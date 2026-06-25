Alice Hoffman : Les Ensorceleuses, une histoire de famille et de malédiction

Depuis plus de deux siècles, les femmes de la famille Owens vivent sous le regard méfiant de leur petite ville du Massachusetts. Chaque malheur, chaque événement inexpliqué semble leur être attribué, comme si une force obscure les accompagnait. Gillian et Sally grandissent dans cette atmosphère de soupçon, mises à distance parce qu’elles ne ressemblent pas aux autres, trop libres ou trop singulières pour être acceptées.

Les deux sœurs choisissent chacune une manière de s’éloigner de ce poids familial. Sally tente de construire une vie plus stable, tandis que Gillian disparaît, portée par son tempérament plus sauvage. Mais les liens du sang ne se rompent pas si facilement. Lorsqu’un drame les rapproche de nouveau, elles doivent affronter ce qu’elles ont fui : leur passé, leur héritage et cette relation profonde qui continue de les unir malgré les silences.

Les éditions Verso vous proposent un extrait en avant-première :

Née à New York en 1952, Alice Hoffman est l’autrice de plus de trente livres. Elle est notamment connue pour la série Practical Magic, dont Les Ensorceleuses constitue le premier tome. Le roman a été adapté au cinéma en 1999, avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Une suite du film, Les Ensorceleuses 2, avec les mêmes actrices, est annoncée pour le 9 septembre 2026.

Par Clotilde Martin

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