Le palmarès 2026 des Petits champions de la lecture

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
La 14e édition des Petits champions de la lecture a livré son palmarès. Yaëlle, représentante de l’Occitanie, remporte le premier prix avec sa lecture de Mémoires de Fleur, de Bertrand Santini, publié aux éditions Sarbacane.
Le 24/06/2026 à 18:15 par Hocine Bouhadjera
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24/06/2026 à 18:15
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La deuxième place revient à Adam, représentant de la Corse, pour sa lecture d’Un si long voyage, de Rachel Hausfater et Yaël Hassan, publié chez Michel Lafon Jeunesse. Flora, venue du Brésil et finaliste Monde, complète le podium avec Voisines, d’Aliénor Debrocq, paru chez Bayard Jeunesse.
Cette Grande finale venait clore une édition particulièrement suivie du grand jeu national de lecture à voix haute destiné aux élèves de CM1 et de CM2. Près de 220.000 enfants ont pris part à cette 14e édition, avec des participants en France métropolitaine, dans les Outre-mer et au sein du réseau des établissements français à l’étranger. 15 finalistes sont montés sur scène pour lire un extrait d'un roman jeunesse pendant 3 minutes, en présence des auteurs et autrices des textes lus.
Initialement prévue au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans le cadre de la programmation hors les murs de la Comédie-Française, la finale a finalement été déplacée au musée Guimet, 6 place d’Iéna, à Paris. La décision avait été prise en raison de la canicule, afin de maintenir l’événement dans de meilleures conditions d’accueil pour les enfants, les familles, les auteurs, les enseignants et les partenaires.
Le principe des Petits champions de la lecture reste inchangé : chaque élève choisit un extrait de fiction qu’il ou elle aime, puis le lit à voix haute devant un public. Le parcours commence dans la classe ou le groupe participant, se poursuit à l’échelle départementale, puis régionale, avant de mener les finalistes à Paris. Pour cette finale nationale, les enfants disposent de trois minutes pour faire entendre un texte, transmettre une émotion, donner un rythme et convaincre par la voix.
Fondée en 2012 à l’initiative du Syndicat national de l’édition, l’association Les Petits champions de la lecture est présidée par Antoine Gallimard. Elle réunit des acteurs de la chaîne du livre et défend une idée simple : faire de la lecture à voix haute une pratique joyeuse, collective et accessible. Le jeu permet aussi de mettre en avant la littérature jeunesse contemporaine, chaque finaliste étant associé à un ouvrage et à son auteur ou son autrice.
L’ampleur de l’édition 2025-2026 confirme l’ancrage du dispositif. Les Petits champions de la lecture ont enregistré 9534 classes inscrites, 4989 écoles engagées, ainsi qu’une forte présence à l’international, avec plus de 23.000 élèves participants dans les établissements français à l’étranger. Le jeu touche aussi l’éducation prioritaire, avec des classes inscrites en REP et REP+.
Au-delà du podium, l’opération défend une autre manière d’aborder le livre à l’école : choisir un texte, le comprendre, se l’approprier, apprendre à le partager, écouter les autres et prendre confiance à l’oral. La lecture n’y est pas seulement un exercice scolaire, mais une présence sur scène, une adresse au public, une manière de faire vivre les mots.
Crédits photo : Yaëlle, lauréate de la 14e édition des Petits champions de la lecture — Les Petits champions de la lecture
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.
20/08/2025, 17:11
En 2024, plus de huit Québécois sur dix ont lu au moins un livre, imprimé ou numérique, pendant leur temps libre. L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait détaillé des habitudes de lecture et d’écoute de livres : les écarts restent marqués entre générations, femmes et hommes, diplômés et non-diplômés, tandis que l'essor de nouvelles pratiques chez les plus jeunes se poursuit.
12/08/2025, 14:32
Imaginez une bibliothèque où chaque ouvrage est un allié précieux pour enseigner le français. Ce rêve de nombreux enseignants vient de prendre forme concrète. Baptisé La Bibliothèque idéale des professeurs de français, ce projet réunit « les ouvrages incontournables pour enseigner le français langue étrangère » en un seul guide pratique.
07/08/2025, 12:54
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) publie, depuis plusieurs années, un répertoire des formations aux métiers du livre, régulièrement mis à jour. L'édition 2025 est disponible : elle expose, région par région, les offres de formation, classées par niveau de diplôme.
23/07/2025, 09:43
Longtemps perçu comme le couronnement d’un cursus universitaire, le mémoire incarne encore aujourd’hui une étape symbolique dans le parcours de l’étudiant. Pourtant, les conditions de sa rédaction, les ressources mobilisées, la temporalité de son élaboration et même sa finalité, connaissent de profonds bouleversements. Le numérique, en particulier, redessine les contours de cet exercice académique exigeant.
07/07/2025, 16:24
En 2025, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) seront centrées sur la situation des jeunes face à l'illettrisme, à l'innumérisme et à l'illectronisme. Les individus âgés de 18 à 29 ans représenteraient 1 adulte sur 4 en forte difficulté avec les compétences de base, dont la lecture, l'écriture ou l'usage des outils numériques.
03/07/2025, 11:39
Un peu plus de 530.000 élèves des classes de première générale et technologique ont travaillé, ce vendredi 13 juin, sur les sujets du bac de français 2025. Au programme cette année, une multitude de genres littéraires et d'auteurs, de Pierre Corneille à Nathalie Sarraute, en passant par La Bruyère ou... Françoise Nyssen.
13/06/2025, 15:03
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