Les Prix Utopiales dévoilent leurs sélections 2026

Le Prix Utopiales 2026 réunit cinq ouvrages. Sont en lice :

Heureux comme jamais, de Guillaume Chamanadjian, publié Aux forges de Vulcain

Spectres, de Thomas Gunzig, paru Au diable Vauvert

Bordure, de Lucie Mosca, publié par L’Atalante

Gogmagog, de Jeff Noon et Steve Beard, paru à La Volte

Les Dieux lents, de Claire North, publié au Bélial’

Le prix sera remis par un jury composé de lectrices et lecteurs, présidé par Nicolas Martin, journaliste, scénariste et réalisateur. Le jury 2026 réunit Véro Dubarry, Jade Malavallon, Antoine Miguet, Alrick Trueba et Marie Vitré. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera annoncé à la mi-octobre, lors de la conférence de presse du festival, avant une remise officielle pendant les Utopiales.

Créé en 2007, le Prix Utopiales récompense un roman ou un recueil de science-fiction paru ou traduit en langue française durant l’année. Il distingue des autrices et auteurs européens contemporains et s’accompagne d’une dotation de 3000 euros. L’an dernier, le prix avait été attribué à Philippe Battaglia pour La Dernière Tentation de Judas, publié par L’Atalante.

Le Prix Utopiales Jeunesse 2026 a également dévoilé sa sélection. Six ouvrages concourent cette année :

Cor Serpentis, de Romain Benassaya, publié chez Critic

Un Phare sous l’océan, de Camille Brunel, paru chez Casterman

L’Archipel de Béton, d’Olivier Dain-Belmont, publié chez Sarbacane

Célèbre à en mourir, d’Alain Gagnol, paru chez Syros

L’Invasion de la Planète Barbare, d’Anouk Langaney, également publié chez Syros

Station Symbiose, de Noëmie Lemos, publié chez Critic

Ce prix récompense un livre de science-fiction destiné à un jeune lectorat. Il est doté de 2000 euros et sera attribué par un jury de jeunes lectrices et lecteurs âgés de 13 à 16 ans, présidé par Justine Caudal, enseignante au lycée La Colinière, à Nantes. Le jury 2026 réunit Anatole Anrochte, Jeanne Bettoni Caillé, Mathilde Boyer, Margot Chaussade, Samuel Cheneau, Solyna Seveon et Elouan Vacher. En 2025, le Prix Utopiales Jeunesse avait récompensé Nous, de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse.

Les Utopiales lancent par ailleurs leur concours de nouvelles de science-fiction. Il s’adresse aux élèves de 8 à 18 ans, répartis en trois catégories : « Primaire », « Collège » et « Lycée ». Les participants sont invités à explorer le réel et à exercer leur imagination à partir de l’un des quatre sujets proposés et du thème de l’édition 2026, « Perspectives ».

La date limite d’inscription et d’envoi des nouvelles est fixée au mardi 13 octobre 2026 à 23h59. Les lauréats verront leur texte publié dans l’Anthologie Jeunesse des Utopiales 2027, aux éditions ActuSF. D’autres prix sont également annoncés. Le concours est organisé avec le soutien de l’Inserm, Nantes Université, Science & Vie Junior, L’Atalante et ActuSF.

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Le palmarès 2025 du concours de nouvelles avait distingué Clément Godet Rochette dans la catégorie primaire, Ambre Clavier dans la catégorie collège et Clémentine Chiron Girard dans la catégorie lycée. Maïa Rebillard avait reçu le prix coup de cœur Science & Vie Junior.

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Crédits photo : Prix Utopiales

Par Hocine Bouhadjera

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