Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation

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Le 24/06/2026 à 16:21 par Evelyne Darmanin
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24/06/2026 à 16:21
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Les 7 et 8 juin 2026, à Rennes, se sont tenues les Rencontres nationales de la librairie. Tous les deux ans, cet événement permet de réunir les professionnels du livre et en particulier de la librairie, afin de partager questionnements, analyses et pistes de solutions. Moment d’échange, ce temps favorise aussi la recréation des dynamiques parfois difficiles à entretenir, dans un secteur d’activité — la librairie — et une filière — celle du livre —, où chacun peut se retrouver non pas isolé, mais happé par ses propres préoccupations dans le territoire où il se situe.
Cette année, le ton est donné, y compris dans la presse qui a relayé l’information : « Les libraires sont à la peine ». L’embellie vécue après le covid-19 s’est tarie et les perspectives pour l’avenir sont bien sombres. On a parlé fragilisation de la situation économique des librairies indépendantes, fermetures, baisse de la lecture… Catherine Pégard, ministre de la Culture, a honoré ces rencontres de sa présence ; elle n’a pas manqué d’être interpellée sur un nécessaire soutien à apporter à la profession.
Bien sûr, en plénière ou en atelier, de nombreux thèmes ont été abordés, aussi diversifiés que la liberté d’expression et de la création, l’indépendance face à la concentration, l’empreinte carbone de la profession, les politiques publiques, les relations commerciales, etc.
Au demeurant, au moment où la concentration des groupes de presse et d’édition prend une tournure idéologique et où la clientèle du covid-19 et du post covid-19 ne semble pas avoir ancré ses habitudes en librairie, ne faudrait-il pas s’interroger sur le rôle que peut et doit jouer la librairie dans une société où plus que jamais, se fait sentir un manque cruel de lieux de débats éclairés et de questionnements approfondis ?
Certes, dans un contexte de crise, des librairies évoquent le développement d’activités complémentaires : pour les uns, c’est la possibilité de proposer des cafés ou autres boissons et petits gâteaux bio faits maison ; pour les autres, cela passe par la papeterie, plutôt de luxe ou alternative au regard de l’usage qu’en font ceux qui écrivent encore sur papier et qui entretiennent des échanges épistolaires ailleurs que sur les réseaux sociaux…
Mais quel est, au fond, le cœur de ce commerce que l’on disait « essentiel » et de « première nécessité » à une époque, pas si lointaine, où s’est imposée une vie confinée ? Commerce, d’accord, mais commerce de proximité, de confiance et de relation. Commerce d’objets — les livres —, mais avant tout support et vecteur d’idées…
Commerce toujours, mais surtout, peut-être, au nom d’une liberté de se questionner et de trouver des réponses, tout en étant accompagné, guidé, conseillé dans le dédale d’une avalanche continue de livres nouveaux ou moins récents qui ouvrent à tous les possibles.
Alors oui, tout peut avoir un prix à condition que cela en vaille le coût ! Dans une société où tout se marchandise, la valeur ajoutée par l’exercice plein et entier du métier de libraire doit pouvoir devenir une marque, un label, et valoir quelque chose de véritablement visible et palpable… De fait, si le prix du livre est unique en France, d’ailleurs qui le sait vraiment ?
Et si les librairies à force d’engagement peuvent obtenir le label LIR (Librairie indépendante de référence) — qui reconnaît réellement ce label ? — peut-être alors pourrait-on faire valoir tout ce que le libraire met d’engagement et de conseil comme argument de vente, voire même de fidélisation du client.
Quand on parle de fidélisation du client, le plus souvent, cela est entendu comme un cadeau qui serait fait au client pour sa fidélité (remise de 5 % par la carte de fidélité par exemple). Mais si les services, les conseils, les animations avaient un prix, voire une valeur spécifique, alors sans doute pourraient-ils être privatisés et destinés à une clientèle ciblée et qui, au titre de sa fidélité, pourrait profiter de ces missions spécifiques que remplirait le libraire vis-à-vis d’elle. Car finalement, le rôle du libraire n’est-il pas de trouver, pour son client, le bon livre, au bon moment ?
Mais pour cela, le libraire doit engager le dialogue et faire preuve d’une certaine expertise qui n’est plus le fruit du hasard, mais bien de son professionnalisme. Et dès lors, ce service en plus, cette valeur ajoutée, pourrait sans doute avoir, sous certaines conditions, un prix puisque celui de son produit est fixé par l’éditeur et non par le libraire.
Ce serait une façon probablement de redonner du pouvoir au libraire. Ainsi, profiter d’un conseil personnalisé, d’une animation ciblée et de qualité, prend de la valeur et cette valeur transforme une fréquentation en fidélité…
Lire le volet 2 : L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Liquidation, prudence, salariés : les librairies Gibert Joseph en question
Par Evelyne Darmanin
Contact : contact@actualitte.com
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Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.
08/06/2026, 14:36
Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?
08/06/2026, 12:28
Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.
08/06/2026, 11:47
Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.
07/06/2026, 19:26
Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».
07/06/2026, 09:30
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.
06/06/2026, 19:46
Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.
06/06/2026, 13:00
À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.
05/06/2026, 18:41
Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.
05/06/2026, 16:57
À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.
05/06/2026, 15:32
Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.
05/06/2026, 15:10
Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.
04/06/2026, 18:11
En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.
04/06/2026, 16:55
Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.
04/06/2026, 16:30
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