Guillaume Poix reçoit le Prix littéraire du CESE 2026 pour Perpétuité

Créé en 2023, le Prix littéraire du CESE distingue chaque année une œuvre de fiction liée aux enjeux contemporains. Pour sa quatrième édition, il conserve la même orientation : retenir des romans susceptibles d’alimenter la réflexion collective. La sélection 2026 réunissait six titres publiés par des maisons d’édition différentes.

Les ouvrages finalistes étaient Mémoire sous scellés de Saphia Azzeddine, publié chez Fayard, L’Incendiaire de Constance Rivière, chez Stock, Aqua de Gaspard Koenig, aux Éditions de l’Observatoire, Perpétuité de Guillaume Poix, chez Verticales, L’Âme de fond de Julia Clavel, aux Éditions de l’Observatoire, et De l’autre côté de la vie de Fabrice Humbert, aux Éditions Calmann-Lévy.

Le jury était composé de Mazarine Pingeot, Sarah Chiche, Émilie Frèche, Bertrand Périer, Bernard Lehut, Sabine Roux de Bézieux, Majid El Jarroudi et Bernadette Groison. Erik Orsenna, président d’honneur du prix, a accompagné cette édition. Le choix du lauréat s’est porté sur un texte consacré à la prison et aux trajectoires humaines qui s’y rattachent.

Un roman centré sur la peine et l’enfermement

Dans Perpétuité, Guillaume Poix aborde l’enfermement, la mémoire et la réinsertion. Le roman s’intéresse aux personnes derrière les murs de la prison et à ce que la peine produit dans les parcours individuels.

« [...] Perpétuité tente, dans cette perspective, de changer notre regard sur un monde que nous croyons connaître et qui meurt pourtant de notre indifférence et de nos représentations figées. Les prisons nous appartiennent. Il est urgent de les rouvrir aux citoyens, urgent que nous nous confrontions à ce que nous avons fait de ces lieux. [...] », déclare Guillaume Poix, gagnant du Prix littéraire du CESE.

L'année dernière, le lauréat était Quentin Abel pour Cabane.

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Crédits photo : Guillaume Poix (F. Mantovani © Gallimard)

Par Dépêche

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