

Parution le 20 août.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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