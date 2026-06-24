Sept livres de Marc Bloch réapparaissent après des décennies d’errance

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À Berlin, sept volumes ayant appartenu à l’historien Marc Bloch et à sa belle-sœur Simonne Vidal ont retrouvé leurs héritiers lors d’une cérémonie organisée le 28 mai dernier. Retrouvés dans des collections publiques allemandes grâce à des recherches de provenance, ces exemplaires rappellent que les spoliations nazies ont aussi dispersé des bibliothèques entières, parfois réduites aujourd’hui à quelques survivants identifiés au fil des enquêtes.
Le 24/06/2026 à 13:21 par Cécile Mazin
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24/06/2026 à 13:21
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Ils ne représentent qu'une infime partie d'une bibliothèque disparue. Pourtant, ces sept volumes racontent à eux seuls une histoire de guerre, d'exil, de mémoire et de recherche documentaire.
Le 28 mai 2026, à l'ambassade de France à Berlin, la Fondation du patrimoine culturel prussien et la Staatsbibliothek zu Berlin ont remis à des descendants de Marc Bloch et de Simonne Vidal plusieurs ouvrages identifiés dans les collections de bibliothèques allemandes. Les exemplaires avaient quitté leur environnement d'origine pendant la période des persécutions nazies avant d'intégrer, au fil des décennies, différents fonds publics.
La scène a soudainement pris une dimension quasi intime : les livres restitués ne sont pas des manuscrits prestigieux ni des pièces spectaculaires destinées aux vitrines des musées. Leur importance tient aux traces qu'ils portent encore : signatures, ex-libris, inscriptions de propriété ou annotations qui ont permis aux chercheurs de remonter leur histoire.
Marc Bloch occupe une place singulière dans l'histoire intellectuelle européenne. Cofondateur avec Lucien Febvre de la revue Annales d'histoire économique et sociale en 1929, il a profondément renouvelé l'étude du passé en invitant les historiens à s'intéresser aux structures économiques, aux mentalités et aux sociétés dans leur ensemble.
À LIRE - Trois livres pour redécouvrir Marc Bloch, historien et résistant
Auteur de La Société féodale, des Rois thaumaturges ou encore de L'Étrange Défaite, rédigé après la campagne de 1940, il rejoint la Résistance durant l'Occupation. Arrêté à Lyon par la Gestapo, il est fusillé le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans.
Comme celles de nombreuses familles juives ou persécutées par le régime nazi, ses collections personnelles et familiales ont été dispersées. Bibliothèques privées, archives et objets documentaires ont souvent suivi des trajectoires complexes : saisies, ventes forcées, déplacements de guerre, transferts administratifs ou acquisitions réalisées sans connaissance de leur provenance.
Les sept volumes retrouvés constituent aussi un exemple du développement des recherches de provenance dans les institutions patrimoniales européennes.
Longtemps concentrées sur les tableaux et les œuvres d'art, ces investigations portent désormais sur les fonds imprimés. Depuis plusieurs années, la Fondation du patrimoine culturel prussien mène des campagnes systématiques pour identifier les biens culturels acquis dans des contextes de persécution sous le national-socialisme.
Dans le cas des livres, l'enquête ressemble souvent à un travail de détective. Une signature oubliée sur une page de garde, un tampon effacé, une note manuscrite ou un ex-libris suffisent parfois à rouvrir une histoire interrompue depuis plusieurs générations.
Les chercheurs doivent ensuite confronter ces indices aux catalogues anciens, aux archives administratives, aux inventaires familiaux et aux documents de succession afin d'établir l'origine des exemplaires avec le plus haut degré de certitude possible.
Selon les informations communiquées par les institutions allemandes, les volumes doivent rejoindre la Bibliothèque Halphen de la Sorbonne, qui conserve déjà des fonds liés à Marc Bloch.
La restitution ne reconstitue évidemment pas la bibliothèque disparue de l'historien. Elle permet toutefois d'en retrouver quelques fragments matériels. Chaque exemplaire identifié éclaire les réseaux de lecture, les circulations du savoir et l'univers documentaire dans lequel travaillait l'un des historiens les plus influents du XXe siècle.
À Berlin, les sept livres remis aux héritiers représentaient peu de chose sur une table de cérémonie. Ils portaient pourtant plusieurs décennies d'histoire européenne entre leurs couvertures. Ce sont précisément ces marques discrètes — un nom, un tampon, une écriture dans une marge — qui ont fini par les ramener vers leur propriétaire d'origine.
Crédits photo : © Berlin State Library, Felix Baßler
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.
18/06/2026, 15:39
Le CFC modifie son organisation pour accompagner les auteurs et les éditeurs face à l’évolution des usages des contenus de presse et de livre. La nouvelle structure passe par la création d’un poste de secrétaire générale confié à Léa Boccara, ainsi que par la répartition des licences entre deux directions spécialisées.
18/06/2026, 12:51
Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.
18/06/2026, 12:33
La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.
18/06/2026, 11:40
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