Beyrouth, Amman, Jérusalem : le récit documentaire d’Elisa Shua Dusapin

« Beyrouth s’est tue. » Pas de lumière. Des cafards sur le rebord de la fenêtre. Le sac à dos contient un passeport, quelques dollars, des pansements, un téléphone qui perd sa batterie. Elisa Shua Dusapin commence là, sans effet de manche : dans une chambre d’hôtel, alors que le Liban s’enfonce dans l’incertitude du 7 octobre 2023.

Le livre porte cette économie. Peu de grands discours. Des faits, des odeurs, des morceaux de conversations. Une porte à verrouillage automatique que l’on craint de ne plus pouvoir ouvrir. Un appel à la mère qui augmente la panique. Des rues devenues trop calmes. La guerre ne surgit pas comme un concept : elle entre dans la chambre, dans la gorge, dans la façon de compter l’eau et les pourcentages de batterie.

Sauf la frontière précise dès les premières pages qu’il ne relève pas de la fiction. Il ne se présente pas davantage comme un reportage. La position de l’autrice demeure plus instable, plus exigeante.

À Amman, où elle s’installe quelques mois après son rapatriement, elle cherche des contacts, apprend l’arabe, s’approche de groupes de parole pour réfugiés syriens, d’associations, de lieux dont elle ignore les codes. « Je ne suis ni journaliste ni reporter. » Une présentation qui ne sert pas d’excuse. Elle fixe une méthode : écouter, revenir, noter ce qui résiste à la compréhension immédiate.

Le récit trouve alors son rythme propre. Des chats errants, des bonbonnes de gaz, des mots arabes griffonnés sur la main, un camion qui joue la Lettre à Élise, une supérette où les marques occidentales portent des étiquettes de boycott. Chaque détail ouvre sur une circulation plus vaste : de l’eau, des marchandises, des langues, des personnes que les frontières autorisent ou empêchent de passer.

La rencontre avec Asma, fondatrice d’une coopérative de plombières, forme l’un des centres les plus forts du livre. Dans une Jordanie touchée par le manque d’eau, réparer une fuite ne relève pas seulement de la technique. C’est entrer dans les foyers, gagner un salaire, prendre le bus seule, échapper parfois à la surveillance familiale. Asma raconte les outils, les formations, les humiliations et l’obstination. Noor, son interprète, résume leur ambition : « On veut être nous-mêmes. »

Dusapin ne transforme jamais ces femmes en figures exemplaires. Elle les laisse rire, hésiter, rectifier, demander ce qu’elle-même fait là. Cette attention protège le livre de la démonstration. Elle produit aussi ses plus belles pages : le politique reste dans les canalisations, les citernes, les mains abîmées, les trajets trop chers et les corps auxquels on refuse de décider pour eux-mêmes.

Le texte s’attarde parfois longuement sur les recherches, les scrupules de l’autrice, les rendez-vous avortés. Ce ralentissement peut disperser l’élan. Il appartient aussi à l’expérience décrite : dans ce livre, rien ne s’obtient vite, ni une adresse, ni une parole, ni une route à suivre.

Le titre noue enfin plusieurs histoires. En Corée, les grands-parents de l’autrice avaient refusé de visiter la frontière avec le Nord. Des années plus tard, depuis Amman, elle se rend au pont du roi Hussein pour gagner la Cisjordanie. Les contrôles recommencent. Les questions portent sur le passeport, le prénom, la famille, les langues parlées. Le déplacement prend la forme d’un examen.

La frontière ne sépare donc pas seulement des territoires. Elle redistribue les identités, fabrique des récits suspects, impose des vitesses différentes aux vies. Dans le livre, les Palestiniens passent des tourniquets, changent de bus, portent leurs valises ; une écrivaine suisse et française mesure tout ce que sa liberté de circulation lui accorde encore.

« Si l’on ne peut parler d’incendie, qu’est-ce alors ? » La question vise le langage médiatique de l’« embrasement », mais elle déborde largement les titres de presse. Comment écrire une violence qui dure, sans la réduire à une formule ? Sauf la frontière ne répond pas à la place de ceux qu’il rencontre. Il avance par approches, par scènes, par retours de peur et de lucidité.

Un livre tendu, sobre, profondément habité, qui rappelle qu’aller voir ne suffit pas, mais reste parfois la première responsabilité.

Par Lucy L.

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