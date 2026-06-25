Sam & Watson et Akissi en séries animées sur France Télévisions

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À l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy, France Télévisions a présenté son programme en la matière, en évoquant notamment les séries et les réalisations spéciales. Du côté des adaptations, le groupe audiovisuel public a confirmé les diffusions prochaines de Sam & Watson, d'après les livres de Ghislaine Dulier et Bérengère Delaporte, et Akissi, basée sur les BD de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin.
Le 25/06/2026 à 10:56 par Antoine Oury
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25/06/2026 à 10:56
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Le Festival international du film d'animation d'Annecy, qui se déroule jusqu'au 27 juin prochain, est l'opportunité, pour France Télévisions, de révéler son programme de diffusion, avec une attention particulière pour les séries. « Les jeunes publics ont plus que jamais besoin de contenus de qualité, de diversité de représentations et de liberté de création », souligne ainsi Pierre Siracusa, directeur de la jeunesse et de l'animation de France Télévisions.
Alors que les contenus générés à l'aide de l'intelligence artificielle se multiplient et inondent littéralement les canaux de diffusion, le groupe audiovisuel public assure, par la voix du directeur de la jeunesse et de l'animation, que « notre raison de continuer à produire contre vents et marées ne peut être que de faire mieux ».
Du côté des séries préscolaires, France TV confirme ainsi la diffusion de Sam & Watson, « pépite découverte lors du Forum Cartoon » produite par la société Piano Sano Films. Réalisée par Mor Israeli et Eugène Boitsov, la série compte 52 épisodes de 7 minutes.
Amour, jalousie, temps, deuil, dents... Quand Sam, 6 ans, se pose des questions existentielles, ça finit toujours en aventure. Il peut toujours compter sur Watson, son chat, et meilleur copain, un faux sage plein de poils qui raconte autant de salades que de vérités universelles. Leurs théories sont farfelues, leur logique bancale… mais on s’y reconnaît souvent et on rit toujours.
– Le synopsis de la série Sam & Watson
Écrite par Ciaran Murtagh et Andrew Barnett-Jones, elle adapte l’univers imaginé par Ghislaine Dulier et Bérengère Delaporte dans leurs livres publiés aux éditions Glénat — 16 titres sont disponibles à ce jour. L'œuvre a été développée avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du CITIA et de la Région Bourgogne–Franche-Comté.
À LIRE - La Caravane Lumni de retour, avec de nouveaux conseils de lecture
Dans la catégorie des séries pour les enfants plus âgés — entre 6 et 10 ans —, France Télévisions annonce le développement d'une adaptation d'Akissi, la série de bandes dessinées de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin parue chez Gallimard BD.
Akissi est une petite fille, dernière de sa fratrie, qui rêve d’avoir un petit frère ou une petite sœur. Alors qu’elle est sur le chemin du marché, elle rencontre un petit singe tout mignon qu’elle baptise « Boubou ». Après avoir traversé une série d’aventures avec lui et ses amis, elle va devoir faire face à nouveau défi : convaincre sa famille d’accueillir le petit singe farceur comme son nouveau petit frère !
– Le synopsis de la série Akissi
Cette série animée est portée par une nouvelle structure, Everybody On Board, tandis que le scénario est cosigné par Marguerite Abouet, Louise Cailliez et Baptiste Grosfilley.
Signalons enfin l'adaptation animée de Donjons & Chatons, jeu de rôle publié par Black Book Éditions. Clément de Ruyter et Mélanie Duval supervisent cette production animée, sur un scénario de Mélanie Duval, Léonie de Rudder, Frédéric/que Engel Lenoir, Jean Harlez et Charlotte Donadieu. Les 12 épisodes de 22 minutes chacun sont réalisés par Jérémy Guiter et Clément de Ruyter. Donjons & Chatons est une production Watch Next Media en coproduction avec Mélusine, Zmei et Lunanime.
Pour l'instant, les dates de diffusion de ces séries jeunesse ne sont pas précisées par France Télévisions.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 02/03/2016
40 pages
Glénat
12,00 €
Paru le 21/08/2024
71 pages
Editions Gallimard
16,50 €
Paru le 03/06/2010
44 pages
Editions Gallimard
11,50 €
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Avec l’aide précieuse de Bibliosurf, ActuaLitté inaugure une nouvelle rubrique : Revue du web. Chaque semaine un tour d’horizon des ouvrages les plus discutés et débattus, mais également à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés entre le 5 et le 11 mai 2026. Une exploration de la Toile littéraire qui présente les tendances, même les plus subtiles.
15/05/2026, 10:39
Michael B. Jordan, poursuit son implantation chez Amazon MGM Studios. Lors de la présentation annuelle d’Amazon aux annonceurs à New York, l’acteur et producteur a dévoilé plusieurs projets portés par sa société Outlier Society, parmi lesquels l’adaptation de Fourth Wing, le phénomène romantasy de Rebecca Yarros, désormais officiellement commandée par Prime Video.
13/05/2026, 15:07
Louis Hachette Group valide ses résolutions 2025 et lance, avec STUDIOCANAL, une coentreprise dédiée aux adaptations de livres. Derrière l’annonce, Hachette Livre organise la valorisation audiovisuelle de son catalogue, tandis que le nouvel ensemble issu de la scission Vivendi consolide sa gouvernance, son périmètre financier et son récit industriel, entre héritage éditorial et exploitation des droits sur plusieurs marchés et formats narratifs.
10/05/2026, 10:00
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
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