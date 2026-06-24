Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation

Les 7 et 8 juin 2026, à Rennes, se sont tenues les Rencontres nationales de la librairie. Tous les deux ans, cet événement permet de réunir les professionnels du livre et en particulier de la librairie, afin de partager questionnements, analyses et pistes de solutions. Moment d’échange, ce temps favorise aussi la recréation des dynamiques parfois difficiles à entretenir, dans un secteur d’activité — la librairie — et une filière — celle du livre —, où chacun peut se retrouver non pas isolé, mais happé par ses propres préoccupations dans le territoire où il se situe.

Cette année, le ton est donné, y compris dans la presse qui a relayé l’information : « Les libraires sont à la peine ». L’embellie vécue après le covid-19 s’est tarie et les perspectives pour l’avenir sont bien sombres. On a parlé fragilisation de la situation économique des librairies indépendantes, fermetures, baisse de la lecture… Catherine Pégard, ministre de la Culture, a honoré ces rencontres de sa présence ; elle n’a pas manqué d’être interpellée sur un nécessaire soutien à apporter à la profession.

Bien sûr, en plénière ou en atelier, de nombreux thèmes ont été abordés, aussi diversifiés que la liberté d’expression et de la création, l’indépendance face à la concentration, l’empreinte carbone de la profession, les politiques publiques, les relations commerciales, etc.

Au demeurant, au moment où la concentration des groupes de presse et d’édition prend une tournure idéologique et où la clientèle du covid-19 et du post covid-19 ne semble pas avoir ancré ses habitudes en librairie, ne faudrait-il pas s’interroger sur le rôle que peut et doit jouer la librairie dans une société où plus que jamais, se fait sentir un manque cruel de lieux de débats éclairés et de questionnements approfondis ?

Certes, dans un contexte de crise, des librairies évoquent le développement d’activités complémentaires : pour les uns, c’est la possibilité de proposer des cafés ou autres boissons et petits gâteaux bio faits maison ; pour les autres, cela passe par la papeterie, plutôt de luxe ou alternative au regard de l’usage qu’en font ceux qui écrivent encore sur papier et qui entretiennent des échanges épistolaires ailleurs que sur les réseaux sociaux…

Aujourd’hui ce qui a vraiment de la valeur a un prix

Mais quel est, au fond, le cœur de ce commerce que l’on disait « essentiel » et de « première nécessité » à une époque, pas si lointaine, où s’est imposée une vie confinée ? Commerce, d’accord, mais commerce de proximité, de confiance et de relation. Commerce d’objets — les livres —, mais avant tout support et vecteur d’idées…

Commerce toujours, mais surtout, peut-être, au nom d’une liberté de se questionner et de trouver des réponses, tout en étant accompagné, guidé, conseillé dans le dédale d’une avalanche continue de livres nouveaux ou moins récents qui ouvrent à tous les possibles.

Alors oui, tout peut avoir un prix à condition que cela en vaille le coût ! Dans une société où tout se marchandise, la valeur ajoutée par l’exercice plein et entier du métier de libraire doit pouvoir devenir une marque, un label, et valoir quelque chose de véritablement visible et palpable… De fait, si le prix du livre est unique en France, d’ailleurs qui le sait vraiment ?

Et si les librairies à force d’engagement peuvent obtenir le label LIR (Librairie indépendante de référence) — qui reconnaît réellement ce label ? — peut-être alors pourrait-on faire valoir tout ce que le libraire met d’engagement et de conseil comme argument de vente, voire même de fidélisation du client.

Quand on parle de fidélisation du client, le plus souvent, cela est entendu comme un cadeau qui serait fait au client pour sa fidélité (remise de 5 % par la carte de fidélité par exemple). Mais si les services, les conseils, les animations avaient un prix, voire une valeur spécifique, alors sans doute pourraient-ils être privatisés et destinés à une clientèle ciblée et qui, au titre de sa fidélité, pourrait profiter de ces missions spécifiques que remplirait le libraire vis-à-vis d’elle. Car finalement, le rôle du libraire n’est-il pas de trouver, pour son client, le bon livre, au bon moment ?

Mais pour cela, le libraire doit engager le dialogue et faire preuve d’une certaine expertise qui n’est plus le fruit du hasard, mais bien de son professionnalisme. Et dès lors, ce service en plus, cette valeur ajoutée, pourrait sans doute avoir, sous certaines conditions, un prix puisque celui de son produit est fixé par l’éditeur et non par le libraire.

Ce serait une façon probablement de redonner du pouvoir au libraire. Ainsi, profiter d’un conseil personnalisé, d’une animation ciblée et de qualité, prend de la valeur et cette valeur transforme une fréquentation en fidélité…

Lire le volet 2 : L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Liquidation, prudence, salariés : les librairies Gibert Joseph en question

Par Evelyne Darmanin

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