Professions de la création : Fabrice Benkimoun conforté au ministère de la Culture

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Sous-directeur des professions de la création, au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture, mais par intérim, depuis le début du mois d'avril dernier, Fabrice Benkimoun est finalement confirmé à ce poste, à compter du 1er juillet prochain.
Le 25/06/2026 à 09:14 par Antoine Oury
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Publié le :
25/06/2026 à 09:14
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En avril dernier, la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture inaugurait une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».
Elle est notamment chargée des politiques relatives aux conditions d'exercice, à leur installation et à la protection sociale des artistes-auteurs. Sur ce dernier point, elle assure la tutelle des organismes de protection sociale des artistes et des auteurs, avec le ministère de la Santé, et coordonne la concertation avec les représentants des artistes et des auteurs pour les questions sociales et professionnelles.
Un dossier brûlant, pour les artistes-auteurs : certaines organisations syndicales et représentatives accusent ainsi le gouvernement de détourner une récente réforme pourtant votée par le Parlement. Ainsi, malgré de nombreux dysfonctionnements, la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) resterait chargée du régime social des artistes-auteurs, tandis que le décret ministériel réintègrerait les organismes de gestion collective, pourtant écartés par le texte parlementaire.
Dans ce contexte de contestation, le ministère de la Culture confirme le titulaire du poste par intérim, Fabrice Benkimoun, dont la responsabilité est pourtant pointée par des organisations d'artistes-auteurs. L'arrêté, signé par Catherine Pégard, a été publié au Journal officiel du 24 juin.
À LIRE - “On veut le contenu du décret pour savoir précisément contre quoi on lutte”
Administrateur de l'État, Benkimoun suit depuis quelques années les questions relatives aux artistes-auteurs au sein du ministère. En 2021, il avait ainsi été nommé délégué aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi, auprès du directeur général de la création artistique. Il avait été renouvelé à ce poste en 2024.
Il est également délégué de la délégation à la diffusion pluridisciplinaire et aux programmes transversaux, également abritée par la DGCA. Cette délégation spécifique est chargée de suivre et d’animer les réseaux d’établissements, de labels et les opérateurs de diffusion artistique pluridisciplinaires, mais aussi de coordonner les politiques transversales de soutien à la création et à la diffusion.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Basé dans le nord de la Mauritanie, Muhammad Gholam el-Habot conserve environ 1400 manuscrits dans une bibliothèque familiale. Un reportage consacré à ce gardien éclaire la fragilité des bibliothèques du désert et l’urgence de leur conservation.
20/06/2026, 17:37
C’est une romantasy au cœur d’une académie de magie pour Faé entouré de dragon. Avec une protagoniste qui intègre l’école en tant qu’assistante d’un professeur de potion et étude des dragons. Mais son destin va basculer quand elle va croiser le regard d’un dragon dangereux.
20/06/2026, 09:00
Les Éditions Le Héron d’Argent, fondées par Vanessa Callico, annoncent la cessation de leur activité à la fin du mois de juin 2026. Après presque 13 années d’existence, la maison spécialisée dans les littératures de l’imaginaire francophone dit avoir pris sa décision le 1er juin, au terme d’une « analyse lucide de la situation actuelle du marché du livre ».
19/06/2026, 17:51
L’ouverture ne concerne pas New York, mais York, dans le nord de l’Angleterre. Topping & Company a inauguré sa nouvelle librairie le 5 juin dernier. Installée à l’angle de Museum Street et Blake Street, face à York Minster, la maison présente cette nouvelle implantation comme « la plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne ».
19/06/2026, 14:25
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