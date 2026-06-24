Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter

L’émission s’installera dans la case du jeudi après-midi, occupée dans la grille 2025-2026 par La Suite dans les idées, émission produite par Sylvain Bourmeau depuis 1999 et non reconduite à la rentrée. Au nom du Droit rejoindra ainsi les magazines de société de 14h, aux côtés d’émissions comme Entendez-vous l’éco ?, De cause à effets ou Être et savoir.

Avec cette nouvelle émission, France Culture entend proposer une lecture de l’actualité et des débats publics à travers le droit. À l’heure où les questions de démocratie, d’État de droit et de séparation des pouvoirs occupent une place croissante dans la discussion politique, notamment à l’approche de l’élection présidentielle, Au nom du Droit explorera les textes, les institutions et les équilibres juridiques qui se trouvent derrière les controverses, les décisions publiques et les évolutions de la société.

« J’ai toujours cru que l’analyse par le droit pouvait apaiser le débat public et permettre aux citoyens de mieux connaître leurs droits pour se les approprier. L’émission Au nom du Droit permettra de remplir cette promesse à travers une analyse informée, engagée et passionnée des questions que se pose notre société. Je me réjouis de rejoindre France Culture à la rentrée prochaine pour porter ce projet », explique Anne-Charlène Bezzina.

Docteure en droit public de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Anne-Charlène Bezzina est maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Rouen depuis 2015 et enseigne à Sciences Po Paris depuis 2023. Chercheuse associée au CEVIPOF depuis 2025, elle travaille notamment sur le droit constitutionnel, les institutions politiques, la justice constitutionnelle, la Cinquième République, la vie parlementaire, l’État de droit, les élections et l’action publique.

Son parcours s’inscrit à la croisée de l’enseignement, de la recherche et de l’intervention dans le débat public. Elle a effectué l’ensemble de sa formation universitaire à Paris 1, avant d’y exercer comme chargée d’enseignement, ATER puis post-doctorante. Elle a également été chargée d’étude auprès du groupe Union centriste pour la réforme constitutionnelle et stagiaire d’aide à la décision au Conseil constitutionnel. Le CEVIPOF indique qu’elle mène aussi des missions de conseil juridique auprès de cabinets et d’institutions.

Anne-Charlène Bezzina est l’autrice de plusieurs ouvrages consacrés aux institutions et au droit constitutionnel. Elle a notamment publié Cette Constitution qui nous protège, paru chez XO en 2024, puis Vᵉ République. Anatomie d’un régime en crise, coécrit avec Thomas Snégaroff et publié aux Arènes en 2025. France Culture mentionne également Retrouver le peuple, annoncé aux PUF en 2026.

Une rentrée agitée à Radio France

Géraldine Mosna-Savoye reprendra par ailleurs Avec philosophie, émission de philosophie du matin présentée depuis 2022 par Géraldine Muhlmann, qui a choisi d’arrêter. La mi-journée culturelle devrait elle aussi être touchée. D’après Télérama, Marie Labory ne serait pas reconduite aux Midis de Culture, émission qu’elle avait reprise à la rentrée 2024, du lundi au vendredi de 12h à 13h30.

Autre départ notable : La Conversation scientifique, animée par Étienne Klein, ne sera pas reconduite à la rentrée, une décision annoncée par Radio France après les récents éléments liés à sa thèse de doctorat.

Les changements sont plus nombreux à France Inter, sous la direction de Céline Pigalle, nommée directrice de la station en février 2026 en remplacement d’Adèle Van Reeth, avec une prise de fonctions début mars. Radio France avait présenté cette nomination comme un élément d’une saison 2026-2027 à « très forts enjeux démocratiques ».

La matinale de semaine ne retrouvera pas Nicolas Demorand : Florence Paracuellos restera en poste, avec Benjamin Duhamel aux interviews de 7h50 et 8h20. Nicolas Demorand reviendra le week-end avec Recto verso, les samedis et dimanches de 9h à 10h, à partir du 29 août. L’émission doit proposer une lecture plus distanciée de l’actualité : retour sur la semaine écoulée le samedi, regard prospectif sur les jours à venir le dimanche, avec une attention particulière portée à la culture.

Le week-end aussi bouge : Ali Baddou quitte la matinale du week-end pour récupérer une tranche 18h-20h du vendredi au dimanche. Selon L’Informé, ce départ intervient après plusieurs mois de tensions avec son binôme à la présentation, la journaliste Marion L’Hour. Céline Pigalle indique que France Inter cherche un nouveau duo pour les matins du week-end, sur un modèle proche de celui de la semaine.

La 20e Heure suscite l’émotion

Côté culture et humour, les départs sont notables. Nagui arrête La Bande originale après douze ans, tout en laissant encore en suspens l’avenir exact de l’émission et de l’équipe. Bertrand Chameroy quitte la matinale après une seule saison, laissant ouverte la case humoristique de 7h57. Tanguy Pastureau quitte aussi France Inter pour rejoindre RTL, où il doit tenir un billet quotidien dans RTL Soir à partir du 24 août.

Enfin, La 20e heure d’Eva Bester ne sera pas reconduite. Le rendez-vous culturel, lancé en 2023 pour succéder à L’Heure bleue de Laure Adler, était diffusé du lundi au jeudi à 20h.

Un arrêt qui provoque de nombreuses réactions d’auditeurs. Plusieurs disent leur « profond désaccord » et saluent une journaliste d’une « rare intelligence et sensibilité ». L’émission est notamment décrite comme « un moment de grâce » dans des semaines marquées par « le travail et l’urgence ». France Inter répond que le rendez-vous de 20h « va changer d’incarnation », tout en restant consacré au « temps long » et à la conversation avec « penseurs, intellectuels, philosophes, artistes ».

La direction précise également : « Nous discutons parallèlement avec Eva Bester et ne manquerons pas de vous tenir informés. »

Sur Facebook, la journaliste et productrice a reconnu avoir été atteinte par l’annonce de l’arrêt de sa quotidienne. « Je ne suis pas en grande forme et assez mal à l’aise dans les choses publiques ou polémiques », a-t-elle écrit, tout en remerciant les auditeurs pour leurs messages de soutien, qui lui ont « incroyablement chaud au cœur ». Eva Bester promet aussi de donner des nouvelles « dès que l’avenir s’éclaircira ».

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En revanche, On n’arrête pas l’éco est reconduit avec un nouveau binôme : Dominique Seux mènera les entretiens aux côtés de Claire Chaudière, chargée de la présentation, chaque samedi à 12h.

Crédits photo : Anne-Charlène Bezzina ©Radio France

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Hocine Bouhadjera

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