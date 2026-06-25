Procédure de sauvegarde des Petits Platons : la période d'observation prolongée

Le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation de la société Les Petits Platons, ouverte en novembre 2025, jusqu'au 12 novembre de l'année 2026. Elle se sera ainsi étendue sur 12 mois, la période légale maximale. Rappelons que ce dispositif « sert à effectuer un bilan économique et social de l'entreprise », comme l'indique la Direction de l'information légale et administrative.

La procédure de sauvegarde associée, elle, est volontaire et « permet la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et le règlement des dettes ». Elle affecte, à ce titre, les créanciers de l'entreprise, puisque cette dernière ne paie plus ses créances à partir de l'ouverture du jugement de sauvegarde.

À la fin de la période d'observation, le tribunal peut arrêter un plan de sauvegarde, ou convertir la procédure en redressement ou en liquidation judiciaire.

D'après le jugement du tribunal des activités économiques de Paris, consulté par ActuaLitté, le passif déclaré de l'entreprise s'élève à 213.215 €, sa trésorerie à 40.000 €, tandis que « la société n'a pas créé de dettes nouvelles », comme le souligne le rapport de la mandataire judiciaire, Me Lucile Jouve. Le dirigeant de la société lui-même, Jean-Paul Mongin, s'est déclaré « confiant » lors de l'audience. Contacté, il n'a pas souhaité commenter la situation de sa maison d'édition.

Les Petits Platons, depuis sa fondation, se consacre à l'édition d'ouvrages d'introduction à la pensée des grands philosophes, pensés pour les enfants et les adultes et illustrés afin de proposer une approche ludique des différents concepts.

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La maison a récemment ouvert une campagne de financement participatif sur Ulule pour un coffret de cinq albums illustrés reprenant autant de grands dialogues de Platon. À 5 jours de la fin de la collecte, au moment de la parution de cet article, son objectif financier principal a été atteint.

Photographie : Jean-Paul Mongin, gérant de la maison d'édition Les Petits Platons (capture d'écran YouTube)

Par Antoine Oury

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