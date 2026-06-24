Dans les papyrus coptes, le vin coule à flots… administratifs

Un ordre de livraison de vin destiné à un gardien, un marchand de pain et un vendeur d’huile. Un passage de l’Évangile selon Matthieu recouvert de signes magiques. Une prescription médicale liée à une affection oculaire. À la Cambridge University Library, ces traces surgissent de fragments parfois réduits à quelques centimètres de papyrus déchiré.

La collection Michaelides est entrée à Cambridge en 1977, après son acquisition auprès des héritiers de Georges Anastase Michaelides, antiquaire né au Caire. À sa mort, il avait réuni plus de 1700 fragments manuscrits, principalement sur papyrus. Plus de 200 sont écrits en copte, langue de l’Égypte chrétienne, et remontent pour l’essentiel du Ier au IXe siècle.

Leur provenance reste largement inconnue. Michaelides les avait achetés en lots auprès de marchands égyptiens, sans indication précise sur leurs lieux de découverte. La plupart présentent des bords déchirés, des lacunes et des textes incomplets. Le travail de catalogage a donc consisté à examiner chaque pièce, boîte après boîte, en relevant le contenu, l’état matériel, la langue, la main et les indices de datation.

Ordre de distribution de vin à un gardien, un vendeur de pain et un marchand d'huile. (Mich. Pap. 1159)

Le corpus dessine une mosaïque de vies quotidiennes, contenant des documents juridiques, des comptes, des listes de marchandises, des reçus, des lettres, des recettes, des amulettes et des textes liés à l’administration monastique. Le vin y revient fréquemment, comme dans le fragment Mich.Pap.1159, qui ordonne à Apa Simothi d’en remettre à trois professionnels.

D’autres pièces superposent plusieurs usages. Le papyrus Mich.Pap.918 conserve un extrait de Matthieu, recouvert à une époque ultérieure de dessins magiques. Les chercheurs ont également repéré des textes médicaux, des fragments liturgiques, des documents commerciaux et quelques sceaux d’argile. Une même boîte rassemble ainsi les traces d’un monastère, d’une transaction, d’une consultation ou d’une pratique religieuse.

Texte documentaire avec un sceau en argile. (Mich.Pap.834.1/D)

La collection avait été intégralement numérisée en 2012. Le catalogage des fragments coptes a toutefois attendu plusieurs années, faute de spécialistes et de financements, tandis que les papyrus arabes de l’ensemble rejoignaient la bibliothèque numérique dès 2016. Le chantier copte, lancé en 2020, a abouti à l’ouverture de la collection dans la Cambridge Digital Library au début de décembre 2024.

Cette présentation réactualisée montre par ailleurs que certains fragments, longtemps conservés avec le reste du fonds, se sont révélés être des faux. Ils ont été maintenus dans le projet, aux côtés de quelques pièces en grec, en démotique, sur parchemin, papier, lin ou bois. Le catalogue réunit désormais ce matériau fragile dans un même ensemble documentaire.

Crédits photo : Cambridge University Library Special Collections - Fragment d'un livre liturgique (Mich.Pap.1114)

Par Cécile Mazin

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