L’Odyssée lue par Michael Caine ? L’IA s’en charge

The Guardian précise qu’ElevenLabs a retenu la version anglaise de William Cullen Bryant, publiée dans les années 1870. Aucun universitaire n’a participé au projet, mais l’entreprise indique que la prononciation des noms propres a demandé « un travail minutieux ». Dans L’Odyssée, le retour d’Ulysse passe déjà par de nombreuses épreuves, ElevenLabs y ajoute maintenant celle de la phonétique automatisée.

Entertainment Weekly rappelle que Michael Caine avait donné son accord à ElevenLabs pour cloner sa voix dans différents projets. Dans ce livre audio, l’acteur n'est donc présent dans aucune étape du processus « créatif », sa voix est recréée par IA et utilisée comme narration principale.

Cet accord fut été annoncé en novembre 2025, lorsque Michael Caine avait rejoint Iconic Marketplace, plateforme de licences vocales lancée par ElevenLabs. Celle-ci permet à des entreprises de demander l’accès à des voix de personnalités pour des contenus commerciaux. Dans sa communication, ElevenLabs parle d’une « approche centrée sur les artistes que l'industrie du divertissement attendait ».

Dans le communiqué d’ElevenLabs, il assure : « Il ne s’agit pas de remplacer les voix ; il s’agit de les amplifier, d’ouvrir des portes pour de nouveaux conteurs partout. » Mati Staniszewski, PDG et cofondateur d’ElevenLabs, présente de son côté Iconic Marketplace comme « une véritable avancée pour l’approvisionnement éthique et la licence de contenu de célébrités ». L’entreprise met donc en avant l’autorisation, le contrôle et la licence.

Des voix choisies dans une bibliothèque

Michael Caine a surtout conseillé ElevenLabs, l’an dernier, pour ajuster les différentes versions de sa voix générée par IA, rapporte encore The Guardian. Les autres voix du livre audio ont été choisies dans la bibliothèque de l’entreprise. Dustin Blank, responsable des partenariats chez ElevenLabs, explique que les producteurs cherchaient par exemple, pour Athéna, une voix « sage, mais subtilement émotive ». Ainsi, le casting existe toujours, mais il passe maintenant par une bibliothèque de voix.

Le traitement des voix secondaires est moins visible dans la présentation officielle du livre audio. Les artistes vocaux présents dans l’audiobook ne sont pas crédités individuellement. Ils auraient appris leur participation après la finalisation du projet, avant d’être rémunérés selon le nombre de lettres prononcées par leur voix. Les personnalités de la gamme Iconic disposent, elles, d’un droit de veto sur les projets où leur voix apparaît.

La production aurait mobilisé quatre producteurs pendant six semaines. L’entreprise compare ce calendrier aux mois nécessaires à une production classique, entre casting, enregistrement, conception sonore et postproduction. Face aux critiques sur la réduction possible des métiers créatifs, Dustin Blank répond, toujours chez The Guardian : « L’ingéniosité humaine consiste à créer ces prompts et à assembler les éléments. »

Plusieurs plateformes ont déjà développé des outils de narration synthétique pour le livre audio. Google Play Books, service de livres numériques de Google, a ouvert en décembre 2022 un service de création d’audiobooks autogénérés pour des éditeurs partenaires. Audible, plateforme de livres audio d’Amazon, a commencé en 2023-2024 à cloner des voix de narrateurs professionnels volontaires. Apple Books, application de lecture d’Apple, a également lancé en janvier 2023 une offre de livres audio narrés par IA avec de petits éditeurs.

En France, professionnels du livre audio cherchent de leur côté à mieux encadrer l’usage des voix synthétiques. Le SFA-CGT, Syndicat français des artistes-interprètes affilié à la CGT, a réuni en 2024 une intersyndicale pour négocier des clauses contractuelles liées à l’IA, notamment l’accord du comédien et une rémunération spécifique en cas de synthèse vocale.

Le SNE, Syndicat national de l’édition, a lancé en juin 2025 le label « Interprétation humaine », destiné à distinguer les livres audio lus par des comédiens. L’Odyssée d’ElevenLabs repose sur des voix autorisée, mais elle montre pourquoi le crédit, le consentement et la transparence deviennent des points de vigilance pour le livre audio.

Crédits photo : Manfred Werner / Tsui, CC BY-SA 3.0

Par Ewen Berton

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