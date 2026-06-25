Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

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En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.
Le 25/06/2026 à 11:53 par Nicolas Gary
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25/06/2026 à 11:53
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Le 24 juin, après l’adoption à l’Assemblée nationale du texte issu de la commission mixte paritaire sur l’impact environnemental de l’industrie textile, la Fevad a alerté sur le risque d’une loi « à deux vitesses ». La fédération soutient l’objectif de lutte contre l’ultra-fast fashion, mais redoute que les entreprises établies en France supportent immédiatement de nouvelles contraintes, tandis que certaines plateformes étrangères relèveraient de procédures européennes plus lentes.
À LIRE - Fast fashion : une loi partie pour manquer sa cible
« Pour être utile, une loi doit viser juste. » Le communiqué ne se limite pas à une protestation sectorielle. Il pose une question de méthode : une régulation peut-elle corriger un déséquilibre lorsqu’elle frappe d’abord les acteurs les plus accessibles, sans atteindre avec la même rapidité ceux dont les pratiques ont justifié son adoption ?
Le parallèle avec le livre n’a rien d’anecdotique. Le latin textus, dont vient « texte », désigne le tissu. Dans les deux secteurs, le produit final dépend d’une chaîne de création, de fabrication, de distribution et de vente dont la valeur et les contraintes ne sont pas également réparties.
L’édition française a déjà affronté une difficulté comparable avec les frais de livraison des livres neufs. Il ne s’agissait pas d’opposer la librairie à la vente en ligne, ni de viser un acteur selon sa nationalité. Le législateur a encadré une pratique commerciale : les frais de port symboliques, susceptibles de neutraliser les effets du prix unique du livre.
Depuis 2023, une commande de livres neufs inférieure à 35 € doit comporter au moins 3 € de frais de livraison lorsqu’elle n’est pas retirée chez un détaillant de livres. Au-delà, le tarif ne peut être inférieur à un centime. Le 13 mai, le Conseil d’État a rejeté le recours d’Amazon contre ce dispositif.
La décision établit un point important : une règle nationale peut s’appliquer à un marché numérique transfrontalier lorsqu’elle cible une pratique identifiable, reste proportionnée et poursuit un objectif d’intérêt général. En l’espèce, la juridiction a retenu la protection du pluralisme et de la diversité culturelle, ainsi que la préservation d’un réseau de vente diversifié.
La loi sur les frais de port n’a pas réglé tous les rapports de force entre librairies et plateformes. Elle montre toutefois qu’il est possible de réguler un avantage commercial sans désigner nommément une entreprise.
Le “fast book” n’est ni une catégorie éditoriale ni un genre d'ouvrage qu'on dévore. Un album jeunesse, un livre de coloriage, un coffret de Noël, une bande dessinée ou un titre dérivé ne sont pas, par nature, des produits expéditifs. Quelle que soit leur ambition, leur durabilité ou le soin apporté à la fabrication, cette production reste circonstancielle.
Une logique qui se retrouve lorsqu’un projet doit suivre une tendance, une saison, une licence ou le succès immédiat d’un titre concurrent. Même approche quand il est conçu, illustré, fabriqué et mis en vente dans des délais comprimés, ou, pire, qu'il doit céder rapidement sa place au produit suivant. Le livre devient alors la réponse à une fenêtre commerciale plus qu’un titre appelé à construire sa trajectoire.
LANGUE - En français, l'ultra fast fashion devient la “mode ultra-express”
Cette accélération pèse sur toute la chaîne. Les libraires absorbent les offices, organisent la mise en place, puis gèrent les retours. Les auteurs et illustrateurs peuvent se retrouver face à des commandes standardisées et à des délais qui réduisent leur marge de négociation. Rien ne permet d’affirmer que toute production rapide se traduit par des contrats défavorables. Mais la fragilité des rémunérations dans certains segments rappelle que le risque n’est pas réparti de manière égale.
Le 10e baromètre SGDL-Scam indique ainsi que 47 % des auteurs d’albums jeunesse interrogés déclarent percevoir moins de 5 % de droits sur le livre papier. La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse établit, de son côté, une moyenne de 5,5 % de droits dans le secteur. Faute de minima contractuels, elle observe que les conditions se négocient « trop souvent à l’aveugle, trop souvent à la baisse ».
Il ne s’agit pas de faire de toute l’édition jeunesse une fast fashion culturelle. Mais une économie de la vitesse rencontre d’autant plus facilement les intérêts des acteurs les plus puissants que les créateurs disposent de peu de leviers pour imposer leurs conditions.
Le rapprochement avec la mode ultra-expresse devient plus net encore sur les plateformes. Les organisations d’auteurs et d’éditeurs alertent depuis plusieurs mois sur la multiplication de « faux livres » générés en masse par intelligence artificielle, dont l’auteur, les droits, l’éditeur ou la qualité restent parfois difficiles à établir.
Mais là encore, gare à ne pas blâmer l’outil en tant que tel. Il tient à la possibilité de saturer rapidement un catalogue avec des contenus peu ou mal identifiés, puis de les faire circuler grâce aux interfaces de recommandation. Les plateformes ne sont pas de simples contenants : elles organisent la découvrabilité, hiérarchisent les titres et concentrent des données auxquelles les autres acteurs de la chaîne n’ont pas accès.
À LIRE - Plateformes et découvrabilité : un enjeu clé pour le livre
La question rejoint alors celle posée par la Fevad : qui finance le contrôle ? Les éditeurs qui déclarent les droits, renseignent les métadonnées et garantissent l’identification des ouvrages ? Ou les opérateurs qui tirent profit de l’abondance des références et de leur circulation algorithmique ?
« Même marché, mêmes règles, mêmes contrôles, mêmes sanctions. » Transposée au livre, la formule ne suppose pas d’imposer des obligations identiques à une librairie indépendante et à une place de marché mondiale. Elle impose de proportionner la responsabilité à la place réellement occupée dans la chaîne.
Le débat ne porte donc pas sur une loi contre le « fast book ». Il porte sur la transparence des catalogues, l’identification des auteurs et des éditeurs, la fiabilité des métadonnées, le retrait des contenus frauduleux et la responsabilité de ceux qui déterminent, aujourd’hui, la visibilité des livres.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.
13/06/2026, 08:33
L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.
13/06/2026, 07:00
ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.
13/06/2026, 06:00
Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.
12/06/2026, 12:59
Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.
12/06/2026, 11:51
Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.
12/06/2026, 06:00
Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.
11/06/2026, 12:07
Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.
10/06/2026, 14:53
Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.
10/06/2026, 10:48
Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.
09/06/2026, 16:20
Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.
09/06/2026, 16:16
Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.
09/06/2026, 12:28
Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.
08/06/2026, 17:01
Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.
08/06/2026, 14:36
Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.
08/06/2026, 11:47
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