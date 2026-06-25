La saga Bleach se poursuit au cinéma, avec The Calamity

Les salles CGR accueilleront les spectateurs et spectatrices pour des séances spéciales de projection de Bleach : Thousand-Year Blood War - The Calamity, film réalisé par Tomohisa Taguchi. Ce long-métrage adapte les derniers chapitres du manga de Tite Kubo, paru en France chez Glénat entre 2001 et 2016.

Le dernier arc du manga, La Guerre sanglante de mille ans, a ainsi bénéficié d'un anime à part entière, titré Bleach : Thousand-Year Blood War, diffusé depuis 2022 et dont l'animation a été assurée par le studio Pierrot (Great Teacher Onizuka, Naruto...).

The Calamity représente le chapitre final de cet arc, après The Blood Warfare, The Separation et The Conflict.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com