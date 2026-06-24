En Irlande, les Voyages de Gulliver fêtent leurs 300 ans

La programmation a commencé dans le comté de Dublin, au Howth Castle, forteresse rarement ouverte au public. La comédie musicale Jonathan Swift, Savage Indignation, de Gerry Mullins, y était programmée le 20 juin. Le spectacle explore le triangle amoureux entre Swift, Stella et Vanessa. Il a été présenté dans l’une des salles du château où Swift avait l’habitude de dîner lors de ses visites.

Le titre de la comédie musicale renvoie à l’épitaphe rédigée par Swift pour sa propre tombe à la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. L’expression « violente indignation » y exprime son indignation face à l’injustice. Ce motif fait écho aux Voyages de Gulliver, présentés dans la programmation comme un texte lié à son regard critique sur la société.

La cathédrale Saint-Patrick demeure l’un des sites associés à Swift. L’écrivain en fut le doyen de 1713 à 1745 et y repose aux côtés de Stella. Le lieu conserve des éditions anciennes de ses écrits, dont un sermon sur le sommeil à l’église, deux masques mortuaires, un moulage de son crâne, plusieurs sculptures commémoratives et la chaire depuis laquelle il prêchait. On y trouve aussi une table qu’il utilisait pour célébrer l’Eucharistie dans son église de Laracor, près de Trim, dans le comté de Meath.

Son épitaphe y est conservée dans sa traduction française : « Ici repose le corps de Jonathan Swift, docteur en théologie, doyen de cette cathédrale, où la violente indignation ne pourra plus déchirer son cœur. Va passant et imite, si tu le peux, celui qui de toutes ses forces lutta pour la liberté. » La pierre tombale indique également : « Il mourut le 19 octobre 1745, à l'âge de 78 ans ». Ces éléments rappellent à la fois sa fonction religieuse et la place accordée, dans sa mémoire, à la lutte contre les injustices sociales.

À Dublin, les bibliothèques replacent Gulliver dans l’histoire du livre

Le Trinity College, où Jonathan Swift a étudié, ouvrira le 1er juillet une exposition consacrée aux Voyages de Gulliver. Elle portera sur l’écriture de Swift et sur sa personnalité. Dans la Old Library, l’un des quarante bustes en marbre blanc exposés rend hommage à l’écrivain.

Trinity Library, Dublin, comté de Dublin © Tourisme Irlandais

À la Marsh Library, plus ancienne bibliothèque publique de Dublin, l’exposition « Gulliver 300. 1726-2026 » se poursuit jusqu’au 12 septembre. Swift fréquentait cette bibliothèque comme lecteur et fut aussi membre de son conseil d’administration. L’exposition réunit des éditions et objets liés à la diffusion internationale des Voyages de Gulliver. Elle doit ensuite être présentée au Centre culturel néerlandais de Paris.

Parmi les pièces exposées figurent des éditions ukrainiennes de l’ouvrage, qui a été inscrit au programme scolaire durant l’ère soviétique et après. La Marsh Library présente également des éditions chinoises : la première édition en chinois a été publiée en 1906, après la parution d’extraits dans des magazines et journaux dès 1872.

Le Dublin Festival of History, prévu du 26 septembre au 11 octobre, consacrera une partie de sa programmation au tricentenaire. La Bibliothèque et les Archives municipales de Dublin doivent présenter la première traduction française du livre, des documents manuscrits de Swift et des éditions rares. Le programme officiel est annoncé pour la fin août.

À Armagh, l’exemplaire corrigé par Swift sera exposé

La bibliothèque Robinson d’Armagh, en Irlande du Nord, conserve l’exemplaire personnel de Swift de la première édition de ce qui deviendra les Voyages de Gulliver. L’exemplaire y porte le titre complet, traduit en français par Voyages de Gulliver dans plusieurs contrées lointaines du monde. Cet exemplaire porte des annotations manuscrites de l’auteur. Une exposition doit lui être consacrée de juillet à décembre.

Lorsque Benjamin Motte publie le livre à Londres en 1726, Swift découvre que des phrases et des idées de l’original ont été modifiées sans son consentement. Ces changements visaient à éviter des poursuites judiciaires liées aux critiques adressées aux différentes classes sociales de l’époque. Swift remplit alors les marges de son exemplaire d’annotations manuscrites. Il cherche ainsi à corriger ces modifications dans la seconde édition.

L’exposition d’Armagh abordera l’œuvre et son interprétation de la société, de la politique, de la science, de l’éducation et de la nature humaine au XVIIIe siècle. Elle reviendra aussi sur les difficultés du processus d’édition à l’époque. L’exposition reviendra aussi sur la manière dont ses corrections ont pesé sur la réception et les éditions ultérieures du texte.

Crédits photo : Les voyages de Gulliver à la bibliothèque Robinson © Tourisme Irlandais

Par Ewen Berton

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