Paris : la Librairie Aïcha en justice face à son bailleur, Paris Habitat

Le 21 mai dernier, le tribunal judiciaire de Paris s'est penché sur le cas d'une librairie, celle ouverte par Hadjira Naît Bahloul en juillet 2025, dans le 13e arrondissement de Paris, au 167, rue de Tolbiac. Le commerce avait en effet été assigné, en référé, par son bailleur, Paris Habitat, en raison de loyers impayés.

L'office public de l'habitat de la ville de Paris, qui gère également des locaux professionnels, commerciaux et associatifs, avait signé un bail avec la Librairie Aïcha pour une devanture située rue de Tolbiac, au loyer annuel de 17.150 € hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

D'après l'ordonnance de référé rendue le 21 mai dernier, qu'ActuaLitté a pu consulter, des loyers seraient demeurés impayés et Paris Habitat à faire parvenir à la librairie un commandement de payer, en septembre 2025, pour une somme d'un peu plus de 8000 €. Quelques semaines plus tard, Paris Habitat sollicite le tribunal pour obtenir l'expulsion de la librairie des lieux et le paiement de 12.823,94 € « au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4e trimestre inclus, avec intérêts à un taux majoré ».

En avril dernier, Paris Habitat a revu la dette à hauteur de 21.575,57 € et le tribunal judiciaire de Paris a validé ce montant et condamné la librairie à s'en acquitter. Il a toutefois accordé un délai de 24 mois pour le recouvrement de cette dette, « compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce ».

Une librairie « mise en péril » ?

Me Dalila Ahmedi, qui assure la défense de la Librairie Aïcha, estime que le jugement du tribunal judiciaire de Paris est « plutôt une bonne décision, au vu des circonstances ». L'avocate relève ainsi que la justice souligne « la totale bonne foi » de sa cliente et « le risque que fait peser la demande du bailleur sur la Librairie Aïcha, la mise en péril de l’exploitation de ce commerce ».

D'après la défense, Paris Habitat aurait en effet été informé « de difficultés structurelles » liées au local loué à sa cliente, lequel abritait auparavant « une imprimerie en déshérence ». Des travaux ont ainsi été effectués, assure Me Dalila Ahmedi, qui cite l'isolation du local ou la pose d'un carrelage au sol. Si le bail a été signé en janvier 2025, souligne l'avocate, ces remises en état et en conformité « ont repoussé l'ouverture du commerce ».

Hadjira Naît Bahloul n'a « pas eu le soutien nécessaire sur les travaux qui ont dû être effectués, alors qu'à mon sens, Paris Habitat a des obligations plus importantes qu’un bailleur privé », poursuit l'avocate, en soulignant que sa cliente « a dû se battre pour pouvoir ouvrir ». D'après elle, le délai de 24 mois accordé par le tribunal pour le règlement de la dette « vient quand même souligner que le comportement du bailleur n’est pas conforme ».

Me Dalila Ahmedi nous annonce l'ouverture, « dans les prochaines semaines », d'une autre procédure, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'« obtenir réparation pour le préjudice de jouissance que ma cliente a subi suite à ces travaux colossaux ». Hadjira Naît Bahloul n'aurait reçu qu'une « maigre franchise de deux mois de loyer, après avoir multiplié les appels téléphoniques, les emails, alors qu'elle était au bord du gouffre. Le montant est sans aucune mesure avec celui des travaux effectués, qui l'ont obligé à vendre un certain nombre d'effets personnels et à souscrire un crédit. »

Nous avons tenté de joindre Paris Habitat, sans succès.

Aucune subvention, « une injustice profonde »

Dans un contexte économique difficile pour les librairies, Me Dalila Ahmedi assure que sa cliente multiplie les initiatives pour animer son commerce et la vie du quartier. « Ma cliente, avec sa librairie, souhaite combattre tous les maux, et particulièrement la violence, par la connaissance », explique-t-elle en précisant que Hadjira Naît Bahloul, née à Beauvais, a été marquée, pendant son enfance en Algérie, par les exactions de la guerre civile, la tristement célèbre décennie noire.

Malgré cet engagement, déplore l'avocate, la Librairie Aïcha n'a bénéficié d'aucun dispositif de soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. « Il subsiste une interrogation quant à ce refus », souligne Me Dalila Ahmedi, « puisqu'on lui a simplement indiqué que la librairie ne s'insère pas dans les dispositifs prévus et que le quartier dans lequel elle se trouve est largement pourvu en librairies, alors même que son positionnement est bien différent ».

Sollicitée, la Drac Île-de-France nous indique avoir en 2023, « déjà émis des réserves sur la viabilité économique du projet envisagé par Mme Naïtbahloul et le positionnement d’assortiment ».

« En 2025, le projet a été présenté à nouveau, sans évolution ni prise en compte des remarques. Un refus a été notifié, motivé notamment par de fortes réserves sur la viabilité économique du projet, avec l’existence de plusieurs librairies dans la zone de chalandise et à proximité de deux librairies bénéficiant d’une notoriété importante sur les littératures arabes. La libraire n’a pas renoncé à son projet, mais rencontre des problèmes de trésorerie depuis l’ouverture », poursuit la Drac.

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Le service déconcentré du ministère de la Culture a ensuite, fin 2025, invité la libraire « à se rapprocher d’un établissement scolaire de proximité pour envisager un projet dans le cadre de “Jeunes en librairie” ». « D’une manière générale, l’État n’accompagne pas les projets de librairies dans les arrondissements parisiens où il n’y a plus la place pour des projets économiquement viables et où l’installation de toute nouvelle librairie vient fragiliser un peu plus les librairies existantes, préférant se concentrer sur des projets de création ou de reprise dans les arrondissements les moins pourvus ainsi que dans les communes de petite et grande couronne », ajoutent encore les services de la Drac.

Aux yeux de Me Dalila Ahmedi, ces motifs ne sont « pas pertinents au regard des dispositions applicables » et l'avocate entend « saisir le tribunal administratif pour contester le refus d’attribution de cette subvention », dans les prochaines semaines également.

Photographie : Hadjira Naît Bahloul (crédits Librairie Aïcha)

Par Antoine Oury

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