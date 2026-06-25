Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

Le 24 juin, après l’adoption à l’Assemblée nationale du texte issu de la commission mixte paritaire sur l’impact environnemental de l’industrie textile, la Fevad a alerté sur le risque d’une loi « à deux vitesses ». La fédération soutient l’objectif de lutte contre l’ultra-fast fashion, mais redoute que les entreprises établies en France supportent immédiatement de nouvelles contraintes, tandis que certaines plateformes étrangères relèveraient de procédures européennes plus lentes.

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« Pour être utile, une loi doit viser juste. » Le communiqué ne se limite pas à une protestation sectorielle. Il pose une question de méthode : une régulation peut-elle corriger un déséquilibre lorsqu’elle frappe d’abord les acteurs les plus accessibles, sans atteindre avec la même rapidité ceux dont les pratiques ont justifié son adoption ?

Le parallèle avec le livre n’a rien d’anecdotique. Le latin textus, dont vient « texte », désigne le tissu. Dans les deux secteurs, le produit final dépend d’une chaîne de création, de fabrication, de distribution et de vente dont la valeur et les contraintes ne sont pas également réparties.

Le précédent des frais de port

L’édition française a déjà affronté une difficulté comparable avec les frais de livraison des livres neufs. Il ne s’agissait pas d’opposer la librairie à la vente en ligne, ni de viser un acteur selon sa nationalité. Le législateur a encadré une pratique commerciale : les frais de port symboliques, susceptibles de neutraliser les effets du prix unique du livre.

Depuis 2023, une commande de livres neufs inférieure à 35 € doit comporter au moins 3 € de frais de livraison lorsqu’elle n’est pas retirée chez un détaillant de livres. Au-delà, le tarif ne peut être inférieur à un centime. Le 13 mai, le Conseil d’État a rejeté le recours d’Amazon contre ce dispositif.

La décision établit un point important : une règle nationale peut s’appliquer à un marché numérique transfrontalier lorsqu’elle cible une pratique identifiable, reste proportionnée et poursuit un objectif d’intérêt général. En l’espèce, la juridiction a retenu la protection du pluralisme et de la diversité culturelle, ainsi que la préservation d’un réseau de vente diversifié.

La loi sur les frais de port n’a pas réglé tous les rapports de force entre librairies et plateformes. Elle montre toutefois qu’il est possible de réguler un avantage commercial sans désigner nommément une entreprise.

Le « fast book », une logique de production

Le “fast book” n’est ni une catégorie éditoriale ni un genre d'ouvrage qu'on dévore. Un album jeunesse, un livre de coloriage, un coffret de Noël, une bande dessinée ou un titre dérivé ne sont pas, par nature, des produits expéditifs. Quelle que soit leur ambition, leur durabilité ou le soin apporté à la fabrication, cette production reste circonstancielle.

Une logique qui se retrouve lorsqu’un projet doit suivre une tendance, une saison, une licence ou le succès immédiat d’un titre concurrent. Même approche quand il est conçu, illustré, fabriqué et mis en vente dans des délais comprimés, ou, pire, qu'il doit céder rapidement sa place au produit suivant. Le livre devient alors la réponse à une fenêtre commerciale plus qu’un titre appelé à construire sa trajectoire.

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Cette accélération pèse sur toute la chaîne. Les libraires absorbent les offices, organisent la mise en place, puis gèrent les retours. Les auteurs et illustrateurs peuvent se retrouver face à des commandes standardisées et à des délais qui réduisent leur marge de négociation. Rien ne permet d’affirmer que toute production rapide se traduit par des contrats défavorables. Mais la fragilité des rémunérations dans certains segments rappelle que le risque n’est pas réparti de manière égale.

Le 10e baromètre SGDL-Scam indique ainsi que 47 % des auteurs d’albums jeunesse interrogés déclarent percevoir moins de 5 % de droits sur le livre papier. La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse établit, de son côté, une moyenne de 5,5 % de droits dans le secteur. Faute de minima contractuels, elle observe que les conditions se négocient « trop souvent à l’aveugle, trop souvent à la baisse ».

Il ne s’agit pas de faire de toute l’édition jeunesse une fast fashion culturelle. Mais une économie de la vitesse rencontre d’autant plus facilement les intérêts des acteurs les plus puissants que les créateurs disposent de peu de leviers pour imposer leurs conditions.

La responsabilité des plateformes

Le rapprochement avec la mode ultra-expresse devient plus net encore sur les plateformes. Les organisations d’auteurs et d’éditeurs alertent depuis plusieurs mois sur la multiplication de « faux livres » générés en masse par intelligence artificielle, dont l’auteur, les droits, l’éditeur ou la qualité restent parfois difficiles à établir.

Mais là encore, gare à ne pas blâmer l’outil en tant que tel. Il tient à la possibilité de saturer rapidement un catalogue avec des contenus peu ou mal identifiés, puis de les faire circuler grâce aux interfaces de recommandation. Les plateformes ne sont pas de simples contenants : elles organisent la découvrabilité, hiérarchisent les titres et concentrent des données auxquelles les autres acteurs de la chaîne n’ont pas accès.

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La question rejoint alors celle posée par la Fevad : qui finance le contrôle ? Les éditeurs qui déclarent les droits, renseignent les métadonnées et garantissent l’identification des ouvrages ? Ou les opérateurs qui tirent profit de l’abondance des références et de leur circulation algorithmique ?

« Même marché, mêmes règles, mêmes contrôles, mêmes sanctions. » Transposée au livre, la formule ne suppose pas d’imposer des obligations identiques à une librairie indépendante et à une place de marché mondiale. Elle impose de proportionner la responsabilité à la place réellement occupée dans la chaîne.

Le débat ne porte donc pas sur une loi contre le « fast book ». Il porte sur la transparence des catalogues, l’identification des auteurs et des éditeurs, la fiabilité des métadonnées, le retrait des contenus frauduleux et la responsabilité de ceux qui déterminent, aujourd’hui, la visibilité des livres.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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