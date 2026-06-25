Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.
Le 25/06/2026 à 12:17 par Vincent Hein
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25/06/2026 à 12:17
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Cette forme épisodique, que l’on nommerait aujourd’hui volontiers « série », retrouve ici toute sa grandeur, toute sa noblesse, car chaque texte possède son autonomie, sa couleur, son propre climat. Mais chaque « note » appelle aussi la suivante. Une image de l’Inde répond à une pluie de Guyane ; une rue de Pondichéry entre en résonance avec une nuit à Cayenne ; un détail minuscule s’ouvre soudain sur une mémoire plus vaste. Chez Michaël Ferrier, voyager ne consiste jamais à aller d’un point à un autre. Le suivre, c’est entrer dans une chambre d’échos.
Pour exemple, il écrit : « Il s’agit pour moi d’aller observer la cabane de Dreyfus sur l’île du Diable. Je veux toujours voir, toucher, humer et palper. J’aimerais comprendre de l’intérieur, pour ainsi dire, comment cet homme a vécu ce moment épouvantable. Bien sûr, l’histoire semble connue. Les documents historiques, journalistiques, sociologiques, anecdotiques abondent, y compris les journaux et les lettres de Dreyfus lui-même. Mais personne, à ma connaissance, ne s’est rendu sur l’île du Diable, stylo et carnet en main, ne serait-ce que quelques heures d’affilée, pour tâcher de ressentir sa captivité, non pas comme un vague épisode historique attesté, mais comme l’expression la plus directe, la plus précise et la plus crue possible d’une injustice qui fera date, et cette injustice, la coucher sur le papier de sang-froid, comme disait Truman Capote. »
Ce qui frappe d’abord dans cette écriture, c’est l’élégance du mouvement. Son « geste ». La phrase marche, observe, écoute, bifurque, tombe toujours juste. Elle traverse. Elle saisit à la fois le détail concret et la profondeur historique, la vibration d’un lieu et les couches de mémoire qui s’y déposent. Beaucoup d’écrivains voyageurs rapportent des paysages. Ferrier, lui, rapporte des passages entre les langues, entre les continents, entre les morts et les vivants, entre l’intime, l’Histoire et le politique. Toute son œuvre semble travaillée par cette conviction : les lieux ne sont jamais muets. Ils parlent, mais encore faut-il savoir à la fois les entendre et comprendre ce qu’ils ont à nous dire.
C’est pourquoi ces carnets laissent venir les signes, les parfums, les sons, les noms, les secrets enfouis, car il sait que toute géographie est aussi — et peut-être avant tout — une archive essentielle.
Cette attention rejoint le cœur même de son œuvre. Michaël Ferrier est un grand écrivain de la mémoire, mais d’une mémoire toujours en mouvement, jamais figée, jamais patrimoniale. Mémoires d’outre-mer l’a montré avec une force romanesque rare : cet ailleurs n’est pas un supplément de France, ou une sorte de périphérie ; non, c’est un lieu central qui raconte les circulations, les blessures, les métissages et les silences de l’Histoire. Ferrier l’écrit comme on traverse la mer : avec le sentiment que sous la surface lumineuse règnent des profondeurs, des abysses, des fonds inexplorés.
Fukushima, récit d’un désastre — probablement l’un de mes livres préférés — prouve de mon point de vue qu’il est l’un des rares écrivains contemporains capables de faire face à une catastrophe sans la réduire à un événement spectaculaire. Le séisme, le tsunami, l’accident nucléaire auraient pu donner lieu à un témoignage attendu…
Mais non, lui, Ferrier, en a fait une œuvre de pensées et de sensations, un texte où le monde vacille physiquement, où la catastrophe devient une expérience du temps, du langage et du regard. Depuis lors, jusque dans Notre ami l’atome, il n’a cessé de déplier cette question : comment écrire lorsque le réel déborde sur les mots ? Comment maintenir une phrase vivante au milieu des morts, des ruines, des mensonges d’États et des paysages contaminés ?
Ses « carnets » publiés dans La Revue des deux mondes prolongent cette interrogation, mais sur un mode plus libre, plus vagabond, presque musical. On y retrouve le Ferrier des grandes œuvres, mais sous une forme plus légère en apparence : la notation, l’épisode, la promenade, le fragment. Légère seulement en apparence, car le fragment contient ici une densité considérable. La revue devient alors le lieu idéal de cette écriture. Un écrin qui permet l’attente, la reprise, le retour. Elle offre au lecteur le plaisir rare d’accompagner une œuvre en train de se faire, non dans le fracas de la publication en urgence, mais dans la fidélité d’un rendez-vous.
Michaël Ferrier est un écrivain voyageur, bien sûr. Et probablement l’un des plus grands. Mais il est surtout un écrivain des seuils et un écrivain tout court. Entre l’Europe et l’Asie, entre la France et ses outremers, entre le désastre et la beauté, entre la mémoire familiale et l’Histoire mondiale, il trace une ligne sensible, exigeante, profondément fraternelle. Sa littérature a cette vertu rare : elle agrandit le monde sans l’embellir benoîtement. Elle le rend plus complexe, plus habitable, plus douloureux aussi, mais plus vivant.
Ces textes — dont le dernier en date est intitulé Carnet de Guyane III, sur les traces de Dreyfus — rappellent que la littérature peut encore prendre le temps de voir, d’entendre et de relier. Ils rappellent qu’un voyage est une manière d’entrer plus profondément en soi et dans le réel. Et ils confirment, épisode après épisode, la place singulière de Michaël Ferrier dans la littérature française contemporaine : celle d’un écrivain du passage, du désastre et de la lumière, dont l’œuvre avance par vagues successives, par retours, par éclats, par mémoire.
« Et le Zodiac, qui n’était jusque-là qu’un objet usé sur le sable, devient tout à coup autre chose. Une embarcation solide autant qu’une nef poétique. Pas seulement un moyen de transport, mais une extension de l’avant-bras qui le dirige. Un bâtiment capable d’approcher un lieu interdit, et, en même temps, un véhicule plus ancien : un esquif de passage, au sens presque rituel du terme. Une ligne tendue entre la main et la mer. Devant nous, les flots s’ouvrent. L’île du Diable nous attend », écrit-il d’ailleurs pour conclure cette nouvelle livraison.
Crédits photo : alicia3690 CC 0
Par Vincent Hein
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L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.
17/06/2026, 12:52
Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.
16/06/2026, 10:53
L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.
15/06/2026, 13:03
ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.
15/06/2026, 12:30
La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.
15/06/2026, 11:28
Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.
13/06/2026, 08:33
L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.
13/06/2026, 07:00
ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.
13/06/2026, 06:00
Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.
12/06/2026, 12:59
Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.
12/06/2026, 11:51
Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.
12/06/2026, 06:00
Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.
11/06/2026, 12:07
Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.
10/06/2026, 14:53
Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.
10/06/2026, 10:48
Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.
09/06/2026, 16:20
Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.
09/06/2026, 16:16
Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.
09/06/2026, 12:28
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