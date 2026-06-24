Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences

Dans le deuxième volet, Évelyne Darmanin appelait les librairies à retrouver leur fonction de défricheuses, d’éclaireuses et de passeuses, face à l’accélération des prescriptions, à l’offre de masse et à l’essoufflement des animations ponctuelles.

La sélection des ouvrages, la lecture des fonds, l’échange avec les lecteurs et les partenariats locaux y dessinent les contours d’une véritable agora. Reste alors une question décisive : quel projet d’entreprise permet de faire tenir ensemble cette ambition, les contraintes économiques du métier et la transmission d’une certaine idée de la librairie ?

Une activité, un lieu, pour quel projet ?

D’un côté, on demande aujourd’hui à un restaurateur de créer une ambiance, un climat, et c’est d’ailleurs ce qui le différencie parfois de la « fast food » galopante avant même que le client n’ait goûté les plats. On demande à un établissement scolaire de construire un projet éducatif au-delà de l’offre pédagogique au nom de la socialisation et des facteurs favorisant l’apprentissage. On demande aux lieux qui accueillent des personnes âgées, plus ou moins dépendantes, de construire — avec le résident — un projet personnalisé au nom d’une vie encore à vivre et non d’une mort à attendre.

Et puis, d’un autre côté, on entend parler partout de la baisse du niveau (scolaire, de références culturelles, de lecture, de maîtrise de la langue). Il ne s’agit pas de dire que tous les jeunes sont comme ci ou comme ça. Mais il convient de prendre conscience qu’un certain nombre de nos libraires cherchent à transmettre leur métier et devront, dans un avenir plus ou moins proche, passer la main et qu’ils vont devoir le faire à de plus jeunes qui font partie de ces générations dont on questionne aujourd’hui les profils scolaires et universitaires…

Dans ces conditions, renouer avec la formation tout au long de la vie, transmettre des savoir-penser plus encore que des savoir-faire s’inscrit au cœur de la notion même de projet en librairie.

La librairie, pour ne pas être qu’un lieu de transactions commerciales autour d’un produit, aurait sans doute intérêt à se pencher plus globalement sur ce qui ferait un projet d’entreprise tourné vers le sens de la circulation des idées dans une société bousculée et dans un contexte incertain.

Remettre le commerce et le chiffre d’affaires au service du projet culturel voire même démocratique, c’est réaffirmer qu’être libraire n’est pas seulement vendre des livres, mais bien donner à chacun les moyens de s’approprier des idées et d’en débattre dans un lieu qui se voudrait, tant que faire se peut, neutre et propice aux dialogues.

L’avenir d’une société ne pourra pas se nourrir uniquement de dark romance ou de romans qui font du bien… Et en même temps, ne nions pas le fait que les imaginaires nourrissent aussi les idées. On trouve dans bien des romans des sources de réflexion sur les modèles de société, sur le politique, la géopolitique, le climat, l’éthique et bien d’autres sources de questionnement propres aux sociétés en débat et en réflexion.

N’oublions pas que, dans bien des pays, certaines littératures, certaines prises de position sont menacées dans leur diffusion, y compris en arrêtant leurs auteurs… Mais quand on sait que, de l’autre côté de l’Atlantique, certains livres sont interdits dans les écoles et les bibliothèques pour des motifs qui peuvent dépasser l’entendement, force est de s’interroger, dans notre territoire, sur la liste des alertes de plus en plus criantes sur la culture et la circulation des idées ?

Un écosystème du livre plus indépendant

Bien sûr, les romans et les imaginaires nécessitent aussi un travail de lecture, de sélection et de conseil par le libraire. Mais pourra-t-on parler encore, par exemple, de La distinction, œuvre majeure de Pierre Bourdieu, quand les uns l’auront lue en bande dessinée et les autres dans le texte ? Pour autant, tout est toujours affaire de nuance, il ne faudrait pas nier que ce support BD est aussi un bon moyen de penser le monde autrement et d’entrer en réflexion à condition de pouvoir être accompagné et guidé.

