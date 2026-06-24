L’Académie française crée le Prix Seydoux, consacré à l’histoire du cinéma

Ce nouveau prix vient compléter les distinctions déjà attribuées par l’Académie française dans le domaine de l’histoire des arts. Il fait notamment pendant au Prix du cinéma René Clair, créé en 1994, qui récompense l’auteur d’une œuvre cinématographique, en particulier pour ses qualités d’écriture du scénario ou des dialogues.

Le Prix Seydoux s’inscrit aussi aux côtés du Prix Eugène Carrière pour l’histoire de l’art, prix annuel constitué en 1994 par regroupement des fondations Eugène Carrière, Charles Blanc, Hercule Catenacci et Antoine Girard, aujourd’hui soutenu par Étienne Bréton. L’Académie française distingue également, sous le même intitulé Eugène Carrière, un prix consacré à l’histoire des arts visuels des XXe et XXIe siècles, soutenu aujourd’hui par Kamel Mennour.

À cet ensemble s’ajoute le Prix Consuelo pour la musique classique, créé en 2025, destiné à récompenser un ouvrage consacré à la musique classique.

Olivier Rajchman, premier lauréat

Pour sa première attribution, le Prix Seydoux a été décerné à Olivier Rajchman pour L’Aventure des films. Histoire de vingt tournages mythiques, publié chez Perrin.

L’ouvrage revient sur vingt tournages entrés dans l’histoire du cinéma. Avec ce premier lauréat, le nouveau prix entend ainsi distinguer un livre consacré à la mémoire des films, à leur fabrication et aux récits qui entourent leur création.

Le Prix Seydoux sera de nouveau attribué en 2027. Les auteurs et les éditeurs pourront présenter des candidatures, sous plusieurs conditions. L’ouvrage devra être écrit en langue française, imprimé et publié par une maison d’édition. Il devra également être paru au cours de l’année 2026.

La candidature pourra être présentée par l’auteur ou par l’éditeur de l’ouvrage. Elle devra comporter une lettre faisant acte de candidature ainsi que deux exemplaires du livre. Le dossier devra être adressé au Secrétariat des Commissions littéraires de l’Académie française, 23 quai de Conti, 75006 Paris.

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La date limite d’envoi est fixée au 20 janvier 2027. Le règlement des concours de l’Académie française est consultable sur le site de l’institution.

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Crédits photo : StockSnap (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

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