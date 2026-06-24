Sept livres de Marc Bloch réapparaissent après des décennies d’errance

Ils ne représentent qu'une infime partie d'une bibliothèque disparue. Pourtant, ces sept volumes racontent à eux seuls une histoire de guerre, d'exil, de mémoire et de recherche documentaire.

Le 28 mai 2026, à l'ambassade de France à Berlin, la Fondation du patrimoine culturel prussien et la Staatsbibliothek zu Berlin ont remis à des descendants de Marc Bloch et de Simonne Vidal plusieurs ouvrages identifiés dans les collections de bibliothèques allemandes. Les exemplaires avaient quitté leur environnement d'origine pendant la période des persécutions nazies avant d'intégrer, au fil des décennies, différents fonds publics.

La scène a soudainement pris une dimension quasi intime : les livres restitués ne sont pas des manuscrits prestigieux ni des pièces spectaculaires destinées aux vitrines des musées. Leur importance tient aux traces qu'ils portent encore : signatures, ex-libris, inscriptions de propriété ou annotations qui ont permis aux chercheurs de remonter leur histoire.

Les livres dispersés d'un historien majeur

Marc Bloch occupe une place singulière dans l'histoire intellectuelle européenne. Cofondateur avec Lucien Febvre de la revue Annales d'histoire économique et sociale en 1929, il a profondément renouvelé l'étude du passé en invitant les historiens à s'intéresser aux structures économiques, aux mentalités et aux sociétés dans leur ensemble.

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Auteur de La Société féodale, des Rois thaumaturges ou encore de L'Étrange Défaite, rédigé après la campagne de 1940, il rejoint la Résistance durant l'Occupation. Arrêté à Lyon par la Gestapo, il est fusillé le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans.

Comme celles de nombreuses familles juives ou persécutées par le régime nazi, ses collections personnelles et familiales ont été dispersées. Bibliothèques privées, archives et objets documentaires ont souvent suivi des trajectoires complexes : saisies, ventes forcées, déplacements de guerre, transferts administratifs ou acquisitions réalisées sans connaissance de leur provenance.

Marc Bloch et Simonne Vidal © Ambassade de France en Allemagne / M. Ulrich

Quand les bibliothèques enquêtent sur leurs propres collections

Les sept volumes retrouvés constituent aussi un exemple du développement des recherches de provenance dans les institutions patrimoniales européennes.

Longtemps concentrées sur les tableaux et les œuvres d'art, ces investigations portent désormais sur les fonds imprimés. Depuis plusieurs années, la Fondation du patrimoine culturel prussien mène des campagnes systématiques pour identifier les biens culturels acquis dans des contextes de persécution sous le national-socialisme.

Dans le cas des livres, l'enquête ressemble souvent à un travail de détective. Une signature oubliée sur une page de garde, un tampon effacé, une note manuscrite ou un ex-libris suffisent parfois à rouvrir une histoire interrompue depuis plusieurs générations.

Achim Bonte (à droite), directeur général de la bibliothèque nationale de Berlin, signant le retour des oeuvres. © Ambassade de France en Allemagne / M. Ulrich

Les chercheurs doivent ensuite confronter ces indices aux catalogues anciens, aux archives administratives, aux inventaires familiaux et aux documents de succession afin d'établir l'origine des exemplaires avec le plus haut degré de certitude possible.

Une bibliothèque intellectuelle en voie de reconstitution

Selon les informations communiquées par les institutions allemandes, les volumes doivent rejoindre la Bibliothèque Halphen de la Sorbonne, qui conserve déjà des fonds liés à Marc Bloch.

La restitution ne reconstitue évidemment pas la bibliothèque disparue de l'historien. Elle permet toutefois d'en retrouver quelques fragments matériels. Chaque exemplaire identifié éclaire les réseaux de lecture, les circulations du savoir et l'univers documentaire dans lequel travaillait l'un des historiens les plus influents du XXe siècle.

À Berlin, les sept livres remis aux héritiers représentaient peu de chose sur une table de cérémonie. Ils portaient pourtant plusieurs décennies d'histoire européenne entre leurs couvertures. Ce sont précisément ces marques discrètes — un nom, un tampon, une écriture dans une marge — qui ont fini par les ramener vers leur propriétaire d'origine.

Crédits photo : © Berlin State Library, Felix Baßler

Par Cécile Mazin

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