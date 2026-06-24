Claire Chazal reçoit Éliette Abécassis et Alice Renard dans Au bonheur des livres

Éliette Abécassis publie Ruptures, chez Grasset. Le recueil rassemble vingt-deux textes consacrés au thème de la rupture. L’autrice, connue pour plusieurs succès de librairie, y décline ce motif sous forme de variations.

Alice Renard présente de son côté Peaux Vives, paru chez Héloïse d’Ormesson. Révélée en 2024 avec son premier roman, La Colère et l’Envie, elle réunit ici neuf récits. Dans chacun d’eux, elle adopte la voix d’un personnage différent et cherche à « changer de peau ».

Le recueil d’Alice Renard a reçu le prix Goncourt 2026 de la nouvelle. Peaux Vives est présenté comme un exercice narratif autour de l’identité. L’émission mettra en regard deux approches d’un genre littéraire encore assez peu exposé en France.

Sur le plateau, Claire Chazal échangera avec les deux autrices sur leur pratique de la nouvelle. La discussion portera aussi sur leur art et leur condition d’écrivaines.

Crédits photo : Au bonheur des livres

Par Dépêche

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