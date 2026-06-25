Sam & Watson et Akissi en séries animées sur France Télévisions

Le Festival international du film d'animation d'Annecy, qui se déroule jusqu'au 27 juin prochain, est l'opportunité, pour France Télévisions, de révéler son programme de diffusion, avec une attention particulière pour les séries. « Les jeunes publics ont plus que jamais besoin de contenus de qualité, de diversité de représentations et de liberté de création », souligne ainsi Pierre Siracusa, directeur de la jeunesse et de l'animation de France Télévisions.

Alors que les contenus générés à l'aide de l'intelligence artificielle se multiplient et inondent littéralement les canaux de diffusion, le groupe audiovisuel public assure, par la voix du directeur de la jeunesse et de l'animation, que « notre raison de continuer à produire contre vents et marées ne peut être que de faire mieux ».

Du côté des séries préscolaires, France TV confirme ainsi la diffusion de Sam & Watson, « pépite découverte lors du Forum Cartoon » produite par la société Piano Sano Films. Réalisée par Mor Israeli et Eugène Boitsov, la série compte 52 épisodes de 7 minutes.

Amour, jalousie, temps, deuil, dents... Quand Sam, 6 ans, se pose des questions existentielles, ça finit toujours en aventure. Il peut toujours compter sur Watson, son chat, et meilleur copain, un faux sage plein de poils qui raconte autant de salades que de vérités universelles. Leurs théories sont farfelues, leur logique bancale… mais on s’y reconnaît souvent et on rit toujours. – Le synopsis de la série Sam & Watson

Écrite par Ciaran Murtagh et Andrew Barnett-Jones, elle adapte l’univers imaginé par Ghislaine Dulier et Bérengère Delaporte dans leurs livres publiés aux éditions Glénat — 16 titres sont disponibles à ce jour. L'œuvre a été développée avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du CITIA et de la Région Bourgogne–Franche-Comté.

À LIRE - La Caravane Lumni de retour, avec de nouveaux conseils de lecture

Dans la catégorie des séries pour les enfants plus âgés — entre 6 et 10 ans —, France Télévisions annonce le développement d'une adaptation d'Akissi, la série de bandes dessinées de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin parue chez Gallimard BD.

Akissi est une petite fille, dernière de sa fratrie, qui rêve d’avoir un petit frère ou une petite sœur. Alors qu’elle est sur le chemin du marché, elle rencontre un petit singe tout mignon qu’elle baptise « Boubou ». Après avoir traversé une série d’aventures avec lui et ses amis, elle va devoir faire face à nouveau défi : convaincre sa famille d’accueillir le petit singe farceur comme son nouveau petit frère ! – Le synopsis de la série Akissi

Cette série animée est portée par une nouvelle structure, Everybody On Board, tandis que le scénario est cosigné par Marguerite Abouet, Louise Cailliez et Baptiste Grosfilley.

Signalons enfin l'adaptation animée de Donjons & Chatons, jeu de rôle publié par Black Book Éditions. Clément de Ruyter et Mélanie Duval supervisent cette production animée, sur un scénario de Mélanie Duval, Léonie de Rudder, Frédéric/que Engel Lenoir, Jean Harlez et Charlotte Donadieu. Les 12 épisodes de 22 minutes chacun sont réalisés par Jérémy Guiter et Clément de Ruyter. Donjons & Chatons est une production Watch Next Media en coproduction avec Mélusine, Zmei et Lunanime.

Pour l'instant, les dates de diffusion de ces séries jeunesse ne sont pas précisées par France Télévisions.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com