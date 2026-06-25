JIMOTO SAIKO! : derrière le dessin mignon, la drogue et la violence

La bande-annonce, portée par le morceau milk de la chanteuse aiko, installe le décalage propre à l’œuvre : un dessin très mignon, des héroïnes attachées à leur quartier, et un quotidien où se croisent violence, précarité, drogues et marginalité. Le manga, dont huit volumes sont parus au Japon chez Saizusha, suit notamment Chanel-chan, une jeune fille lumineuse entraînée dans un environnement pour le moins chaotique.

Côté animation, le projet réunit Tokio Igarashi à la réalisation, Ryo Takada au scénario et Rio au design des personnages. Le studio MAPPA, devenu l’un des noms les plus visibles de l’animation japonaise grâce à Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man ou encore L’Attaque des Titans: The Final Season, accompagnera donc cette œuvre au ton singulier vers un public international.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée. Quant au manga, il reste inédit, à ce jour, sous nos latitudes.

Par Ewen Berton

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