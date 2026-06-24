Dans les papyrus coptes, le vin coule à flots… administratifs

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Plus de 200 fragments coptes de la collection Michaelides éclairent les gestes les plus ordinaires de l’Égypte tardo-antique : livraisons de vin, comptes monastiques, ordonnances médicales, lettres privées et formules magiques. Soucieux de valoriser ces pièces, accessibles en ligne, Cambridge revient sur leur catalogage, aussi minutieux que patient.
Le 24/06/2026 à 14:32 par Cécile Mazin
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Publié le :
24/06/2026 à 14:32
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Un ordre de livraison de vin destiné à un gardien, un marchand de pain et un vendeur d’huile. Un passage de l’Évangile selon Matthieu recouvert de signes magiques. Une prescription médicale liée à une affection oculaire. À la Cambridge University Library, ces traces surgissent de fragments parfois réduits à quelques centimètres de papyrus déchiré.
La collection Michaelides est entrée à Cambridge en 1977, après son acquisition auprès des héritiers de Georges Anastase Michaelides, antiquaire né au Caire. À sa mort, il avait réuni plus de 1700 fragments manuscrits, principalement sur papyrus. Plus de 200 sont écrits en copte, langue de l’Égypte chrétienne, et remontent pour l’essentiel du Ier au IXe siècle.
Leur provenance reste largement inconnue. Michaelides les avait achetés en lots auprès de marchands égyptiens, sans indication précise sur leurs lieux de découverte. La plupart présentent des bords déchirés, des lacunes et des textes incomplets. Le travail de catalogage a donc consisté à examiner chaque pièce, boîte après boîte, en relevant le contenu, l’état matériel, la langue, la main et les indices de datation.
Le corpus dessine une mosaïque de vies quotidiennes, contenant des documents juridiques, des comptes, des listes de marchandises, des reçus, des lettres, des recettes, des amulettes et des textes liés à l’administration monastique. Le vin y revient fréquemment, comme dans le fragment Mich.Pap.1159, qui ordonne à Apa Simothi d’en remettre à trois professionnels.
D’autres pièces superposent plusieurs usages. Le papyrus Mich.Pap.918 conserve un extrait de Matthieu, recouvert à une époque ultérieure de dessins magiques. Les chercheurs ont également repéré des textes médicaux, des fragments liturgiques, des documents commerciaux et quelques sceaux d’argile. Une même boîte rassemble ainsi les traces d’un monastère, d’une transaction, d’une consultation ou d’une pratique religieuse.
La collection avait été intégralement numérisée en 2012. Le catalogage des fragments coptes a toutefois attendu plusieurs années, faute de spécialistes et de financements, tandis que les papyrus arabes de l’ensemble rejoignaient la bibliothèque numérique dès 2016. Le chantier copte, lancé en 2020, a abouti à l’ouverture de la collection dans la Cambridge Digital Library au début de décembre 2024.
Cette présentation réactualisée montre par ailleurs que certains fragments, longtemps conservés avec le reste du fonds, se sont révélés être des faux. Ils ont été maintenus dans le projet, aux côtés de quelques pièces en grec, en démotique, sur parchemin, papier, lin ou bois. Le catalogue réunit désormais ce matériau fragile dans un même ensemble documentaire.
Crédits photo : Cambridge University Library Special Collections - Fragment d'un livre liturgique (Mich.Pap.1114)
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Le jeudi 26 mars 2026, Stéphane Clavreuil, président directeur général de la librairie Clavreuil (Paris), a restitué à la BmL un livre qui avait disparu de ses collections voici plus de 200 ans. Il s’agit du Premier livre de Gaspar de Saillans, gentilhomme, citoyen de Valence-en-Dauphiné, édité à Lyon en 1569 par Jacques de la Planche. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
08/05/2026, 08:40
Un chercheur français, François Desset, est parvenu à déchiffrer l’élamite linéaire, un système d’écriture utilisé il y a plus de 4000 ans dans le sud de l’actuel Iran, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l’AFP. L’écriture, composée de 77 signes, avait été découverte en 1903 lors de fouilles françaises à Suse, dans le sud-ouest iranien.
02/05/2026, 09:29
À Pékin, la Bibliothèque nationale de Chine assume une nouvelle étape : transformer ses classiques en produits culturels, licences, ex-libris, usages numériques et expériences éducatives. Derrière l’objet dérivé, l’institution installe une stratégie de marque patrimoniale, où la conservation des textes anciens rejoint le commerce, le tourisme, la médiation culturelle et la conquête de nouveaux publics, en Chine comme hors les murs.
01/05/2026, 11:38
Deux chercheurs du Trinity College Dublin, Elisabetta Magnanti et Mark Faulkner, ont identifié à la Bibliothèque nationale centrale de Rome une copie du Caedmon’s Hymn, considéré comme le plus ancien poème connu en langue anglaise. Daté entre 800 et 830 et produit à l’abbaye de Nonantola, le manuscrit devient le troisième plus ancien témoin conservé du poème. L’étude a été publiée dans la revue Early Medieval England and its Neighbours.
29/04/2026, 18:23
À Livourne, un ensemble de lettres et de papiers attribué à Atto Melani, disparu des radars depuis 1907, a été retrovué dans les vastes collections de la Biblioteca Labronica. La découverte remet au premier plan un personnage hors norme du Grand Siècle : chanteur castrat, familier des cours, relais diplomatique et homme d’influence entre Médicis, Mazarin, Rome et Louis XIV.
25/04/2026, 11:22
La Maison Daniel Maghen prépare une nouvelle vente consacrée à la bande dessinée et à l’illustration, attendue en fin d’année 2026, à la Maison de l’Amérique latine, à Paris, sans qu’une date précise n’ait encore été communiquée. Pour cette douzième édition, plus de 180 œuvres sont déjà réunies. Un ensemble conséquent, porté par des signatures majeures du neuvième art, de Franquin à Moebius, en passant par Hergé, Uderzo ou Pratt.
24/04/2026, 13:50
Un dessin attribué à Gustave Doré, jusque-là inconnu des répertoires courants, a refait surface à Belfort entre les mains d’Armand Berauer, antiquaire strasbourgeois à la retraite. Ce dernier a repéré l’œuvre au début de l’année dans une salle des ventes belfortaine, convaincu d’avoir affaire à une feuille inédite du grand illustrateur né à Strasbourg.
23/04/2026, 18:01
À l’heure des messages vocaux et des vidéos, l’écriture passe au second plan, comme une vieille évidence. C’est précisément ce que l’égyptologue allemand Ludwig D. Morenz invite à reconsidérer : loin d’être une invention surgie d’un seul coup, l’écriture serait le résultat d’une lente série de solutions concrètes, mises au point sur plusieurs siècles.
21/04/2026, 13:05
Présumé détruit dans les incendies qui suivirent le séisme de San Francisco en 1906, un exemplaire d’Echoes of the Foot-Hills a retrouvé la Mechanics’ Institute Library après plus d’un siècle d’absence. Derrière cette restitution, un collectionneur, une provenance reconnue et un objet noirci par le feu, devenu témoin matériel d’une catastrophe qui ravagea les collections de l’une des plus anciennes bibliothèques de la côte Ouest.
20/04/2026, 16:08
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