Le palmarès 2026 des Petits champions de la lecture

La deuxième place revient à Adam, représentant de la Corse, pour sa lecture d’Un si long voyage, de Rachel Hausfater et Yaël Hassan, publié chez Michel Lafon Jeunesse. Flora, venue du Brésil et finaliste Monde, complète le podium avec Voisines, d’Aliénor Debrocq, paru chez Bayard Jeunesse.

Cette Grande finale venait clore une édition particulièrement suivie du grand jeu national de lecture à voix haute destiné aux élèves de CM1 et de CM2. Près de 220.000 enfants ont pris part à cette 14e édition, avec des participants en France métropolitaine, dans les Outre-mer et au sein du réseau des établissements français à l’étranger. 15 finalistes sont montés sur scène pour lire un extrait d'un roman jeunesse pendant 3 minutes, en présence des auteurs et autrices des textes lus.

Initialement prévue au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans le cadre de la programmation hors les murs de la Comédie-Française, la finale a finalement été déplacée au musée Guimet, 6 place d’Iéna, à Paris. La décision avait été prise en raison de la canicule, afin de maintenir l’événement dans de meilleures conditions d’accueil pour les enfants, les familles, les auteurs, les enseignants et les partenaires.

Le principe des Petits champions de la lecture reste inchangé : chaque élève choisit un extrait de fiction qu’il ou elle aime, puis le lit à voix haute devant un public. Le parcours commence dans la classe ou le groupe participant, se poursuit à l’échelle départementale, puis régionale, avant de mener les finalistes à Paris. Pour cette finale nationale, les enfants disposent de trois minutes pour faire entendre un texte, transmettre une émotion, donner un rythme et convaincre par la voix.

Fondée en 2012 à l’initiative du Syndicat national de l’édition, l’association Les Petits champions de la lecture est présidée par Antoine Gallimard. Elle réunit des acteurs de la chaîne du livre et défend une idée simple : faire de la lecture à voix haute une pratique joyeuse, collective et accessible. Le jeu permet aussi de mettre en avant la littérature jeunesse contemporaine, chaque finaliste étant associé à un ouvrage et à son auteur ou son autrice.

L’ampleur de l’édition 2025-2026 confirme l’ancrage du dispositif. Les Petits champions de la lecture ont enregistré 9534 classes inscrites, 4989 écoles engagées, ainsi qu’une forte présence à l’international, avec plus de 23.000 élèves participants dans les établissements français à l’étranger. Le jeu touche aussi l’éducation prioritaire, avec des classes inscrites en REP et REP+.

Au-delà du podium, l’opération défend une autre manière d’aborder le livre à l’école : choisir un texte, le comprendre, se l’approprier, apprendre à le partager, écouter les autres et prendre confiance à l’oral. La lecture n’y est pas seulement un exercice scolaire, mais une présence sur scène, une adresse au public, une manière de faire vivre les mots.

Crédits photo : Yaëlle, lauréate de la 14e édition des Petits champions de la lecture — Les Petits champions de la lecture

Par Hocine Bouhadjera

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