Black Torch : le manga de Tsuyoshi Takaki approche de l’écran

Jiro Azuma n’a pas seulement hérité d’une lignée de shinobi : il sait aussi parler aux animaux. Sa rencontre avec Rago, un chat noir qui dissimule une nature surnaturelle, l’entraîne dans une guerre où s’affrontent ninjas et mononoke. La nouvelle vidéo de VIZ replace ce tandem au cœur du dispositif, avant le lancement international de la série.

L’éditeur américain confirme une diffusion exclusive sur Crunchyroll, avec de nouveaux épisodes à compter du 4 juillet. Kei Umabiki assure la réalisation, tandis que Gigaemon Ichikawa signe la composition de la série et les scénarios. En France, le récit est disponible dans son intégralité chez Ki-oon, qui l’a publié en cinq volumes (trad. Sebastien Ludmann), avec près de 64.000 exemplaires vendus.

Par Clément Solym

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