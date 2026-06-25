Grandir dans une Écosse qui ne promet rien, Ici, maintenant

« Béton, baston et fiente dans ta frange, c’était ça Muircross. » Cora Mowat ne pratique ni l’euphémisme ni la nostalgie. Son quartier du Fife sent les sacs-poubelle éventrés, les caddies jetés dans le Firth, les fritures qui collent aux vêtements et les histoires qui circulent plus vite que les bus. À quatorze ans, elle connaît déjà les adultes qui débarquent, les promesses qui se dégonflent et les façons de faire comme si tout allait bien.

Tom Newlands choisit la première personne et laisse Cora mener la charge. Sa voix rouspète, se moque, se vexe, déraille parfois, puis saisit au vol un détail qui fait mal : une paire de chaussures neuves, un fauteuil laissé près de l’eau, une patate au four, une phrase de trop.

Rien ne lui échappe vraiment, même lorsqu’elle voudrait regarder ailleurs. Jo, l’ancienne baby-sitter, la résume d’un coup : « Cora Mowat, tu serais capable de faire perdre le goût de sucre à un donut. » L’insulte dit aussi sa force : Cora refuse les fictions tranquilles que les autres fabriquent autour d’elle.

Le roman ne transforme jamais Muircross en décor pittoresque de misère. Le lieu agit sur les corps, les ambitions et les peurs. Cora rêve de Glasgow, d’une autre école, d’autres garçons, d’une version d’elle-même qui ne serait plus la fille trop bruyante, trop grosse, trop étrange, trop inquiète. Mais sortir du lotissement ne consiste pas seulement à prendre un bus ou à décrocher une place ailleurs. « Par ici, tu vivais dans ton bled et tu crevais dans ton bled. » La formule exprime une fatalité sociale ; elle devient surtout le bruit de fond contre lequel Cora cherche à inventer sa vie.

L’arrivée de Gunner donne au livre son trouble le plus persistant. Il cuisine, offre à Cora des Asics roses, s’intéresse à son école, parle d’oiseaux et cherche à prendre place dans la maison. La jeune fille accepte certains de ces gestes, se méfie des autres, sans toujours posséder les mots pour décider où commence le malaise. Newlands ne force pas l’alarme.

Il laisse Cora enregistrer les silences, les mains posées trop longtemps, les cadeaux embarrassants, les changements de ton de sa mère. Lorsqu’il affirme : « C’est ici, chez moi. », Gunner ne parle pas seulement d’une adresse : il redessine brutalement les limites du foyer.

La relation entre Cora et sa mère donne alors au roman sa gravité. Maggie aime sa fille, la protège comme elle peut, mais attend aussi d’elle qu’elle s’adapte, qu’elle sourie, qu’elle cesse de compliquer les choses. Newlands évite le portrait d’une mère coupable comme celui d’une adolescente purement victime. Cora peut être injuste, jalouse, ridicule, drôle à ses dépens ; sa mère fatigue, espère, se trompe, s’accroche aux issues disponibles. Cette complexité sauve le livre de la démonstration.

La traduction adopte une oralité française frontale, très contemporaine, qui restitue la vivacité, les jurons et l’énergie de Cora. Ce choix fonctionne presque toujours, même si certaines tournures installent parfois un léger décalage avec l’Écosse de 1994. Le texte gagne toutefois une présence immédiate : Cora parle sans filtre, et sa parole ne cherche jamais à devenir aimable.

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Ici, maintenant avance ainsi entre humour noir, honte sociale et besoin d’échappée. Tom Newlands écrit une adolescence qui ne se résume pas à survivre : Cora veut danser, aimer, être regardée, porter de belles baskets, réussir un rendez-vous, partir loin et revenir autrement. Le livre garde la rugosité de son décor, mais ne renonce jamais à son désir de mouvement.

Un roman nerveux, drôle et douloureux, qui fait de chaque objet — une paire d’Asics, un donut, une cabine téléphonique, un fauteuil roulant — le point de départ d’un monde trop étroit. Cora Mowat voudrait se tirer de là. Sa voix, elle, a déjà franchi la sortie.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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