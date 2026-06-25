Le groupe Eilean Books (De Saxus) placé en redressement judiciaire

Dès la nuit du 15 au 16 juin, des messages publiés sur Threads et X faisaient état, au conditionnel, d’un possible redressement judiciaire de De Saxus. L’information circulait alors sans document public à l’appui, les internautes rappelant par prudence qu’une telle procédure fait l’objet d’une publicité légale. Le nom de De Saxus, le plus visible auprès des lecteurs, a ainsi servi de point de départ aux discussions – mais c'est bien le groupe Eilean Books qui est juridiquement concerné.

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Dans un premier temps, De Saxus avait dégainé sur Instagram un message qui se voulait rassurant : « Nous sommes pleinement mobilisés pour maintenir le cap face aux défis que traverse notre secteur », sans pour autant infirmer la perspective du redressement. De fait, « les rumeurs restent des rumeurs », appuyait la maison, avouant tout de même « une période particulièrement mouvementée ».

Ce 24 juin, l’attestation d’immatriculation du Registre national des entreprises, éditée par l’INPI, a mis fin au doute. Elle indique que le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202602678. La cessation des paiements est fixée au 31 mai 2026.

La décision désigne Béatrix Peret comme juge-commissaire, Catherine Poli, de la SELARL AJRS, comme administratrice judiciaire avec une mission d’assistance, ainsi que Yohann Yang-Ting, de la SELARL Montravers Yang-Ting, en qualité de mandataire judiciaire. La période d’observation doit expirer le 24 décembre 2026.

Une société derrière plusieurs marques

Immatriculée en 2012 sous le nom de Komikku Éditions, la société a adopté la dénomination Eilean Books en 2022. Son objet social couvre l’édition de livres et de périodiques sur tous supports, ainsi que la micro-édition. Son activité déclarée relève de l’édition de livres.

Pour le public, le nom d’Eilean Books reste d’abord associé à De Saxus, maison active dans les littératures de l’imaginaire, le young adult et la romantasy. Le groupe rassemble également Sabran, Ellipsis, Saxo, PAL et la librairie Komikku – fermée depuis 2020.

Fondée en 2018, De Saxus s’était d’abord lancée dans le polar, avant d’orienter son catalogue vers la fantasy, le YA et, plus largement, les genres de l’imaginaire. Parmi les auteurs et autrices alors mis en avant figuraient Jay Kristoff et Jennifer L. Armentrout.

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En 2025, la maison expérimentait aussi la parution simultanée de certains titres en grand format relié et en poche, ce dernier sous la bannière PAL. Une stratégie qui visait à associer l’attrait de l’objet-livre et une offre plus accessible en prix.

Une période d’observation, des inconnues persistantes

Le redressement judiciaire n’emporte pas, en lui-même, la liquidation de la société. La période d’observation doit permettre d’établir un diagnostic de la situation et d’envisager les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité. Dans ce dossier, l’administratrice judiciaire est chargée d’assister la direction.

À ce stade, l’inscription portée au Registre national des entreprises ne précise ni les causes de la procédure ni l’importance du passif. Elle ne renseigne pas davantage sur l’exécution des contrats, le calendrier des sorties, le devenir des précommandes ou les relations avec les auteurs, traducteurs, prestataires et libraires. Ces conséquences ne peuvent donc être déduites du seul jugement d’ouverture.

L’attestation rappelle enfin que les créanciers disposent d’un délai de deux mois, à compter de la publication du jugement au BODACC, pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire.

« Ils avaient augmenté la voilure depuis quelque temps avec de nombreuses embauches », apprend-on à ActuaLitté. « Entre temps, plusieurs maisons se sont installées sur le même créneau de beaux livres avec jaspages — et au sein du groupe, la profusion de labels entraînait une concurrence entre les structures. »

Différentes sorties ont également été repoussées, sans raison avancée — et des traducteurs ont signalé que le paiement de leurs travaux avait été différé sans plus d’explications. Pour certains, la démission de Benjamin Kuntzer en mars dernier, après trois années à monter Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, était peut-être un indicateur.

Sollicité par ActuaLitté, le dirigeant Sami Rioult n'a pas répondu à notre demande de commentaires.

Crédits photo : stand De Saxus

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com