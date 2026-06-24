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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

Le 24/06/2026 à 16:15 par Evelyne Darmanin

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Publié le :

24/06/2026 à 16:15

Evelyne Darmanin

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Dans le deuxième volet, Évelyne Darmanin appelait les librairies à retrouver leur fonction de défricheuses, d’éclaireuses et de passeuses, face à l’accélération des prescriptions, à l’offre de masse et à l’essoufflement des animations ponctuelles.

La sélection des ouvrages, la lecture des fonds, l’échange avec les lecteurs et les partenariats locaux y dessinent les contours d’une véritable agora. Reste alors une question décisive : quel projet d’entreprise permet de faire tenir ensemble cette ambition, les contraintes économiques du métier et la transmission d’une certaine idée de la librairie ?

Une activité, un lieu, pour quel projet ?

D’un côté, on demande aujourd’hui à un restaurateur de créer une ambiance, un climat, et c’est d’ailleurs ce qui le différencie parfois de la « fast food » galopante avant même que le client n’ait goûté les plats. On demande à un établissement scolaire de construire un projet éducatif au-delà de l’offre pédagogique au nom de la socialisation et des facteurs favorisant l’apprentissage. On demande aux lieux qui accueillent des personnes âgées, plus ou moins dépendantes, de construire — avec le résident — un projet personnalisé au nom d’une vie encore à vivre et non d’une mort à attendre.

Et puis, d’un autre côté, on entend parler partout de la baisse du niveau (scolaire, de références culturelles, de lecture, de maîtrise de la langue). Il ne s’agit pas de dire que tous les jeunes sont comme ci ou comme ça. Mais il convient de prendre conscience qu’un certain nombre de nos libraires cherchent à transmettre leur métier et devront, dans un avenir plus ou moins proche, passer la main et qu’ils vont devoir le faire à de plus jeunes qui font partie de ces générations dont on questionne aujourd’hui les profils scolaires et universitaires…

Dans ces conditions, renouer avec la formation tout au long de la vie, transmettre des savoir-penser plus encore que des savoir-faire s’inscrit au cœur de la notion même de projet en librairie.

La librairie, pour ne pas être qu’un lieu de transactions commerciales autour d’un produit, aurait sans doute intérêt à se pencher plus globalement sur ce qui ferait un projet d’entreprise tourné vers le sens de la circulation des idées dans une société bousculée et dans un contexte incertain.

Remettre le commerce et le chiffre d’affaires au service du projet culturel voire même démocratique, c’est réaffirmer qu’être libraire n’est pas seulement vendre des livres, mais bien donner à chacun les moyens de s’approprier des idées et d’en débattre dans un lieu qui se voudrait, tant que faire se peut, neutre et propice aux dialogues.

L’avenir d’une société ne pourra pas se nourrir uniquement de dark romance ou de romans qui font du bien… Et en même temps, ne nions pas le fait que les imaginaires nourrissent aussi les idées. On trouve dans bien des romans des sources de réflexion sur les modèles de société, sur le politique, la géopolitique, le climat, l’éthique et bien d’autres sources de questionnement propres aux sociétés en débat et en réflexion.

N’oublions pas que, dans bien des pays, certaines littératures, certaines prises de position sont menacées dans leur diffusion, y compris en arrêtant leurs auteurs… Mais quand on sait que, de l’autre côté de l’Atlantique, certains livres sont interdits dans les écoles et les bibliothèques pour des motifs qui peuvent dépasser l’entendement, force est de s’interroger, dans notre territoire, sur la liste des alertes de plus en plus criantes sur la culture et la circulation des idées ?

Un écosystème du livre plus indépendant

Bien sûr, les romans et les imaginaires nécessitent aussi un travail de lecture, de sélection et de conseil par le libraire. Mais pourra-t-on parler encore, par exemple, de La distinction, œuvre majeure de Pierre Bourdieu, quand les uns l’auront lue en bande dessinée et les autres dans le texte ? Pour autant, tout est toujours affaire de nuance, il ne faudrait pas nier que ce support BD est aussi un bon moyen de penser le monde autrement et d’entrer en réflexion à condition de pouvoir être accompagné et guidé.

Est-ce le rôle du libraire ? Difficile de le dire… Mais une fois sorti de l’école, qui peut encore mettre à disposition de tout un chacun, ailleurs qu’en bibliothèque, des œuvres qui bousculent les a priori et le prêt-à-penser fait de buzz et d’immédiateté ?

Que restera-t-il des auteurs et de leurs constructions intellectuelles pour comprendre le monde quand les agents IA auront tout lu jusque dans les moindres notes de bas de page et autres références bibliographiques, tout compilé ? Qu’en restera-t-il lorsque, de notre côté, nous n’aurons fait que survoler, zapper, picorer les grands penseurs dont la réflexion ne peut se construire que sur plusieurs pages et non par une requête numérique ? 

