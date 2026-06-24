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Une mallette pour expliquer le parcours d’un livre et ses métiers

Depuis sa présentation officielle à Nantes en mai 2025, la mallette des mondes du livre a été utilisée lors de neuf rendez-vous en Pays de la Loire. Créé par le groupe « écologie du livre et de la lecture » de Mobilis, avec notamment la médiatrice du livre Nolwenn Caillet et l’illustratrice Marine Suire, cet outil sert à faire connaître les métiers du livre, leurs interactions et les enjeux écologiques de la filière. 

Le 24/06/2026 à 15:41 par Ewen Berton

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Publié le :

24/06/2026 à 15:41

Ewen Berton

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Après des étapes à Nantes, au Mans, aux Sorinières, à La Roche-sur-Yon et à Laval, une prochaine séance est prévue le 21 septembre au Mixt, à Nantes, avec les bibliothèques départementales de Loire-Atlantique.

Le projet trouve son origine dans un travail collectif mené pendant deux ans et demi. Le groupe « écologie du livre et de la lecture » de Mobilis est né en février 2023 et réunit des librairies, des bibliothèques, des maisons d’édition et des indépendants. Ses membres ont travaillé à partir des définitions de l’Association pour l’écologie du livre, avec l’objectif de construire un socle commun de connaissances.

Le groupe a choisi de partir des métiers eux-mêmes. Les situations intégrées à la mallette s’inspirent de réalités professionnelles, avec les contraintes, les échanges et les décalages qui traversent la filière. Le travail mené par Nolwenn Caillet s’est appuyé sur ces contributions pour donner forme à un outil d’éducation populaire. Les illustrations de Marine Suire accompagnent les supports créés pour les ateliers.

La mallette a été pensée pour être utilisée dans des cadres très différents. Elle peut être transportée dans des festivals, des bibliothèques, des écoles ou des journées professionnelles. Les personnes qui s’en emparent peuvent choisir certains éléments, en ajouter d’autres ou modifier le déroulé selon le public, la durée et le lieu. 

Deux versions PDF de la malette sont disponibles. La version numérique conserve les hyperliens cliquables et comprend aussi des pages consacrées aux informations pratiques et à la charte graphique. La version imprimable est prévue pour être complétée à la main après impression. 

Une première année de présentations

La première présentation officielle a eu lieu le 19 mai 2025 à la Manufacture des tabacs, à Nantes, lors d’une journée professionnelle de Mobilis. Le 26 juin, la bibliothèque Jacques-Demy a accueilli trois séquences de 45 minutes pour les agents et agentes de la bibliothèque municipale de Nantes. Ces présentations flash portaient sur l’histoire de la mallette et sur ses outils. Elles étaient organisées dans le cadre d’un séminaire interne.

Le 2 octobre 2025, l’abbaye de l’Épau, au Mans, a accueilli une nouvelle présentation lors d’une journée professionnelle organisée avec Sarthe Lecture. Trois sessions de 45 minutes étaient consacrées à la mallette, à son histoire et à ses usages. En janvier 2026, une matinée de deux heures s’est tenue aux Sorinières. Elle était consacrée à l’interconnaissance des métiers du livre avec des bénévoles et des professionnes de la bibliothèque.

Le 20 février 2026, une séance de quatre heures a eu lieu au Centre de ressources Ville, à Nantes. Le programme associait une présentation de l’écosystème du livre et le jeu de rôle Écologie du Livre. Le 6 mars, l’IUT de La Roche-sur-Yon a accueilli une intervention de deux heures pour des étudiants et des professionnels. Une autre présentation flash était programmée en avril dans le même établissement, cette fois auprès d’étudiants.

Le 1er juin 2026, l’UCO Laval a reçu une séance de 45 minutes pour des étudiants en licence professionnelle librairie. Le programme prévoyait un focus sur les portraits métiers et la rédaction de fiches consacrées aux libraires ou aux apprentis libraires. Le 19 juin, Mobilis a organisé une présentation flash pour ses membres bénévoles. Le prochain rendez-vous indiqué au calendrier aura lieu le 21 septembre au Mixt, à Nantes, avec une présentation suivie d’une expérimentation des outils.

Des ateliers construits selon les publics

Les séances peuvent prendre la forme de présentations flash, d’ateliers approfondis, de lectures, d’expérimentations ou de jeux de rôle. Les formats vont de 45 minutes à quatre heures. Le jeu de rôle Écologie du Livre est utilisé dans les temps les plus longs et les formats courts servent plutôt à présenter l’histoire de la mallette, ses supports et les usages possibles.

Les premières utilisations ont fait travailler des publics différents sur des aspects précis de la filière. À l’IUT de La Roche-sur-Yon, les étudiants ont abordé l’écosystème du livre. Des bibliothécaires ont travaillé sur les contraintes de fabrication d’un livre. Des médiateurs bénévoles auprès d’enfants ont repris les étapes qui mènent le livre jusqu’à la transmission des histoires. Enfin, des éditeurs ont pu avoir des échanges sur les idées portées par les médiateurs autour de leurs livres.

En fin d’atelier, un « Portrait chinois » peut être proposé aux participants. Le jeu repose sur des consignes ouvertes, par exemple : « Si l’atelier est un titre de livre… », « un outil… », « un mot… ». 

Crédits photo : MART PRODUCTION - Pexels

 
 

Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com

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