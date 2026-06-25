À Fresnes, Malo Patron réouvre la Bièvre par l’écriture

La Bièvre n’est pas un cours d’eau ordinaire. Elle prend sa source à Guyancourt, traverse cinq départements franciliens, puis rejoint Paris, où son histoire a longtemps été liée aux usages artisanaux et industriels. À mesure que la ville s’est densifiée, la rivière a été canalisée, polluée, puis enterrée. Dans la capitale, elle a disparu du paysage au début du XXe siècle, même si son tracé continue d’exister sous les rues, dans les archives, les plaques, les noms de lieux et les mémoires locales.

Une lecture qui déplace nos codes traditionnels

C’est précisément cette présence intermittente qui intéresse Malo Patron. Comment parler d’une rivière que l’on ne voit pas toujours ? Comment raconter un cours d’eau qui, selon les communes, se donne à voir comme un paysage, un souvenir, une ligne souterraine ou un simple indice ? « Au début de cette initiative artistique, j'ai posé la question à différents endroits de la rivière : C'est quoi la Bièvre ? Et je n'obtenais jamais la même réponse. C'est à dire qu'en plus d'être fracturée écologiquement, elle n'a pas de continuité sociale ou fictionnelle. C'est cette notion de continuité des imaginaires, comme suppléant à l'impossible continuité écologique, qui me passionne. » Avec Écrire la Bièvre, l’artiste cherche moins à illustrer la rivière qu’à relier des imaginaires.

Depuis deux ans, il suit son cours, de la source vers l’ancienne embouchure, et écrit dans l’espace public. À la craie, au sol, ses phrases accompagnent les trottoirs, les berges, les parcs ou les lieux où la rivière ne se laisse plus voir. L’écriture devient alors une ligne provisoire : elle apparaît, rassemble, puis s’efface. Ces lignes sont écrites à chaque fois pendant 6 à 8 heures, jusqu'à 24 heures pour la performance Paris se traverse les pieds mouillés, dont le film réalisé par Luis Schubert est visible dans l'exposition.

Écriture de la lettre publiée dans le média La Disparition (dimanche 14 juin Paris)

Avec ces lignes, j'ai trouvé une forme de lecture qui déplace nos codes traditionnels, puisque celle-ci se fait en mouvement, debout, et dans l'espace public. Et je me suis rendu compte que l'effet était étonnant : les personnes qui suivent la ligne en lisant deviennent elles-même la rivière, elles s'écoulent, se métamorphosent, sans s'en apercevoir. Et cela doit participer au fait que la majorité des rencontres sont très joyeuses. - Malo Patron

À Fresnes, l’exposition donne une forme à ces performances éphémères grâce aux photographies de Loïs Le Houerf, des films de Luis Schubert ou Christophe Lebédinsky, des cartes et des traces de projets menés sur le territoire.

Le visiteur entre dans un espace où le bleu domine. Un bleu profond, presque enveloppant, qui renvoie à la fois à l’eau, à la tenue portée par l’artiste lors de ses performances et au fil conducteur de la correspondance qu’il souhaite développer entre différents lieux du bassin versant. Des pochettes bleues deviennent ainsi des supports de circulation : elles permettent de faire voyager des textes, des fragments, des dessins, d’un groupe à l’autre.

Car Écrire la Bièvre ne se limite pas à l’exposition. Le projet a aussi un versant pédagogique et collectif. Malo Patron intervient auprès d’établissements scolaires, mais également d’Ehpad, de maisons des solidarités, de centres culturels et d’associations. Dans ces ateliers, chacun est invité à écrire depuis son propre rapport à la rivière. Pour un élève d’Igny, la Bièvre peut être un cours d’eau proche et concret ; pour un habitant de Paris, elle peut être une rivière absente, reconstruite par l’enquête ou l’imagination. Cette diversité de points de vue devient la matière même du projet.

À l’Écomusée, une carte permet de suivre ces interventions et de mesurer l’ampleur du parcours. Elle donne à voir un projet en mouvement, pensé à l’échelle d’un bassin versant plutôt qu’à celle d’un seul lieu d’exposition. La rivière devient alors une manière de relier des communes, des générations et des récits qui ne se croisent pas toujours. « En regardant une carte IGN, on voit que la rivière, qui traverse 5 départements, offre une ligne de lecture originale du territoire du sud de l'Île-de-France, qui n'est pas concentrique. Cette lecture ouvre de nouvelles perspectives sociales, politiques, urbanistiques, qui sont à développer avec un tissu d'initiatives, dont Écrire la Bièvre fait partie », explique Malo Patron.

La dimension épistolaire prend aussi une place importante. En collaboration avec le média La Disparition, Malo Patron prolonge l’idée d’une rivière qui s’adresse à celles et ceux qui l’habitent, parfois sans le savoir. La lettre devient un outil de transmission : elle permet de parler à quelqu’un d’un endroit que l’on connaît, de décrire la rivière telle qu’elle apparaît — ou telle qu’elle manque.

Le projet doit se poursuivre jusqu’à ce que le texte couvre tout le parcours de la rivière : un texte qui ne se compte pas en pages mais en kilomètres, un texte de 35 kilomètres. À Fresnes, l’exposition en offre une étape sensible : non pas un bilan figé, mais un moment de passage. On y découvre une rivière morcelée par l’histoire urbaine, mais rassemblée par l’écriture. Une rivière qu’on croyait disparue, et qui revient par les mots.

Né à Paris en 1995, Malo Patron développe depuis 2021 une pratique d’écriture dans l’espace public, pensée comme une littérature à ciel ouvert, participative et en mouvement. Marqué par la découverte des murales en Sardaigne, ces fresques villageoises qui racontent les usages et les mémoires locales, il travaille autour des liens entre territoire, récit et paysage urbain. Soutenu notamment par l’Institut français et l’Institut Goethe lors de résidences à Palerme consacrées à l’eau souterraine, il mène aujourd’hui plusieurs projets autour des rivières urbaines, en France comme en Italie.

Prochainement, Écrire la Bièvre accompagnera du 3 au 5 juillet l'anniversaire des 15 ans de Petit Bain, à Paris 13e, près de l'embouchure de la rivière (inscription sur le site de Petit Bain). L'initiative a aussi été invitée à participer à la préouverture du Centre Pompidou Francilien, à Massy, lors du week-end Prélude, le 25 octobre. D'ici là, accompagnant l'exposition visible jusqu'au 26 septembre, une programmation de performances et d'ateliers est à retrouver sur le site de l'artiste.

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Crédit image : © Alexandre Desson, "Écrire la Bièvre" à l'Écomusée de Fresnes, juin 2026

Par Clotilde Martin

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