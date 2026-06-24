Les Prix Utopiales dévoilent leurs sélections 2026

Les Utopiales 2026 avancent leurs premières lignes de force. Le festival international de science-fiction de Nantes, qui tiendra sa 27e édition du 29 octobre au 1er novembre autour du thème « Perspectives », a dévoilé les sélections de ses prix littéraires, ainsi que le lancement de son concours de nouvelles destiné aux élèves de 8 à 18 ans.
Le 24/06/2026 à 17:41 par Hocine Bouhadjera
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24/06/2026 à 17:41
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Le Prix Utopiales 2026 réunit cinq ouvrages. Sont en lice :
Heureux comme jamais, de Guillaume Chamanadjian, publié Aux forges de Vulcain
Spectres, de Thomas Gunzig, paru Au diable Vauvert
Bordure, de Lucie Mosca, publié par L’Atalante
Gogmagog, de Jeff Noon et Steve Beard, paru à La Volte
Les Dieux lents, de Claire North, publié au Bélial’
Le prix sera remis par un jury composé de lectrices et lecteurs, présidé par Nicolas Martin, journaliste, scénariste et réalisateur. Le jury 2026 réunit Véro Dubarry, Jade Malavallon, Antoine Miguet, Alrick Trueba et Marie Vitré. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera annoncé à la mi-octobre, lors de la conférence de presse du festival, avant une remise officielle pendant les Utopiales.
Créé en 2007, le Prix Utopiales récompense un roman ou un recueil de science-fiction paru ou traduit en langue française durant l’année. Il distingue des autrices et auteurs européens contemporains et s’accompagne d’une dotation de 3000 euros. L’an dernier, le prix avait été attribué à Philippe Battaglia pour La Dernière Tentation de Judas, publié par L’Atalante.
Le Prix Utopiales Jeunesse 2026 a également dévoilé sa sélection. Six ouvrages concourent cette année :
Cor Serpentis, de Romain Benassaya, publié chez Critic
Un Phare sous l’océan, de Camille Brunel, paru chez Casterman
L’Archipel de Béton, d’Olivier Dain-Belmont, publié chez Sarbacane
Célèbre à en mourir, d’Alain Gagnol, paru chez Syros
L’Invasion de la Planète Barbare, d’Anouk Langaney, également publié chez Syros
Station Symbiose, de Noëmie Lemos, publié chez Critic
Ce prix récompense un livre de science-fiction destiné à un jeune lectorat. Il est doté de 2000 euros et sera attribué par un jury de jeunes lectrices et lecteurs âgés de 13 à 16 ans, présidé par Justine Caudal, enseignante au lycée La Colinière, à Nantes. Le jury 2026 réunit Anatole Anrochte, Jeanne Bettoni Caillé, Mathilde Boyer, Margot Chaussade, Samuel Cheneau, Solyna Seveon et Elouan Vacher. En 2025, le Prix Utopiales Jeunesse avait récompensé Nous, de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse.
Les Utopiales lancent par ailleurs leur concours de nouvelles de science-fiction. Il s’adresse aux élèves de 8 à 18 ans, répartis en trois catégories : « Primaire », « Collège » et « Lycée ». Les participants sont invités à explorer le réel et à exercer leur imagination à partir de l’un des quatre sujets proposés et du thème de l’édition 2026, « Perspectives ».
La date limite d’inscription et d’envoi des nouvelles est fixée au mardi 13 octobre 2026 à 23h59. Les lauréats verront leur texte publié dans l’Anthologie Jeunesse des Utopiales 2027, aux éditions ActuSF. D’autres prix sont également annoncés. Le concours est organisé avec le soutien de l’Inserm, Nantes Université, Science & Vie Junior, L’Atalante et ActuSF.
À LIRE - Prix Utopiales 2026 : les libraires appelés à voter pour la sélection
Le palmarès 2025 du concours de nouvelles avait distingué Clément Godet Rochette dans la catégorie primaire, Ambre Clavier dans la catégorie collège et Clémentine Chiron Girard dans la catégorie lycée. Maïa Rebillard avait reçu le prix coup de cœur Science & Vie Junior.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Utopiales
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 13/03/2026
192 pages
Aux Forges de Vulcain
18,00 €
Paru le 20/08/2026
544 pages
Au Diable Vauvert
23,00 €
Paru le 16/04/2026
432 pages
L'Atalante Editions
22,50 €
Paru le 19/03/2026
336 pages
La Volte
22,00 €
Paru le 16/04/2026
444 pages
Belial'
24,90 €
Paru le 19/11/2025
404 pages
Editions Critic
21,50 €
Paru le 10/09/2025
318 pages
Casterman
16,90 €
Paru le 04/06/2025
356 pages
Sarbacane Editions
17,50 €
Paru le 18/09/2025
480 pages
Syros
17,95 €
Paru le 07/05/2025
208 pages
Syros
14,00 €
Paru le 21/05/2025
312 pages
Editions Critic
19,50 €
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