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Les romans de la rentrée littéraire 2026

Andrée Chedid, du bleu sous l'écorce

Erik Poulet-Reney

« J’ignorais qu’en ce vaste jardin accroché à tes pensées, les pivoines s’ouvraient là, en un lieu imaginaire, à cette juste dimension, abandonnant à la terre mère et au soleil, le choix du sort, le passage de la vie à la mort, le temps de leur saison.

À la nature, de droit divin et essentiel sur ses éléments, et à la main de l’homme, juste celui d’observer et d’aimer. »


La plume d'Érik Poulet-Reney dessine, avec tendresse et délicatesse, un portrait de Andrée Chedid qui vibre de vie et d’âme. On y découvre une femme aux multiples facettes, généreuse, ouverte au monde et d’une curiosité naturelle qui enchante. Ceci n’est pas une biographie, mais plutôt un portrait en millefeuille d’une délicieuse délicatesse. Au fil des pages, l’auteur explore une amitié constituée de moments d’infini ; des discussions, parfois des silences, des regards qui en disent long, le tout dans une aisance naturelle. Andrée Chedid est un peu partout à la fois, multiple, insaisissable. Son esprit voyage, ses souvenirs resurgissent, flot dépareillé et intime, forcé hors d’elle par la maladie d'Alzheimer de ses dernières années… Dans son regard, celui d’une enfant au Caire, c’est tout un monde qui s’ouvre et se découvre. 

Les peintures de Véronique Giarrusso, d’un bleu envoûtant, ajoutent une touche onirique à l’ensemble, apparaissant d’une page à l’autre comme un cadeau. C’est d’une grande beauté, tout simplement.

Un grand bravo pour ce petit bijou de poésie. 

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
25/06/2026 à 13:00

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Andrée Chedid, du bleu sous l'écorce

Erik Poulet-Reney

Paru le 31/03/2026

98 pages

Editions des utopies

14,00 €

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