Est-ce le rôle du libraire ? Difficile de le dire… Mais une fois sorti de l’école, qui peut encore mettre à disposition de tout un chacun, ailleurs qu’en bibliothèque, des œuvres qui bousculent les a priori et le prêt-à-penser fait de buzz et d’immédiateté ?

Que restera-t-il des auteurs et de leurs constructions intellectuelles pour comprendre le monde quand les agents IA auront tout lu jusque dans les moindres notes de bas de page et autres références bibliographiques, tout compilé ? Qu’en restera-t-il lorsque, de notre côté, nous n’aurons fait que survoler, zapper, picorer les grands penseurs dont la réflexion ne peut se construire que sur plusieurs pages et non par une requête numérique ?

Il est grand temps de rallumer les consciences, de faire front commun et d’inviter à renouer avec l’esprit de curiosité. Celui-ci installe un socle de connaissances permettant encore de parler et de débattre, de se nourrir de ces grands auteurs qui ont su résister et faire bouillonner les esprits contre des modèles de société que l’on sent frapper de plus en plus près aux portes de nos démocraties.

Au client aussi, individuellement et peut-être collectivement, de soutenir les libraires et de les mettre au cœur de leurs demandes pour comprendre le monde comme il va et comme il vient surtout. La résistance, dans le contexte intellectuel, doit être assortie d’une bonne dose de militance, tant pour le libraire que pour les clients. Venir en librairie pour acheter, mais pourquoi pas aussi pour écouter, échanger et débattre en contribuant financièrement à hauteur pourquoi pas de « chapeau » (comme on le fait dans certains spectacles) et en activant des partenariats nouveaux et pourquoi pas insolites…

Des libraires continuent à nourrir leur fonds, à lire ce que l’on qualifie trop souvent d’œuvres difficiles — histoire de bien freiner le moindre enthousiasme — mais à y regarder de plus près, comment sont aujourd’hui classés et référencés ces rayons dits de « sciences humaines et sociales », « questions de société » ou encore « essais », et dont on peine parfois à cerner les signalétiques et les contours ?

Mais qui aujourd’hui, autrement qu’en répondant à une demande d’orientation vers un rayon pour trouver un livre, et si le temps le lui permet, peut présenter, expliquer, conseiller, argumenter, resituer dans un contexte, l’œuvre des grands philosophes, politologues, sociologues, économistes – voire quand ils sont le centre d’une actualité pressante comme peut l’être Edgar Morin (dont la pensée ne se résume pas aux extraits d’émissions de télévision et radio qui passent en boucle sur les réseaux sociaux) ou encore Marc Bloch dont la Résistance ne peut estomper l’apport, dans le champ intellectuel, en histoire certes, mais aussi pour d’autres disciplines, en œuvrant à la lecture et la recension d’ouvrages favorisant ainsi la pluridisciplinarité.

Ainsi, dans la société qui est encore la nôtre, les libraires ont-ils peut-être plus de légitimité que d’autres à s’affirmer comme des médiateurs et des éclaireurs, des facilitateurs, voire des lanceurs d’alerte contre une pensée unique et inquiétante… Et pour jouer ces rôles, réinventer la sélection, la mise en avant, l’animation, le service à la clientèle, sans doute ont-ils aussi à concevoir un véritable projet de métier et de profession visible par un projet d’entreprise affiché et défendu autrement ?

Peut-être sera-t-il plus efficace alors de recueillir le soutien et pourquoi pas le financement d’initiatives et d’actions qui prennent sens pour un certain écosystème du livre plus indépendant, pour des libraires plus engagés et enracinés et pour des clients davantage confiants dans le sens de leur démarche ?

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Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0 - Filigranes à Bruxelles

DOSSIER - Liquidation, prudence, salariés : les librairies Gibert Joseph en question

Par Evelyne Darmanin

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