Il est grand temps de rallumer les consciences, de faire front commun et d’inviter à renouer avec l’esprit de curiosité. Celui-ci installe un socle de connaissances permettant encore de parler et de débattre, de se nourrir de ces grands auteurs qui ont su résister et faire bouillonner les esprits contre des modèles de société que l’on sent frapper de plus en plus près aux portes de nos démocraties.

Au client aussi, individuellement et peut-être collectivement, de soutenir les libraires et de les mettre au cœur de leurs demandes pour comprendre le monde comme il va et comme il vient surtout. La résistance, dans le contexte intellectuel, doit être assortie d’une bonne dose de militance, tant pour le libraire que pour les clients. Venir en librairie pour acheter, mais pourquoi pas aussi pour écouter, échanger et débattre en contribuant financièrement à hauteur pourquoi pas de « chapeau » (comme on le fait dans certains spectacles) et en activant des partenariats nouveaux et pourquoi pas insolites…

Des libraires continuent à nourrir leur fonds, à lire ce que l’on qualifie trop souvent d’œuvres difficiles — histoire de bien freiner le moindre enthousiasme — mais à y regarder de plus près, comment sont aujourd’hui classés et référencés ces rayons dits de « sciences humaines et sociales », « questions de société » ou encore « essais », et dont on peine parfois à cerner les signalétiques et les contours ?

Mais qui aujourd’hui, autrement qu’en répondant à une demande d’orientation vers un rayon pour trouver un livre, et si le temps le lui permet, peut présenter, expliquer, conseiller, argumenter, resituer dans un contexte, l’œuvre des grands philosophes, politologues, sociologues, économistes – voire quand ils sont le centre d’une actualité pressante comme peut l’être Edgar Morin (dont la pensée ne se résume pas aux extraits d’émissions de télévision et radio qui passent en boucle sur les réseaux sociaux) ou encore Marc Bloch dont la Résistance ne peut estomper l’apport, dans le champ intellectuel, en histoire certes, mais aussi pour d’autres disciplines, en œuvrant à la lecture et la recension d’ouvrages favorisant ainsi la pluridisciplinarité.

Ainsi, dans la société qui est encore la nôtre, les libraires ont-ils peut-être plus de légitimité que d’autres à s’affirmer comme des médiateurs et des éclaireurs, des facilitateurs, voire des lanceurs d’alerte contre une pensée unique et inquiétante… Et pour jouer ces rôles, réinventer la sélection, la mise en avant, l’animation, le service à la clientèle, sans doute ont-ils aussi à concevoir un véritable projet de métier et de profession visible par un projet d’entreprise affiché et défendu autrement ?

Peut-être sera-t-il plus efficace alors de recueillir le soutien et pourquoi pas le financement d’initiatives et d’actions qui prennent sens pour un certain écosystème du livre plus indépendant, pour des libraires plus engagés et enracinés et pour des clients davantage confiants dans le sens de leur démarche ?

Article précédent : L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0 - Filigranes à Bruxelles

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOSSIER - Liquidation, prudence, salariés : les librairies Gibert Joseph en question

Par Evelyne Darmanin
Contact : contact@actualitte.com

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Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

ActuaLitté

Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

ActuaLitté

“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

ActuaLitté

“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

ActuaLitté

Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

ActuaLitté

Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

ActuaLitté

“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

ActuaLitté

Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

ActuaLitté

“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

ActuaLitté

Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

ActuaLitté

Hachette au Sénat : Jean-Yves Mollier dénonce une ombre vieille de 80 ans

Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.

12/06/2026, 11:51

ActuaLitté

“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

ActuaLitté

“La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”

Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.

10/06/2026, 10:48

ActuaLitté

Affaire Grasset : Laure Darcos et Sylvie Robert avancent une “clause de confiance”

Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.

09/06/2026, 16:20

ActuaLitté

“Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité”

Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.

09/06/2026, 12:28

ActuaLitté

La Goutte créative : une maison indépendante mise sur le livre vivant

Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.

08/06/2026, 17:01

ActuaLitté

Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

ActuaLitté

Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

ActuaLitté

“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

ActuaLitté

Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

ActuaLitté

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

ActuaLitté

Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

ActuaLitté

Richard Sebag et Patrick Aurignac, anciens du grand banditisme, se racontent

Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.

06/06/2026, 13:00

ActuaLitté

Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

ActuaLitté

Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

ActuaLitté

Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

ActuaLitté

Pompier volontaire, autrice, éditrice : l’incroyable trajectoire de Fanny Destenay

Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.

05/06/2026, 15:10

ActuaLitté

“Les Grecs et les Romains nous apprennent l’esprit critique”

Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.

04/06/2026, 18:11

ActuaLitté

Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

ActuaLitté

Passeurs de Livres : le pari des sciences humaines au cœur des Cévennes

Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.

04/06/2026, 16:30

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