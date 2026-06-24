La Sofia a réparti près de 34 millions € aux auteurs et éditeurs en 2025

L’assemblée générale 2026 de la Sofia, réunie jeudi 18 juin à l’Hôtel de Massa, à Paris, a adopté l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour. Les membres de la société de gestion collective ont également procédé à l’élection du Comité de surveillance.

Afin de permettre la plus large participation possible, la Sofia avait ouvert un vote électronique du 3 au 17 juin, complété par un vote en séance le 18 juin. Au total, 1753 votes ont été exprimés dans le collège des auteurs, soit 12,6 % du nombre d’inscrits, et 162 dans le collège des éditeurs, soit 24,7 % du nombre d’inscrits. Le quorum de 5 % ayant été atteint dans les deux collèges, l’assemblée générale a pu délibérer valablement.

Six membres ont été élus au Comité de surveillance. Pour le collège auteurs, les sièges reviennent à Clothilde Chamussy, Pierrette Chalendar et Hélène Dauniol-Remaud. Pour le collège éditeurs, ont été élus Pascal Dubois, pour Oui’Dire Éditions, Edith de Cornulier, pour Malo Quirvane, et Charles-Henry Dubail, pour Edisens.

Près de 34 millions d’euros répartis

En 2025, la Sofia a poursuivi sa mission de gestion collective des droits en distribuant directement ou indirectement près de 34 millions d’euros aux auteurs, aux autrices, aux éditeurs et aux éditrices de livres.

Le montant total du droit de prêt en bibliothèque réparti en 2025 aux auteurs et aux éditeurs s’est élevé à 16,19 millions d’euros. La contribution de la Sofia à la prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire des auteurs de livres a atteint 6,71 millions d’euros.

Les perceptions réalisées au titre de la copie privée numérique pour le livre ont permis de répartir 15,71 millions d’euros aux auteurs et aux éditeurs. Sur ce même champ, la part de 25 % réservée à l’action culturelle, soit 4,20 millions d’euros, a été consacrée au soutien de 347 festivals et salons du livre, actions d’éducation artistique et culturelle ou sessions de formation professionnelle.

Les autres droits gérés représentent des montants plus modestes, mais complètent le dispositif. Les perceptions issues de la gestion collective des livres indisponibles du XXe siècle se sont élevées à 115.000 euros en 2025. S’y ajoutent 272.000 euros au titre du droit de reprographie perçu auprès du CFC, ainsi que 138.000 euros de droits en provenance de l’étranger.

Droit de prêt, copie privée, livres indisponibles

Créée en 1999, la Sofia est gouvernée à parité par les auteurs et les éditeurs. Cette organisation constitue l’une de ses particularités dans le paysage des organismes de gestion collective. Sa mission consiste à percevoir et redistribuer les droits qui relèvent de dispositifs de gestion collective obligatoire dans le domaine du livre.

Le droit de prêt en bibliothèque reste l’un de ses principaux champs d’intervention. Depuis 2005, la Sofia est l’organisme agréé pour gérer cette rémunération, prévue par la loi du 18 juin 2003. Le dispositif permet aux bibliothèques de prêter des livres sans paiement direct par l’usager, tout en assurant une rémunération aux auteurs et aux éditeurs. Il est financé en partie par l’État et en partie par les ventes de livres aux bibliothèques, les fournisseurs reversant une redevance correspondant à 6 % du prix public hors taxes des ouvrages vendus aux organismes de prêt.

La Sofia perçoit également la rémunération pour copie privée numérique, pour le texte et les images des livres, et assure la gestion des droits numériques des livres indisponibles du XXe siècle.

L’intelligence artificielle et le livre d’occasion toujours en débat

Au-delà de la répartition des droits, l’assemblée générale a permis de rappeler plusieurs enjeux qui pèsent aujourd’hui sur le secteur du livre. La Sofia entend continuer à suivre de près le développement des intelligences artificielles, considérées comme une menace grandissante pour les ayants droit lorsque les œuvres sont utilisées sans autorisation ni rémunération. Elle prévoit de poursuivre sa mobilisation avec les autres acteurs de la culture afin d’obtenir un encadrement de ces usages.

La promotion de la lecture figurera également parmi ses priorités. La Sofia affirme vouloir soutenir plus directement cet enjeu, devenu une préoccupation majeure pour l’ensemble de la filière. Elle indique aussi qu’elle restera attentive à la situation économique des librairies, notamment au regard de leur obligation de collecte et de reversement du droit de prêt, en vigueur depuis 2004. La société insiste sur l’application stricte de la loi et sur le respect de l’équité entre l’ensemble des fournisseurs de livres aux bibliothèques.

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La question du livre d’occasion demeure également ouverte. Auteurs et éditeurs associés au sein de la Sofia disent rester déterminés à trouver, avec l’ensemble des acteurs du livre, une solution politique et juridique pérenne face au développement d’un marché qui ne rémunère aujourd’hui ni les auteurs ni les éditeurs.

Ce dossier s’est imposé ces dernières années comme l’un des sujets sensibles de la chaîne du livre. Une étude menée avec le ministère de la Culture avait déjà permis de mesurer l’ampleur du phénomène : le marché du livre d’occasion représente plusieurs dizaines de millions d’exemplaires vendus chaque année, pour plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, sans retour financier direct pour les créateurs et les maisons d’édition.

Les festivals et salons du livre en novembre

La Sofia relancera également la réflexion collective autour de l’économie des manifestations littéraires. Une troisième édition des États généraux des festivals et salons du livre se tiendra les 3 et 4 novembre prochains à la Maison de la Poésie, à Paris.

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de son action culturelle, alors que la situation de nombreux festivals et salons du livre reste préoccupante. La Sofia soutient chaque année plusieurs centaines de manifestations, entre festivals, salons, projets d’éducation artistique et culturelle et formations professionnelles.

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À un moment présenté comme déterminant pour l’avenir du livre, la Sofia rappelle que ses 14.000 auteurs et autrices de livres et ses 650 maisons d’édition membres peuvent compter sur l’engagement de ses administrateurs et de ses équipes.

Crédits photo : Hôtel de Massa, 35 rue du Faubourg-Saint-Jacques (Paris 14e), siège de la Société des Gens de Lettres (Siren-Com, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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